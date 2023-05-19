Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Ripple ve SEC Davasında Yeni Tarih: XRP Bundan Nasıl Etkilenecek?

Özet

  • Ripple ve SEC davasında yeni bir gelişme yaşandı.
  • SEC eski yöneticisi Hinman ile ilgili belgelerin açıklanacağı tarih için yeni teklif geldi.
  • Ripple ve SEC, evrakların açıklanmasının 1 hafta ertelenmesini talep edip, 13 Haziran'a işaret etti.
18:23
19 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ripple’a açılan menkul kıymet davası, yeni bir gelişme ile gündemde. Fox Business muhabiri Eleanor Terrett tarafından aktarılan bir son dakika gelişmesine göre SEC yöneticisi Hinman ile ilgili belgelerin açıklanması için bir haftalık uzatma süresi istendi.

Ripple ve SEC Cephesinden Ortak Karar

Paylaşılan resmi evraka göre mevzubahis evraklar ile “dokümanların doğası ve gizlenen bilgilerin fazlalığı” nedeniyle dokümanların mahkemeye sunulma tarihine dair bir hafta uzatma talep edildi ve bu talep hem SEC hem de Ripple tarafından ortak bir şekilde yapıldı. Yeni tarih ise 13 Haziran 2023 olarak belirlendi. Söz konusu belgelerin büyük bir kısmı açıklanacak olsa da SEC, bunlar içerisindeki birçok belgenin sır olarak kalması gerektiğini vurgulayarak belgelerde gerekli redaksiyonlar yapılacağını vurgulamıştı. Görünüşe göre hem SEC hem de Ripple cephesi, redaksiyonlar konusunda hemfikir oldu ve söz konusu gecikme için ortak talepte bulundu.

SEC eski yöneticisi Hinman ile ilgili belgeler XRP için kritik önem taşıyor. Hinman daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin ve Ethereum’un menkul kıymet olmadığını vurgulamıştı ve Ripple ekibi, bunların dayanağına inmek istiyor. Ripple, buradan yola çıkarak aslında XRP ve ETH veya BTC arasındaki temel farkları görmek ve buna göre SEC’nin karar yetkisini değerlendirmek istiyor. Hinman belgelerini açıklamak istemeyen ve bunların gizli kalması gereken kamu evrakları olduğunu belirten SEC ise devamlı ayak diretti.

XRP Fiyatı, 13 Haziran Tarihini Fiyatlıyor

SEC için şimdi ise belgelerin açıklanması kesinleşmiş gibi gözüküyor. 13 Haziran tarihi kesinlikle bu bağlamda kritik ve XRP yatırımcılarının ilgili tarihi merakla bekleyeceği kaçınılmaz bir gerçek.

XRP fiyatı ise bu haber ile beraber %1,6 yükseliş elde etti. Aslında XRP, son 7 gün içerisinde %9,5 yükseliş elde ederek top 10 kripto para arasında en yeşil kalan olmayı başardı. XRP yatırımcılarının beklentileri artarken XRP ağındaki etkinlik oranı da artıyor ve bu fiyata olumlu yansıyor. XRP için kritik fiyat seviyesinin ise 0,61 dolar olduğu biliniyor. Daha önceki rallilerde XRP bu direnci kırdıktan sonra ciddi bir artış yakalama şansı elde etti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Bir Adım Sonrası Boğa! Popüler Altcoinde Hazırlık Devam Ediyor!
Bir Adım Sonrası Boğa! Popüler Altcoinde Hazırlık Devam Ediyor!
Piyasadan Pozitif Ayrışan XRP’de Son 1 Haftada Yüzde 10’a Yaklaşan Değer Artışı: Yükselişler Devam Edecek mi?
Piyasadan Pozitif Ayrışan XRP’de Son 1 Haftada Yüzde 10’a Yaklaşan Değer Artışı: Yükselişler Devam Edecek mi?
XRP Yatırımcılarını Sevindirecek Sonuçlar Açıklandı: Büyüme Arttı!
XRP Yatırımcılarını Sevindirecek Sonuçlar Açıklandı: Büyüme Arttı!
Altcoinlerde Son Durum: ADA Coin, Solana Coin ve XRP İçin Kritik Gelişmeler!
Altcoinlerde Son Durum: ADA Coin, Solana Coin ve XRP İçin Kritik Gelişmeler!
Poppe Şimdi Açıkladı! ETH, DOGE, XRP Coin Fiyatı Buraya Ulaşmak Üzere!
Poppe Şimdi Açıkladı! ETH, DOGE, XRP Coin Fiyatı Buraya Ulaşmak Üzere!
Ripple CTO’su, Çalkantılı Ledger Konusuna Değindi: Varlıklar Güvende mi?
Ripple CTO’su, Çalkantılı Ledger Konusuna Değindi: Varlıklar Güvende mi?
Ripple Davasında Son Dakika Gelişmesi! XRP Coin Yükseliyor!
Ripple Davasında Son Dakika Gelişmesi! XRP Coin Yükseliyor!
XRP, DOGE, ETH ve SHIB’de Son Durum! 
XRP, DOGE, ETH ve SHIB’de Son Durum! 
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023