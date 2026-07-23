David Schwartz, Nik Bougalis için kod yazmaya dönebileceğini açıkladı

Ripple‘ın eski teknoloji yöneticisi David Schwartz, emeklilikten dönmesini sağlayabilecek tek nedeni açıkladı. XRP Ledger’ın baş mimarlarından Schwartz, 1 Ocak 2026’da görevinden ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımda, yeniden aktif şekilde kod yazmasının para ya da işin büyüklüğüne bağlı olmayacağını, bunun tek bir isme bağlı olduğunu söyledi: Nik Bougalis.

İki önemli mühendisin ortak geçmişi

Nik Bougalis, Ripple ekosisteminde uzun yıllardır yakından tanınan bir mühendis olarak öne çıkıyor. Şirketin sekizinci çalışanı olan Bougalis, yaklaşık on yıl boyunca XRPL’nin temel mühendislik ekibine liderlik etti ve ağın çekirdek kod tabanının oluşturulmasında belirleyici rol üstlendi.

David Schwartz, yeniden kod yazmaya dönmesinin para ya da görevin kapsamıyla değil, yalnızca Nik Bougalis ile bağlantılı olacağını ortaya koydu.

Bougalis’in adı, gelişmiş kriptografi alanındaki üç temel şirket patentiyle de anılıyor. Bu çalışmalar, bugün kullanılan dağıtık ağ altyapısının teknolojik temel taşları arasında gösteriliyor.

Mini sözlük: CTO Emeritus, bir şirketten aktif yöneticilik görevinden ayrılan ancak bilgi ve deneyimi nedeniyle kuruma danışmanlık yapmayı sürdüren eski üst düzey teknoloji yöneticisini ifade eder.

Yollar farklı ekosistemlerde ayrıldı

Bu mühendislik ortaklığı zaman içinde sona erdi. Nik Bougalis, 2022’de Ripple’dan ayrıldı. 2025’in sonunda ise Algorand Foundation’ın teknoloji bölümünün başına CTO olarak geçti.

David Schwartz da kısa süre önce operasyonel görevlerinden çekildi. Yaklaşık 13 yıl boyunca kesintisiz kodlama yaptıktan sonra daha sakin bir çalışma düzenini tercih eden Schwartz, Ripple’a seçici biçimde danışmanlık vermeyi sürdürüyor. Şirket içinde CTO Emeritus unvanıyla yer alan isim, haziran ayında yayımlanan XRPL 3.2.0 güncellemesi gibi sürümlere destek veriyor.

Açıklama, saygı mesajı olarak öne çıktı

Her iki ismin artık farklı ve birbiriyle rekabet eden blokzincir ekosistemlerinde görev alması, yeniden aynı kod tabanı üzerinde buluşma ihtimalini zayıf gösteriyor. Buna rağmen Schwartz’ın açıklaması, kripto para sektöründe eski bir çalışma arkadaşına yönelik güçlü bir mesleki saygı ifadesi olarak değerlendiriliyor.

Schwartz, daha önce de emekliliğinin ardından XRP’deki yüzde 20’lik yükselişi esprili bir dille kendi ayrılığına bağlamıştı; son açıklamasında ise Bougalis’e duyduğu profesyonel saygıyı daha açık bir biçimde ortaya koydu.

Schwartz, emekliliğinden bu yana zaman zaman ironik paylaşımlar yapıyor. Ocak ayında XRP’deki yüzde 20’lik yükseliş için, bunun nedeninin kendi emekliliği olduğunu esprili bir dille söylemişti. Ancak bu kez yaptığı yorum, yalnızca bir şaka olarak görülmedi. Mesaj, Schwartz’ın aktif kodlamaya dönmeyi düşüneceği çok sınırlı isimlerden birinin Nik Bougalis olduğunu açık biçimde ortaya koydu.