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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ripple’a açılan menkul kıymet davası, yeni bir gelişme ile gündemde. Fox Business muhabiri Eleanor Terrett tarafından aktarılan bir son dakika gelişmesine göre SEC yöneticisi Hinman ile ilgili belgelerin açıklanması için bir haftalık uzatma süresi istendi.

Ripple ve SEC Cephesinden Ortak Karar

Paylaşılan resmi evraka göre mevzubahis evraklar ile “dokümanların doğası ve gizlenen bilgilerin fazlalığı” nedeniyle dokümanların mahkemeye sunulma tarihine dair bir hafta uzatma talep edildi ve bu talep hem SEC hem de Ripple tarafından ortak bir şekilde yapıldı. Yeni tarih ise 13 Haziran 2023 olarak belirlendi. Söz konusu belgelerin büyük bir kısmı açıklanacak olsa da SEC, bunlar içerisindeki birçok belgenin sır olarak kalması gerektiğini vurgulayarak belgelerde gerekli redaksiyonlar yapılacağını vurgulamıştı. Görünüşe göre hem SEC hem de Ripple cephesi, redaksiyonlar konusunda hemfikir oldu ve söz konusu gecikme için ortak talepte bulundu.

SEC eski yöneticisi Hinman ile ilgili belgeler XRP için kritik önem taşıyor. Hinman daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin ve Ethereum’un menkul kıymet olmadığını vurgulamıştı ve Ripple ekibi, bunların dayanağına inmek istiyor. Ripple, buradan yola çıkarak aslında XRP ve ETH veya BTC arasındaki temel farkları görmek ve buna göre SEC’nin karar yetkisini değerlendirmek istiyor. Hinman belgelerini açıklamak istemeyen ve bunların gizli kalması gereken kamu evrakları olduğunu belirten SEC ise devamlı ayak diretti.

XRP Fiyatı, 13 Haziran Tarihini Fiyatlıyor

SEC için şimdi ise belgelerin açıklanması kesinleşmiş gibi gözüküyor. 13 Haziran tarihi kesinlikle bu bağlamda kritik ve XRP yatırımcılarının ilgili tarihi merakla bekleyeceği kaçınılmaz bir gerçek.

XRP fiyatı ise bu haber ile beraber %1,6 yükseliş elde etti. Aslında XRP, son 7 gün içerisinde %9,5 yükseliş elde ederek top 10 kripto para arasında en yeşil kalan olmayı başardı. XRP yatırımcılarının beklentileri artarken XRP ağındaki etkinlik oranı da artıyor ve bu fiyata olumlu yansıyor. XRP için kritik fiyat seviyesinin ise 0,61 dolar olduğu biliniyor. Daha önceki rallilerde XRP bu direnci kırdıktan sonra ciddi bir artış yakalama şansı elde etti.