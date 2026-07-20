Coinbase CEO’sunun profil fotoğrafı memecoin’i uçurdu: Armstrong’dan kritik uyarı

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, kişisel X hesabındaki profil fotoğrafı değişikliğinin ardından Base topluluğunda başlayan tartışmalara açıklık getirdi. Armstrong, sosyal medya paylaşımlarının yatırım tavsiyesi ya da herhangi bir token için alım-satım sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Tartışma, Armstrong’un X profil fotoğrafını Base ağı üzerindeki Brain isimli memecoin’in logosuna benzeyen bir görselle değiştirmesiyle başladı. “Coinbase Man” olarak da bilinen Brain’in fiyatı bu değişikliğin ardından hızla yükseldi. Ancak Armstrong’un daha sonra profil fotoğrafını yeniden değiştirmesiyle token fiyatında sert düşüş yaşandı.

Regarding the recent buzz around my profile picture changes and some feelings that the Base community isn’t being supported enough: I appreciate the feedback (even if tough to hear) and I realize you wouldn’t take the time to respond unless you cared. It seems I wasn’t clear… — Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 20, 2026

20 Temmuz’da konuya ilişkin açıklama yapan Armstrong, çoğunlukla internette ilginç veya eğlenceli bulduğu içerikleri paylaştığını belirtti. Bu içeriklerin belirli bir token ya da projeyle bağlantılı olup olmadığını her zaman bilmeyebileceğini ifade eden Armstrong, profil fotoğraflarının ve paylaşımlarının herhangi bir projeye destek veya bağlılık anlamına gelmediğini vurguladı.

Base topluluğundan gelen “yetersiz destek” eleştirilerine de yanıt veren Armstrong, beklentileri daha önce açık biçimde aktaramadığını kabul ederek geri bildirimler için teşekkür etti. Base’in temel amacının belirli tokenleri öne çıkarmak değil; tokenize hisseler, kredi protokolleri, stablecoin ödemeleri ve memecoin işlemleri gibi alanlarda kullanılabilecek finansal altyapıyı geliştirmek olduğunu söyledi.

Armstrong, ekonomik özgürlüğü savunmaya devam edeceğini ancak kişisel hesabı üzerinden belirli tokenleri tanıtmayacağını veya yatırımcılara işlem çağrısı yapmayacağını belirtti. Coinbase’in listelemek istediği çok sayıda kripto varlık bulunduğunu kaydeden Armstrong, düzenleyici yükümlülükler ve uyum gereklilikleri nedeniyle tüm tokenlerin desteklenmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Coinbase ve Base ekosistemi, projelere doğrudan fiyat desteği vermek yerine geliştirici hibeleri, Base Batches etkinlikleri, Coinbase Ventures ve Base Ecosystem Fund yatırımlarıyla katkı sağlıyor. Ayrıca önde gelen Base tabanlı merkeziyetsiz finans protokollerinin Coinbase ürünlerine entegre edilmesi de ekosistemi büyütme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

Armstrong, şirketin uzun vadede kullanıcılara somut değer sağlayan projelere öncelik vermeyi sürdüreceğini belirterek kişisel sosyal medya faaliyetlerinin yatırım tavsiyesi olarak görülmemesi gerektiğini bir kez daha yineledi.