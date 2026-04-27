Dogecoin üçgen formasyonu sonrası 2.4 dolara sıçrayabilir mi

Dogecoin, kripto piyasasının en çok konuşulan dijital paralarından biri olmayı sürdürüyor. 2013 yılında yazılım geliştiricileri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından şaka odaklı bir kripto para olarak piyasaya sürülen Dogecoin, zaman içinde topluluk desteğiyle ciddi bir yatırım aracına dönüştü. Son günlerde analist Trader Tardigrade, dikkat çekici bir teknik formasyonun yeniden gündeme geldiğini belirtti. Kendisinin yaptığı analiz, Dogecoin’in aylık grafiğinde tekrar eden, tarihi kritik bir yapının oluştuğuna işaret ediyor.

Tekrar eden üçgen formasyonu

Trader Tardigrade’a göre Dogecoin’in fiyat grafiğinde 2014’ten bu yana her büyük piyasa döngüsünün sonunda ortaya çıkan bir formasyon bulunuyor. Aylık grafiklerde gözlemlenen bu yapı, fiyatı giderek daralan bir aralıkta sıkıştıran inişli bir üçgen formu olarak tanımlanıyor.

Analistin verilerine göre Dogecoin, üçgenin en sivri noktası olan “apex” bölgesine her geri döndüğünde önemli bir yükseliş hareketi meydana geldi. 2017’de fiyat daralan yapının en ucunda sıkıştıktan sonra Dogecoin ilk büyük boğa koşusunu yaşamıştı. Benzer bir durum 2020’de de görüldü ve ardından gelen 2021 rallisiyle fiyat 0.73 dolara kadar çıkmıştı.

“Her iki örnekte de, üçgenin tam uç noktasına geri dönüş bir sıçrama zemini oluşturdu; formasyon önceden uyarı vermeden ani bir yükselişe yol açtı.”

Şu anda Dogecoin yeniden bu teknik formasyonun en kritik noktasında bulunuyor. Trader Tardigrade, eğer fiyat burada tutunabilir ve geçmişteki gibi bir hareket tekrar ederse, Dogecoin’in 2.4 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu durumda mevcut fiyat seviyesine göre yüzde 2.000’in üzerinde bir artış yaşanmış olacak.

Fiyat hareketi ve piyasa dinamikleri

Yazı hazırlandığı sırada Dogecoin’in fiyatı yaklaşık 0.0981 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0.75’lik bir gerileme kaydedilmiş durumda. Bu değer, Dogecoin’in 2021’de ulaştığı 0.48 dolarlık zirvenin oldukça altında. Dogecoin geçmiş yıllarda yakaladığı güçlü ralli potansiyelini şu an yansıtmasa da, analistler kritik üçgen formasyonunu tekrar gündeme aldı.

Geçmişte formasyonun çalışması her defasında piyasanın geneline yayılan büyük yükseliş dönemlerine denk gelmişti. Özellikle 2017 ve 2021’deki boğa piyasaları sırasında Dogecoin’in bu teknik yapıdan güç alarak yükselişe geçmesi dikkat çekmişti. Buna karşın, mevcut piyasa koşullarında benzer bir hareketin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Teknik sinyalin sınırları

Trader Tardigrade’ın projeksiyonu, fiyat yapısının iki döngü boyunca benzer şekilde gelişmiş olmasına dayanıyor. Ancak sadece grafik formasyonuyla yüzde 100 doğruluk payı çıkarmak mümkün değil. Dogecoin’in tarihi rallileri, tüm piyasada yükselişin hakim olduğu dönemlerde gerçekleşmişti.

Şu anda DOGE, üçgen formasyonunun kritik noktasında hareket ediyor. Fakat analistler, ilerleyen süreçte piyasa koşulları ve genel yatırım ortamının da fiyat üzerinde etkili olacağına dikkat çekiyor.