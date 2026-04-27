Kurumsal yatırımcılar bitcoin’de 933 milyon dolarlık alım yaptı

Kripto para piyasalarında bu yıl gözlenen yükselişin arkasında kurumsal yatırımcıların etkisi giderek daha fazla hissediliyor. CoinShares’in açıkladığı son verilere göre, dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta toplamda 1,2 milyar dolarlık taze giriş sağlandı. Böylece üst üste dördüncü hafta boyunca yatırımcıların dijital varlıklara yoğun ilgisinin devam ettiği gözlendi.

Kurumsal fonlarda tarihi büyüme

Bu artışla birlikte, piyasadaki toplam fon büyüklüğü 155 milyar dolara ulaştı. Yine de bu değer, Ekim 2025’te görülen ve 263 milyar dolarla zirve yapan seviyenin oldukça altında kalıyor. Özellikle bitcoin, geçtiğimiz hafta tek başına 933 milyon dolarlık giriş çekti ve yılbaşından bu yana fonlara aktarılan miktar 4 milyar doları buldu. Ethereum ise art arda üçüncü haftada 190 milyon doların üzerinde girişle toplamda 192 milyon dolara ulaştı.

CryptoAppsy verilerine göre, bitcoin fiyatı gece saatlerinde 79.399 doları gördü ve bu, 31 Ocak’tan bu yana en yüksek seviye oldu. Kısa süreli bu yükseliş sonrası fiyat 77.705 dolara geriledi. Özellikle 80 bin dolar seviyesinin kritik olduğu, çünkü ocak ve şubat aylarında alım yapan birçok yatırımcının bu seviyede başa baş noktasına yaklaştığı belirtiliyor.

Blockchain hisselerine ilgi hız kazandı

Kriptoya doğrudan yatırım yapmak istemeyen ya da buna izin verilmeyen kurumsal oyuncular için blockchain teknoloji hisselerine dayalı ETF’ler dikkat çekiyor. Son üç haftada bu tür fonlara toplam 617 milyon dolar giriş oldu ve bu rakam sektörde yeni bir rekor olarak kayda geçti. CoinShares analisti James Butterfill, bu gelişmenin, teknolojiye endirekt yoldan yatırım yapmak isteyenlerin talebinde adeta patlama yaşandığına işaret ettiğini belirtti.

“Son haftalarda blockchain tabanlı borsa yatırım fonlarına akan fonlar, kriptoya doğrudan yatırım yapmak istemeyen kurumların sektöre farklı kanallardan yöneldiğini ortaya koyuyor,” ifadesi öne çıkıyor.

Bu tablo, piyasaya doğrudan bitcoin almak yerine, madencilik şirketleri, borsa platformları ve çip üreticileri gibi sektörle bağlantılı şirketlerin hisselerine ilginin hızla arttığını gösteriyor.

Önümüzdeki hafta kritik

Analistler, önümüzdeki haftanın piyasalar açısından belirleyici olacağını vurguluyor. 79 bin dolar seviyesinden yaşanan geri çekilmenin ardından kurumsal girişler satış baskısını emebilecek mi, yoksa bitcoin 80 bin doların altında kalıcı bir fiyat aralığı mı oluşturacak soruları ön plana çıkıyor.

Ayrıca bu hafta Alphabet (Google), Microsoft, Amazon ve Meta gibi dev teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamaları bekleniyor. Apple’ın da aynı hafta sonuçlarını açıklamasıyla, S&P 500 endeksinin piyasa değerinin dörtte birinden fazlasını temsil eden bu şirketlerin performansı, bitcoin ve diğer kripto varlıkların seyrini dolaylı olarak etkileyecek.

Olumlu finansal sonuçların, son dört haftadır devam eden kripto para fonlarına girişlerin süreceği ve bitcoin’in 80 bin dolar bariyerini aşabileceği beklentisini artırdığı, olumsuz bilanço açıklamaları halinde ise fiyatlarda baskı yaşanabileceği aktarılıyor.