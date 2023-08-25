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  •   Bitcoin’in Enflasyona Ayarlanmış Değeri: 20,000 Dolarlık ATH’ın Altında mı?

Bitcoin’in Enflasyona Ayarlanmış Değeri: 20,000 Dolarlık ATH’ın Altında mı?

Özet

  • Bitcoin, enflasyona göre ayarlandığında, 20,000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının üzerinden altı yıl geçmesine rağmen hala aynı değerde görünüyor.
  • 2017'de 20,000 doları aşan Bitcoin, enflasyon hesaplamalarına göre şu anda 24,942 dolara eşdeğerdir.
  • Bu hesaplamalar, Bitcoin'in fiyatının gerçekte daha da düşük olabileceğini gösteriyor ve bu durum Bitcoin'in bir değer deposu olarak işlev görme yeteneğini sorgulatıyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
16:50
25 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bitcoin, enflasyona göre ayarlandığında, ilk ulaştığı değerden yaklaşık altı yıl sonra hala 20.000 dolar değerinde. ABD Enflasyon Hesaplayıcısı da dahil olmak üzere kaynaklardan elde edilen verilere göre, BTC fiyat performansı 2017’den bu yana fiilen durağan kaldı. Federal Rezerv’in politika açıklamaları ve ABD’deki enflasyon endişeleri, Bitcoin fiyatında gelecekteki dalgalanmaları etkileyebilir.

Bitcoin 2017’deki ATH’ın “Ancak Üstünde”

BTC/USD, 2017’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.000 dolar seviyesini aşarken, bu süre zarfında 69.000 dolara kadar yükseldi ancak enflasyon dikkate alındığında, BTC fiyat hareketinin hikayesi oldukça farklı görünüyor. 25 Ağustos 2023 itibariyle, 2017 yılında satın alınan 20.000 dolar değerindeki BTC şu anda 24.942 dolar değerinde.

Başka bir deyişle, mevcut Bitcoin spot fiyatı TradingView verilerine göre 26.219 dolar ve bu durum altı yıllık neredeyse statik BTC fiyat hareketini yansıtıyor. Bitcoin madencilik şirketi Braiins’in anonim pazarlama sorumlusu BTCGandalf, bu hafta konuyla ilgili olarak “Enflasyona göre ayarlanmış dolar cinsinden, Bitcoin 2017 pazar zirvesinin ancak üzerinde” dedi.

X’teki yanıtlar ayrıca bu hesaplamanın resmi enflasyon rakamlarına dayandığını, yani gerçek anlamda BTC/USD’nin bir önceki döngü zirvesinden bile daha düşük olabileceğini belirtti. Diğer X kullanıcıları ise rakamların Bitcoin’in bir değer deposu olarak işlev görme kabiliyetinin altını çizdiği sonucuna varırken, BTCGandalf konunun fazla duyulmamış olmasına “şaşırdıklarını” ekledi.

Bitcoin Jackson Hole’dan Sonra Hareketlenebilir

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu, kripto boğaları da dahil olmak üzere riskli varlık yatırımcıları için merkezi bir odak noktası olmaya devam ediyor. Resmi verilerin yavaşlamaya işaret etmesiyle birlikte ekonomi politikasını algılanan gerçeklikle eşleştirmesi için Federal Rezerv‘e umut bağlanıyor.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell, mevcut BTC fiyat statükosunda bir kırılma arayanların merakla beklediği bir etkinlik olan yıllık Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu’nda politika hakkında bir açıklama yapacak. Material Indicators‘ın kurucu ortağı Keith Alan bir X gönderisinin bir bölümünde, “Düşük seviyelerin test edilmesine ve bazı dalgalanma potansiyeline hazırlıklı olun,” diye yazdı.

“İkili dip, sıçrama yapmak için iyi bir temeldir daha düşük bir dip ayı yükselişine giden yolu açar.”

Ekteki bir grafik, Binance‘deki BTC/USD sipariş defterinin hala 25.000 doların üzerinde önemli bir likiditeden yoksun olduğunu ve bu durumun hızlı hareket etme şansını artırdığını gösterdi.

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