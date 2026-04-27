27 Nisan kripto para piyasaları son durum

  • İran’ın ABD’ye Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik bir teklif sunduğuna dair haberlerin ardından hisse senetleri yükseldi, petrol ise önceki kazançlarını kısmen kaybetti.
  • Adalet Bakanlığının Powell hakkındaki soruşturmayı sonlandırması piyasalara iyi geldi. S&P 500, Mart sonundan bu yana neredeyse %10 yükseldi ve 2020'den bu yana en güçlü aylık performansını sergileme yolunda.
  • 20:15’te Trump Kral Charles’ı karşılayacak ve şimdilik açıklama yapacağı başka bir planlı etkinliği görünmüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin (BTC) fiyatı hafta sonu 80 bin dolar sınırına dayandıktan sonra yeniden 77 bin dolarlı seviyelere geriledi. Deneme başarısız olsa da fiyatın 75.000 dolar üzerinde tutunabiliyor olması olumlu. Peki ABD piyasalarında son durum ne? Beklentiler ne yönde?

ABD piyasaları ve petrol

Strategy geçtiğimiz hafta da Bitcoin aldığını açıkladı. Şirket 3.273 BTC daha alarak toplam varlığını 818.000 BTC’ye çıkardı. 77.906 dolarlık ortalama fiyat Saylor’un fiyatın ne olduğuna bakmadan alım stratejisini yansıtıyor. Bitcoin ise şirketin geçen haftaki maliyetinin hemen altında. Genel maliyete göreyse şirket kazançlı durumda diyebiliriz.

İran’ın ABD’ye Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik bir teklif sunduğuna dair haberlerin ardından hisse senetleri yükseldi, petrol ise önceki kazançlarını kısmen kaybetti; bu gelişme, barış görüşmelerini canlandırma çabalarının tükendiğine dair endişeleri dengeledi. MSCI Asya Pasifik endeksi %1,7 yükselirken, gelişmekte olan piyasalar endeksi, nükleer müzakerelerin ertelenmesini de içeren İran’ın çatışmayı sona erdirme önerisini özetleyen bir raporun ardından yükseldi.

Adalet Bakanlığının Powell hakkındaki soruşturmayı sonlandırması da piyasalara iyi geldi. Trump ne Cook’u ne de Powell’ı görevden alabildi. Şimdi Warsh başkanlık koltuğuna oturacağı günleri sayıyor. S&P 500, Mart sonundan bu yana neredeyse %10 yükseldi ve 2020’den bu yana en güçlü aylık performansını sergileme yolunda.

Kripto paralar ve Bitcoin

Savaş kaynaklı enflasyon riskleri halen devam ediyor ve bu hafta sonu da çözüme varılamadı. Çarşamba günü Fed’in bu konuda daha fazla ciddiye alıp gündeminde yer vermesi ve duyuru metninde savaşa atıfların arttığını görmemiz olası. Dolayısıyla yatırımcıları bu cihetten temkinli olması şart.

Öte yandan trilyon dolarlık devlerin kazanç raporları hafta boyunca açıklanacak. Warsh’ın QE’nin önünü kesip faiz indirimlerine gideceği senaryo geçen hafta Senato ifadesinde açıklanmıştı ancak enflasyon keskin biçimde artarken Trump bile başkan olsa faizleri düşüremeyebilir. PCE raporu da bu hafta geleceğinden kripto paralarda volatilitenin makro endişelerle artması muhtemel görünüyor.

20:15’te Trump Kral Charles’ı karşılayacak ve şimdilik açıklama yapacağı başka bir planlı etkinliği görünmüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kurumsal yatırımcılar bitcoin’de 933 milyon dolarlık alım yaptı

Merkez bankalarının faiz kararları öncesi bitcoin 78 bin doların üzerinde hareketli

Bored Ape ve Pudgy Penguins NFT fiyatları hızla yükseldi işlem sayısında sert düşüş dikkat çekti

Bitcoin 79.399 doları gördü satış baskısıyla geriledi

27 Nisan – 3 Mayıs haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

Dormant bitcoin için dondurma önerisi tartışma yarattı

Hyperliquid balinaları agresif şekilde Bitcoin long pozisyonuna geçti

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin dört haftada 3.9 milyar dolarlık kurumsal giriş çekti
Bir Sonraki Yazı Dogecoin üçgen formasyonu sonrası 2.4 dolara sıçrayabilir mi
Kurumsal yatırımcılar bitcoin’de 933 milyon dolarlık alım yaptı
Dogecoin üçgen formasyonu sonrası 2.4 dolara sıçrayabilir mi
Bitcoin dört haftada 3.9 milyar dolarlık kurumsal giriş çekti
dogecoin open interest 629 milyon doları geçti fiyat 0.10 dolara yaklaştı
K-Bank ve Ripple’dan sınır ötesi transferlerde blockchain hamlesi
