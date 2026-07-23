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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger, Rare Evo 2026’da geniş katılımla sahne alacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, Rare Evo 2026 konferansında sponsor ve katılımcı olarak yer alacak.
  • 🧩 Etkinlikte NFT projeleri, XRPL uygulamaları ve eğitim atölyeleri ziyaretçilere sunulacak.
  • 🛠️ 29 Temmuz 2026'da $XRP Ledger ana ağında FixCleanup3_2_0 yükseltmesi devreye girecek.
  • 📍 Las Vegas'taki konferans 28 Temmuz ile 31 Temmuz arasında düzenlenecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP topluluğu, 28 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek Rare Evo 2026 konferansı öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Blockchain, yapay zeka ve Web3 odaklı etkinlik; kurucuları, yatırımcıları, geliştiricileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İçindekiler
1 XRPL etkinlikte sponsorlar arasında yer alıyor
2 Atölye programında cüzdan, uygulama ve altyapı başlıkları öne çıkıyor
3 Temmuz sonunda ağ yükseltmesi de devreye girecek

XRPL etkinlikte sponsorlar arasında yer alıyor

Etkinliğin ana temasını birlikte çalışabilirlik ile geleneksel sektörlerin Web3 teknolojileriyle kesişmesi oluşturuyor. Çok zincirli projelerin, toplulukların ve yatırımcıların katılacağı konferansta XRP Ledger da destekçiler ve katılımcılar arasında bulunuyor.

XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Hussein Zangana, sosyal medya platformu X’te Vet adıyla biliniyor ve konferansta konuşmacı olarak yer alacak. XRP Ledger Foundation, XRPL ekosistemini destekleyen bağımsız bir kuruluş olarak topluluk çalışmaları ve teknik gelişim alanlarında faaliyet gösteriyor.

Hussein Zangana, etkinlik alanında XRP Ledger ekosistemine ayrılan bir stant kurulduğunu, burada öne çıkan NFT projeleriyle sanat çalışmalarının yanı sıra önemli XRPL marka ve uygulamalarının sergileneceğini aktardı.

Atölye programında cüzdan, uygulama ve altyapı başlıkları öne çıkıyor

Organizasyon kapsamında XRP topluluk ekibi, yeni katılımcılara ve XRPL hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere yönelik çeşitli atölyeler düzenleyecek. Programda XRPL ve yapay zeka ilişkisine odaklanan oturumların yanı sıra fiziksel sunucu gösterimi içeren XRPL altyapı sunumu da yer alıyor.

Bunun yanında cüzdan kurulumu ve merkeziyetsiz uygulama kullanımı için başlangıç oturumları planlandı. Ripple UBRI odaklı ayrı bir tanıtım çalışmasının da yapılması bekleniyor.

Mini sözlük: UBRI, Ripple’ın üniversitelerle yürüttüğü araştırma girişimini ifade eder. Program, blockchain ve finansal teknolojiler alanında akademik çalışmaları desteklemeyi hedefler.

XRP topluluk ekibinin, etkinlik alanında eğitim ve sisteme dahil olma süreçlerine odaklanan atölyeler düzenlemesi planlanıyor.

Temmuz sonunda ağ yükseltmesi de devreye girecek

XRP Ledger ekosistemi için önümüzdeki haftalarda yalnızca konferans değil, teknik gelişmeler de gündemde bulunuyor. FixCleanup3_2_0 adlı değişiklik paketinin gelecek altı gün içinde etkinleşmesi bekleniyor.

XRPScan verilerine göre yükseltme, 29 Temmuz 2026 saat 09:57 UTC’de XRP Ledger ana ağında devreye alınacak. Söz konusu paket; Single Asset Vaults, Lending Protocol, izinli DEX yapısı, Multi Purpose Tokens ve izinli alan adlarıyla bağlantılı çeşitli düzeltmeleri kapsıyor.

Bu takvim, Rare Evo konferansıyla aynı döneme denk geldiği için XRP Ledger topluluğunun temmuz sonunda hem sahada görünürlüğünü artırması hem de ağ tarafındaki güncellemeleri yakından izlemesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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