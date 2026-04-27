Bitcoin dört haftada 3.9 milyar dolarlık kurumsal giriş çekti

Kripto paralara yönelik yatırım talebi son haftalarda önemli ölçüde arttı. Geçen hafta Bitcoin, Ethereum ve XRP başta olmak üzere kripto tabanlı yatırım ürünlerine toplam 1.2 milyar dolar giriş oldu. CoinShares’in yayına aldığı verilere göre, üst üste dört haftadır süren bu girişler toplamda yaklaşık 3.9 milyar dolara ulaştı. Bu dönem, 2026 yılının başından bu yana kaydedilen en güçlü fon akışı olarak öne çıktı.

Kurumsal ilgi güçleniyor

CoinShares, kripto varlıklara yönelik kurumsal yatırımın son dönemde önemli ölçüde artış gösterdiğini aktardı. Özellikle Bitcoin, 932.5 milyon dolarlık girişle son haftanın açık ara lideri oldu. Yıl başından bu yana, sadece Bitcoin tabanlı ürünlere yönelen fon toplamı 4 milyar dolara ulaştı. ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine ise tek başına 824 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

“Bitcoin, kurumsal yatırımcılar açısından hala dijital varlıklara açılan ana kapı olmaya devam ediyor. Dört haftadır devam eden güçlü girişler, yatırımcıların 2026 yılı başındaki temkinli duruşunu büyük oranda geride bıraktığına işaret ediyor.”

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri de dikkat çekici performans sergiledi. Üst üste üçüncü haftada da 190 milyon doların üzerinde giriş gören Ethereum ürünlerine toplamda 192 milyon dolarlık yeni fon sağlandı. Bu gelişmeyle birlikte, Ethereum ürünlerinin yıl başından bu yana topladığı net giriş 390 milyon dolara çıktı. Diğer yandan, geçtiğimiz hafta çıkış gören XRP ürünleri ise yeniden pozitif bölgeye geçti.

Fiyat dalgalanması ve bölgesel hareketlilik

Bitcoin’in fiyatı geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Haftaya yaklaşık 75.000 dolar seviyelerinde başlayan BTC, kısa süreyle 78.000 doların üzerine çıktı ve neredeyse 79.000 doları test etti. Daha sonra yaşanan sert düzeltmeyle birlikte fiyat 74.000 dolar civarına geriledi ve haftayı bu seviyede tamamladı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in haftalık getirisi yüzde 3,48 olurken fiyat yaklaşık 74.005 dolara ulaştı.

Bölgesel bazda ise ABD piyasaları geçen hafta açık ara öndeydi. Toplam 1.1 milyar dolarlık fon girişiyle liderliği elinde bulunduran ABD’yi Almanya ve İsviçre takip etti. Bunun yanında blockchain odaklı hisse senedi ETF’leri de son üç haftada 617 milyon dolarlık rekor bir giriş yaşadı.

Bütün bu olumlu tabloya karşın, önümüzdeki günlerde yakından izlenecek olan ABD Merkez Bankası’nın politika kararları kripto yatırımcılarının odağında yer alıyor. Uzmanlar, para politikası beklentilerinin riskli varlık fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini ve Bitcoin üzerinde de belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Yılın en güçlü dönemi yaşanıyor

Genel tabloya bakıldığında, kurumsal yatırımların artışı ve fiyatlardaki dayanıklılık kripto piyasasında güvenin yeniden tesis edildiği bir döneme işaret ediyor. Üstelik, yatırım ürünlerine yönelik talepteki ivmenin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor.

Kripto piyasasında dikkatler bir yandan da Fed’in açıklamalarına çevrilmiş durumda. Kurumsal fonların hızlanan girişleriyle birlikte, kısa vadede volatil hareketlerin devam edebileceği yorumları yapılıyor.

Önümüzdeki süreçte, Bitcoin ve önde gelen altcoinlerdeki gelişmeleri, fiyat hareketleriyle birlikte kurumsal yatırımcıların tepkileri belirleyecek gibi görünüyor.