Bitcoin 76.000 doların üstüne çıktı, kısa vadede düşüş beklentisi sürüyor

Bitcoin, Wall Street’in Perşembe günü açılışında yeniden yükselişe geçerek 76.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ancak kısa vadeli fiyatlamalarda piyasa katılımcılarının büyük kısmı hâlâ temkinli bir tutum sergiliyor. Son dönemde yaşanan hareketliliğe rağmen, işlemcilere göre özellikle kısa vadede Bitcoin’in performansıyla ilgili beklentiler zayıf. Özellikle güçlü petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın şahin tutumu sonrası, yatırımcıların risk iştahında belirgin bir artış gözlenmedi.

Coinbase Premium Negatifte: Yatırımcılar Endişeli

Bitcoin fiyatında görülen yükselişe rağmen, “Coinbase Premium Endeksi” negatif bölgede kaldı. Uzmanlara göre, Coinbase borsasında BTC/USD ile Binance’deki BTC/USDT arasındaki fiyat farkının negatife dönmesi, ABD piyasalarında Bitcoin’e yönelik talebin yeterince güçlü olmadığını gösteriyor. Bu durum genellikle fiyat üzerinde baskı yaratarak kısa vadede olumsuz etkiler doğurabiliyor.

Ocak ayında benzer bir tablo yaşanmış, Bitcoin fiyatları kısa süreli yükselişin ardından, Coinbase Premium’daki negatifleşmenin derinleşmesiyle yeni dip seviyelere gerilemişti. Kripto para piyasasında, fiyat grafiğinde “ayı bayrağı” formasyonu oluştuğu belirtilirken; bu görünüm yatırımcılar açısından dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Coinbase’de satış baskısının dakikalar içinde daha da güçlendiğini belirten piyasa yorumcuları, bu gelişmenin kısa vadede Bitcoin için risk sinyali olduğunu düşünüyor.

Ocak ayında benzer bir dinamik yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, “Benzer bir filmi daha önce gördük ve nasıl biteceğini çoğu kişi tahmin ediyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin’in Yıllık En Güçlü Aylık Getirisi

Piyasada uzun vadeli dip seviyeler konusuna temkinli yaklaşan deneyimli işlemciler, şu an için net bir taban oluşumunun işaretlerinin henüz tam olarak görülmediği görüşünde. Hatta bazı teyit edilen grafiklere göre, Bitcoin’de kısa vadede 65.000 dolara kadar bir geri çekilme ihtimali bulunuyor.

Ancak tüm bu temkinli yorumlara rağmen, Bitcoin’in Nisan ayı kapanışı itibarıyla son bir yılın en güçlü aylık getirisine ulaşabileceği öngörülüyor. Verilere göre, aylık kapanışta yaklaşık yüzde 11,6’lık bir yükseliş gerçekleşecek. CoinGlass’ın paylaştığı güncel istatistikler, Nisan ayının Bitcoin için 2025’ten bu yana en iyi performanslardan biri olabileceğini ortaya koyuyor.

Bazı piyasa analistleri, “Kısa vadede taban oluştuğunu söylemek için erken. Fakat Bitcoin, bu ay kapanışını güçlü bir kazançla tamamlayabilir,” değerlendirmesini paylaşıyor.

Bütün tabloya bakıldığında, hem kısa vadeli aşağı yönlü risklerin hem de yıl bazında dikkat çeken pozitif aylık getirinin aynı anda masada olduğu görülüyor. Önümüzdeki günlerde, özellikle kripto para piyasasında ABD borsalarındaki eğilimler ve Coinbase Premium Endeksi’nin seyri yatırımcılar açısından yakından takip edilecek başlıca göstergeler olarak öne çıkıyor.