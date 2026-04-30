SOL, XRP Coin ve DOGE Mayıs Tahminleri

  • 83 dolarda oyalanan SOL Coin için son durak 78 dolar ve ABD’nin “sınırlı saldırıyla tıkanan müzakereleri açma” hamlesi bu testin gerçekleşmesine zemin hazırlayabilir.
  • ETF kanalında ilgi görmeye devam eden XRP Coin 1,3 dolardaki kanal tabanını test edebilir.
  • DOGE pozitif ayrıştı ve 0,1 doları koruyabilirse 0.1171 doları test edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Enflasyon artıyor, Fed faizleri düşürmüyor ve İran düğümü halen çözülmüş değil. Kripto paralar için ortam geçen seneki tarife kaosundan farksız. Önümüzdeki birkaç ay içinde petrol fiyatının normalleşmesi beklense de 2026 enflasyonu kolay kolay normalleşmeyecek. Peki Mayıs ayı için SOL, XRP ve DOGE Coin cephesinde beklentiler neler?

İçindekiler
1 Solana (SOL) ve XRP Coin
2 Dogecoin (DOGE)

Solana (SOL) ve XRP Coin

Solana özellikle Drift Protocol hack olayının ardından oldukça zayıfladı ve BTC fiyatındaki yükselişe bu yüzden duyarsız kaldı. Kripto para yatırımcıları tükenmiş durumda, hacimler zayıflarken sürekli olarak çelişkili manşetlerin fiyatı bir aşağı bir yukarı hareket ettirmesi kısa vadeli traderlar dışında çoğunun uzaklaşmasına neden oldu. 83 dolarda oyalanan SOL Coin için son durak 78 dolar ve ABD’nin “sınırlı saldırıyla tıkanan müzakereleri açma” hamlesi bu testin gerçekleşmesine zemin hazırlayabilir.

Mayıs ayı için her iki yöne yüksek volatilite beklendiğinden 78 doların kaybıyla 70 dolara uzanan daha derin bir dip görme ihtimalimiz de azımsanacak gibi değil. ETF kanalında 24 Nisan itibariyle girişler durdu. SOL Coin için ilgisizlik burada da belirgin hale geldi.

XRP Coin şaşırtıcı biçimde ETF kanalında alıcı çekmeye devam ediyor. Bu hafta 5 milyon doların üzerinde net giriş gördü ve Nisan performansı göz kamaştırıcı. Net varlık büyüklüğünde XRP Coin’in SOL Coin’e 250 milyon doların üzerinde fark attı. Spot fiyat yazı hazırlandığı sırada 1,36 dolarda oyalanmaya devam ediyor.

Son XRP Coin değerlendirmemizde kanalın orta alanının kaybedileceğinden bahsetmiştik ve bu oldu. Şimdi 1,3 dolara uzanan kanal desteğinin testi süreci başladı. Önümüzdeki ay Trump’ın saldırı emriyle bu testin gerçekleşmesi hatta Mayıs ayında 1,13 dolara uzanan fitilleri yeniden görmemiz mümkün gibi. Olasına tersine dönüşte teyidi 1,43 ve 1,5 doların geri alınmasıyla yapacağız.

Dogecoin (DOGE)

İyi bir denemeydi ve Dogecoin yatırımcıları halen vazgeçmiş değil. Diğer majör altcoinlerde gördüğünüz üzere bariz zayıflık var. Ancak DOGE 0,1 doları destek olarak geri aldıktan sonra piyasa genelinden daha iyi performans gösteriyor. Olası kısa süreli iyi haberler DOGE yatırımcılarındaki iştahla beslenip daha büyük üst fitillere kapı aralayabilir.

DOGE 0,1 doları koruduğu sürece 0.1171 dolarlık ezberlenen yükseliş tabanı bölgesine geri dönme potansiyeli var. Ancak tersine dönüşte, mesela İran’a saldırıyla büyük kar satışlarının tetiklenmesiyle 0,095 dolarlara hızla gerileyebilir. Daha derinde 0.089 dolar desteği var.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
