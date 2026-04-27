27 Nisan kripto para piyasaları son durum

Bitcoin (BTC) fiyatı hafta sonu 80 bin dolar sınırına dayandıktan sonra yeniden 77 bin dolarlı seviyelere geriledi. Deneme başarısız olsa da fiyatın 75.000 dolar üzerinde tutunabiliyor olması olumlu. Peki ABD piyasalarında son durum ne? Beklentiler ne yönde?

ABD piyasaları ve petrol

Strategy geçtiğimiz hafta da Bitcoin aldığını açıkladı. Şirket 3.273 BTC daha alarak toplam varlığını 818.000 BTC’ye çıkardı. 77.906 dolarlık ortalama fiyat Saylor’un fiyatın ne olduğuna bakmadan alım stratejisini yansıtıyor. Bitcoin ise şirketin geçen haftaki maliyetinin hemen altında. Genel maliyete göreyse şirket kazançlı durumda diyebiliriz.

İran’ın ABD’ye Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik bir teklif sunduğuna dair haberlerin ardından hisse senetleri yükseldi, petrol ise önceki kazançlarını kısmen kaybetti; bu gelişme, barış görüşmelerini canlandırma çabalarının tükendiğine dair endişeleri dengeledi. MSCI Asya Pasifik endeksi %1,7 yükselirken, gelişmekte olan piyasalar endeksi, nükleer müzakerelerin ertelenmesini de içeren İran’ın çatışmayı sona erdirme önerisini özetleyen bir raporun ardından yükseldi.

Adalet Bakanlığının Powell hakkındaki soruşturmayı sonlandırması da piyasalara iyi geldi. Trump ne Cook’u ne de Powell’ı görevden alabildi. Şimdi Warsh başkanlık koltuğuna oturacağı günleri sayıyor. S&P 500, Mart sonundan bu yana neredeyse %10 yükseldi ve 2020’den bu yana en güçlü aylık performansını sergileme yolunda.

Kripto paralar ve Bitcoin

Savaş kaynaklı enflasyon riskleri halen devam ediyor ve bu hafta sonu da çözüme varılamadı. Çarşamba günü Fed’in bu konuda daha fazla ciddiye alıp gündeminde yer vermesi ve duyuru metninde savaşa atıfların arttığını görmemiz olası. Dolayısıyla yatırımcıları bu cihetten temkinli olması şart.

Öte yandan trilyon dolarlık devlerin kazanç raporları hafta boyunca açıklanacak. Warsh’ın QE’nin önünü kesip faiz indirimlerine gideceği senaryo geçen hafta Senato ifadesinde açıklanmıştı ancak enflasyon keskin biçimde artarken Trump bile başkan olsa faizleri düşüremeyebilir. PCE raporu da bu hafta geleceğinden kripto paralarda volatilitenin makro endişelerle artması muhtemel görünüyor.

20:15’te Trump Kral Charles’ı karşılayacak ve şimdilik açıklama yapacağı başka bir planlı etkinliği görünmüyor.