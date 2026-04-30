Ripple RLUSD için Fed master hesap modeli ve 1,6 milyar dolarlık büyüme

ABD merkezli blockchain şirketi Ripple, stabilcoin piyasasında dikkat çeken bir büyüme kaydederken, firmanın RLUSD adlı stabilcoini merkez bankası ödeme sistemlerine doğrudan erişim sağlayabilecek yeni politika tartışmalarında öne çıkıyor. Ripple Treasury Evernorth CEO’su Asheesh Birla, Washington’da ödeme sistemlerine ve Fed’in “skinny master account” modeli olarak anılan yeni teklifine dair politika değişikliğinin dijital dolarların hareketini kökten değiştirebileceğini belirtti.

Federal Rezerv’de Yeni Model: Direkt Stabilcoin Erişimi Gündemde

Mevcut ABD ödeme altyapısında dolar cinsinden işlemler genellikle sadece bankalar üzerinden yapılabiliyor. Banka dışındaki fintech şirketleri ve ödeme uygulamaları, bu işlemleri doğrudan gerçekleştirmek yerine geleneksel bankacılık kanalları kullanmak zorunda kalıyor. Federal Rezerv’in gündemindeki yeni “skinny master account” modeli ise belirli stabilcoin ihraççılarının Fed’in ödeme sistemlerine doğrudan ve sınırlı yetkiyle bağlanmasını sağlayacak. Bu hesaplar, klasik banka hesaplarına oranla daha dar kapsamlı olacak ve tam bankacılık ayrıcalıkları sunmayacak.

Teklife göre ödeme stablecoin ihraççıları, Amerika’nın hızlı ödeme platformları FedNow ve Fedwire üzerinden anında dolar işlemleri yapabilecek. Bu sayede sponsor bankalara olan bağımlılık azalacak ve stabilcoinlerle banka hesapları arasındaki uzayan mutabakat zincirleri kısalacak.

RLUSD’nin Konumu ve Piyasadaki Büyüme

Skinny master hesapları, faiz getirmeyecek, kredili kullanıma imkan tanımayacak ve Fed’in acil kredi imkanlarına erişim sunmayacak. Stabilcoin ihraççıları açısından bu model, ticari bankalarda tutulan rezervlerin yarattığı operasyonel riskleri azaltabilir. Aynı zamanda stabilcoinlerden geleneksel banka hesaplarına transferler daha hızlı ve güvenli hale gelebilir.

Konuya paralel olarak, ödeme stabilcoinlerine yönelik federal bir çerçeve oluşturan GENIUS Act yürürlüğe girdi. Bu yasa, izin verilen ihraççılara yüksek kaliteli ve likit varlıklarda birebir teminat zorunluluğu ve kara para aklamayı önleme kurallarına uyum şartı getirdi.

Ripple yöneticisi Asheesh Birla, RLUSD’nin New York’ta düzenlenen bir tröst yapısı üzerinden çıkarıldığı için planlanan skinny master hesap modeline uygun bir profile sahip olduğunu, bu nedenle potansiyel yasal uyum açısından avantajlı konumda olduğunu ifade etti.

2024 Aralık’ında piyasaya sürülen RLUSD, kısa sürede hızlı bir büyüme gösterdi ve güncel piyasa değeri 1,6 milyar dolara yaklaştı. Stabilcoin, hem kripto varlıkların alım satımında hem de tokenleştirme ve kurumsal mutabakat gibi farklı alanlarda yaygın biçimde entegre edildi.

Kurumsal İşlemler ve Regülasyon Uyumu

Ripple, RLUSD’yi özellikle kurumlar arası mutabakat, ticaret ve tokenleştirilmiş varlık piyasasında aktif kullanıma sunmuş durumda. Stabilcoin, OKX borsasında 280’den fazla spot işlem çiftinde alım satıma açıldı ve seçili işlem-collateral süreçlerinde de kullanılabiliyor.

Stabilcoin ayrıca Securitize ile yapılan entegrasyon sayesinde BlackRock’ın BUIDL adlı tokenize fonuna bağlandı. Böylece yatırımcılar, fon paylarını doğrudan RLUSD karşılığı blockchain üzerinde alıp satabiliyor.

RLUSD’nin gelecekte Federal Rezerv bağlantısı onaylanırsa, dolar işlemleri yine merkez bankası nezdinde gerçekleşmeye devam edecek. Buna karşılık XRP, zincir üzerinde hızlı değer transferi için bir hareket kanalı olarak kullanılabilecek.

Ripple, hem ABD’de ulusal bir tröst banka lisansı için hem de Federal Rezerv sistemine bağlı hesaplara erişim için yetkili kurumlara başvuruda bulundu. Şirketin amacı, faaliyetlerini regüle edilmiş finansal altyapıyla tam uyumlu hale getirmek.

Aynı dönemde Mastercard, Ripple, WebBank ve Gemini, Gemini Credit Card işlemlerinin XRP Ledger üzerinde RLUSD ile mutabakatı için pilot bir proje yürütüyor. Mastercard yetkilileri dijital varlıkları klasik ödeme ağlarında başka bir mutabakat para birimi olarak gördüklerini aktarıyor.

Ayrıca, merkez bankası hesaplarındaki muhtemel değişiklikler, PayPal gibi kapalı cüzdan sağlayıcılarının pozisyonunu da etkileyebilir. Stabilcoin ihraççılarına doğrudan erişim verilirse, dijital dolar ağlarının geleneksel uygulama tabanlı ödeme sistemleriyle rekabeti güçlenebilir.

Yine de politika sürecinin tamamlanması gerekiyor. Stabilcoin projelerinin Fed altyapısına bağlanabilmesi için federal ruhsat, teminat, uyum ve denetim şartları net şekilde sağlanmak zorunda.