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2021 yılında bu tarz tehditleri daha fazla görüyorduk şimdi yeniden devletler harekete geçiyor. ABD’nin kriptoya karşı yaklaşımı sertleşirken diğer ülkelerin de tutumu netleşiyor. Muhtemel boğa sezonu öncesinde kripto şirketlerini daha zor günler bekliyor olabilir.

Kripto Para Borsasına Tehdit

Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yatırımcılara yaptığı bir uyarıda, kripto para borsası Gemini tarafından başlatılan türev borsasının, yetki alanlarından birinde yetkisiz olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Filipinler SEC’in internet sitesinde yayınlanan bildiriye göre Gemini borsayı başlattı ve yerel yasalar uyarınca menkul kıymet olarak kabul edilen türev ürünleri, düzenleyiciye kayıt yaptırmadan ülkede sunuyor.

New York merkezli Gemini’nin “halktan yatırım/plasman istemek, kabul etmek veya almak ya da menkul kıymet ihraç etmek için gerekli lisans ve/veya yetkiye sahip olmadığını” belirten kurum, halka hem yatırım yapmamalarını hem de platformla mevcut tüm yatırımlarını durdurmalarını tavsiye etti.

Hapis Tehdidi

SEC, yerel menkul kıymetler düzenleme kanununa atıfta bulunarak mevcut faaliyetin yasadışı olduğunu vurguluyor. Buna göre eğer Gemini geri adım atmazsa azami 21 yıl hapis cezası ya da beş milyon Filipin pesosu (89,562) ile karşı karşıya kalacak. Filipinler tarafından atılan son adım Malezya SEC’in Huobi borsasına yaptığı uyarıdan kısa süre sonra geldi. Devletler tıpkı 2021 yılında olduğu gibi kayıtsız faaliyet gösteren borsalara karşı yeni bir atak başlatmış gibi görünüyor.

Öte yandan Gemini müşterileri Earn ürününde Genesis şirketinin payı nedeniyle FTX iflasından bu yana bakiyelerini çekemiyor. Daha önce duyurulan anlaşmada da uzlaşı olmaması ve Cuma günü DCG’nin 600 milyon dolarlık borcunu ödememesi nedeniyle yatırımcılar endişeli. Eğer sorun çözülmezse bu Gemini için son derece kötü olacak.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada ABD temerrüt riskinin henüz ortadan kalkmaması nedeniyle 26.788 dolarda bulunuyor. Biden yönetimi henüz Cumhuriyetçilerle anlaşamadı ve onların sert kemer sıkma önerilerini kabul etme niyetinde görünmüyorlar. Sürecin 1 Haziran tarihinde sonuçlanamaması halinde ABD borçlarını ödeyemez hale gelecek.