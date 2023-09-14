Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in günün erken saatlerinde 26.500 dolar seviyelerine kadar yükselmesi ile birlikte güne yükseliş ile başladı. Solana blockchain’inin yerel kripto para birimi SOL, kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin de etkisiyle gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve kaydettiği son yükselişler ile birlikte 18,6 dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Haftaya çarpıcı bir düşüş ile başlayan kripto para piyasası, hafta içerisinde yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 26.500 dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Hafta başında 1540 dolar seviyelerine kadar gerileyen Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1600 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki yükseliş eğiliminin etkisiyle Hedera (HBAR), THORChain (RUNE) ve Conflux (CFX) gibi gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu.

Solana’da (SOL) Son Durum

Solana blockchain’inin yerel kripto para birimi SOL, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer kaybı kaydederek kripto para piyasasındaki çoğu altcoin gibi düşüş yönlü bir ivme yakaladı. SOL, hafta başında çarpıcı bir düşüş kaydederek birden fazla kez 17,5 dolar seviyelerini test etti.

Ancak lider kripto para birimi Bitcoin’in günün erken saatlerinde 26.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte Solana (SOL) da yeniden yükselişe geçti. SOL, gün içerisinde 19,2 dolar seviyelerini aşmasının ardından kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 18,6 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Aynı zamanda Solana (SOL), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı. Kaydedilen son yükselişler ile birlikte Solana’nın (SOL) toplam piyasa değeri de gün içerisinde 8 milyar dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.