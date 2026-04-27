DOGECOIN (DOGE)

dogecoin open interest 629 milyon doları geçti fiyat 0.10 dolara yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin açık pozisyonlar 629 milyon dolara ulaştı Binance büyük artış sağladı.
  • 📈 $DOGE fiyatı 0,10 dolara yaklaşırken vadeli işlemler hareketlendi.
  • 💡 Büyük cüzdan transferleri piyasadaki gerginliği artırıyor aktif kullanıcı sayısı sabit kalıyor.
Dogecoin piyasasında önemli değişimler yaşanıyor. Son dönemde özellikle vadeli işlem kontratlarında hareketlilik artarken, coin’in fiyatı dar bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Piyasa verileri, Dogecoin’in 0,10 dolar seviyesine yaklaşmasına rağmen fiyat dalgalanmasının sınırlı kaldığını ve bunun, yükselen kaldıraçlı pozisyonlarla birlikte piyasada bir gerilim oluşturduğunu gösteriyor.

Vadeli işlemlerde hareketlilik dikkat çekti

Tüm piyasalarda Dogecoin açık pozisyon miktarı 629 milyon doları aşarak son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle Binance borsası, kısa sürede yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ek açık pozisyon girişine sahne oldu. 23 Nisan’dan itibaren, Binance üzerindeki toplam Dogecoin pozisyonu 2,31 milyar coinden 3,23 milyar adede çıktı.

Bu hareketlenmenin yaşandığı dönemde Dogecoin fiyatı 0,098 dolar civarında işlem gördü ve son bir ayda yüzde 8,5’lik bir kazanç sağladı. Kısa süreliğine de olsa 0,10 dolar seviyesinin üzerine çıkan Dogecoin’in fiyatındaki bu yükseliş, açık pozisyondaki artışa oranla daha sınırlı kaldı.

Son veriler, Dogecoin fiyatı dalgalı olmasa da vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarının hızla artmasının, piyasada kısa vadeli riskleri yükselttiğine işaret ediyor.

Geçmişte benzer dönemlerde, yükselen açık pozisyon miktarı genellikle tasfiye süreçlerini tetiklemişti. Şu anda da benzer bir tablo gözleniyor; kaldıraçlı işlemler artarken Dogecoin’in fiyatı bir aralıkta sıkıştı.

Teknik veriler ve zincir üstü hareketler

Teknik göstergelerde, Dogecoin’in göreli güç endeksi 55 seviyesinin üzerine çıkarak konsolidasyon sürecinin sürdüğünü gösterdi. Bu değer, Dogecoin’i ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde konumlandırıyor. Coin, genel kripto piyasa havasını yansıtırken, bazı büyük altcoinlere kıyasla talebin daha güçlü olduğu görülüyor.

Binance’in likidasyon haritaları, Dogecoin’in son günlerde 0,094 ila 0,104 dolar aralığında hareket ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, fiyatın 0,10 doların üzerine taşınmasının kaldıraçlı pozisyonlarda hızlı tasfiyelere yol açabileceği görüşünde. Bu tür bir hareket, piyasada kısa süreli ciddi fiyat değişikliklerine neden olabiliyor.

Zincir üstü verilerde ise önemli bir birikim süreci dikkat çekti. Son dönemde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık Dogecoin, Robinhood’dan özel cüzdanlara taşındı. Ayrıca Upbit’in sıcak cüzdanından 26 milyar Dogecoin’in piyasaya yönlendirilmesi piyasada yeni bir sürüklenme etkisi oluşturdu. Günlük aktif kullanıcı sayısı ise 29 bin seviyelerinde istikrarını koruyor.

Dogecoin, yakın zamanda Litecoin ağında yaşanan yeniden yapılanma olayından etkilenmedi. Sosyal medyadaki ilgi düşük kalsa da, büyük yatırımcıların hamleleri ve türev işlemlerindeki artış Dogecoin’in kısa vadeli görünümünü etkilemeye devam ediyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Dogecoin fiyatı haberin hazırlandığı sırada 0,09824 dolar seviyesindeydi ve son 24 saatte yüzde 0,3’lük bir düşüş yaşandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

