BitMEX, işlem platformunu 23 Eylül 2026’da kalıcı olarak kapatacak

Kripto türev borsası BitMEX, işlem platformunu 23 Eylül 2026 saat 04.00 UTC’de kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. Şirket, faaliyetlerini sonlandırma sürecini başlatırken yeni hesap kayıtlarını da hemen durdurdu.

Kararın çerçevesi

BitMEX’in sahibi ve işletmecisi HDR Global Trading Limited, kararın şirketin mevcut durumu ile daha geniş sektör koşullarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda alındığını açıkladı. Şirket, bu adımın zor olduğunu ve kripto türev piyasasının bugünkü yapısının oluşumunda önemli rol oynayan bir platformun kapanacağını belirtti.

HDR Global Trading Limited, BitMEX borsasının 23 Eylül 2026 saat 04.00 UTC itibarıyla faaliyetlerini durduracağını duyurdu ve bu kararın şirket ile sektörün genel görünümü dikkate alınarak alındığını bildirdi.

2014’te Arthur Hayes tarafından kurulan BitMEX, kripto piyasasında 100 kata kadar kaldıraçla işlem yapılabilen ilk sürekli vadeli sözleşmeleri sunan platformlardan biri olarak öne çıktı. BitMEX, kripto varlıklar için vade tarihi bulunmayan ve fiyatı spot piyasaya yakın tutmak amacıyla fonlama mekanizması kullanan sürekli vadeli sözleşmelerin yaygınlaşmasında etkili oldu.

Mini sözlük: Sürekli vadeli sözleşme, klasik vadeli işlemlerden farklı olarak belirli bir vade sonu içermeyen türev üründür. Bu yapıda fiyatın spot piyasadan kopmaması için genellikle belirli aralıklarla fonlama ödemesi uygulanır.

Kapanış takvimi ve kullanıcı süreci

BitMEX, işlemlerin kapanış tarihine kadar süreceğini, ancak 26 Ağustos’ta kısıtlama döneminin başlayacağını bildirdi. Bu aşamada kullanıcılar yalnızca mevcut pozisyonlarını kapatabilecek; yeni pozisyon açılmasına izin verilmeyecek. Borsa, açık işlemleri kademeli şekilde sonlandıracak.

Şirket, kapanış sürecinde bazı sözleşmelerin otomatik olarak tasfiye edileceğini, likidite yetersizliği oluşması halinde ise bazı pozisyonların son tarihten önce kapanabileceğini kaydetti. İşlem penceresi kapandıktan sonra kullanıcılar hesaplarına girerek bakiye ve işlem geçmişlerini görüntüleyebilecek, kalan varlıklarını çekebilecek.

BitMEX, 26 Ağustos’tan sonra yeni pozisyon alınamayacağını, kullanıcıların yalnızca mevcut işlemlerini kapatabileceğini ve bazı sözleşmelerin likidite durumuna bağlı olarak son tarihten önce kapanabileceğini açıkladı.

Geçmişteki konumu ve son aşama

Bir dönem sektörün önde gelen platformları arasında yer alan BitMEX, daha sonra Binance ve Bybit gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Şirket, 2020’de ABD’deki cezai soruşturmalar sonrasında kurucuların görevlerinden ayrılmasıyla gündeme gelmişti. 2025’te şirketin satışı değerlendirildi, ancak bu süreçte bir teklifin kabul edilmediği aktarıldı.

BitMEX, 11 yılı aşkın faaliyet süresi boyunca herhangi bir saldırıyla karşılaşmadan hizmet verdiğini savundu. Şirket ayrıca kullanıcılara oltalama girişimleri ve para çekme gecikmeleri konusunda uyarıda bulundu. Buna karşın tüm varlıkların rezerv kanıtı sistemi kapsamında karşılandığını belirtti. Daha önce stake edilen tüm tokenlerin de sahiplerinin cüzdanlarına geri aktarıldığı açıklandı.

Kapanış tarihinden sonra hesaplarda kalan varlıklar için aylık 50 dolar saklama ücreti veya yıllık yüzde 1 oranında ücret uygulanacak; hangisi daha yüksekse o tutar esas alınacak. Eylül son tarihi yaklaşırken kullanıcıların pozisyonlarını azaltması ve fonlarını başka borsalara taşıması bekleniyor.