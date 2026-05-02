Brezilya Merkez Bankası eFX işlemlerinde kripto ve stablecoin kullanımını yasakladı

Brezilya Merkez Bankası, 30 Nisan’da yayımladığı yeni bir düzenlemeyle ülke içinde faaliyet gösteren elektronik döviz (eFX) sağlayıcılarının stablecoin, bitcoin ve diğer kripto paraları kullanarak yurt dışı para transferi yapmasını yasakladı. 561 numaralı karar, dijital uluslararası ödemeler, alışverişler, çekimler ve transferlerin kurallarını güncelliyor. Söz konusu düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girecek, şirketlerin uyum sağlaması için ise 2027’ye kadar süre tanınmış durumda.

Yeni düzenlemenin kapsamı ve detayları

Yapılan değişikliklere göre eFX sağlayıcıları ve onların yurtdışındaki muhatapları arasındaki işlemlerde, sadece döviz işlemleri veya Brezilya’da yerleşik olmayanlara ait, real cinsinden hesaplar kullanılabilecek. Kripto paralar ise bu sürecin dışında bırakıldı. Böylece Brezilya’da bir para transferi şirketi, müşteri tarafından yatırılan reali dolara çevirip, USDT, USDC veya bitcoin ile blokzincir üzerinde yurt dışına transfer edemeyecek.

Alınan karar, ülkede kripto para ticaretini doğrudan yasaklamıyor. Yatırımcılar, Şubat 2024’ten bu yana yürürlükte olan başka bir karar sayesinde yetkili dijital varlık platformlarında kripto alım-satımı, saklaması ve transferi gerçekleştirebiliyor. Ancak 561 numaralı karar, düzenlemeye tabi eFX şirketlerinin stablecoin altyapısını yasal ödeme kanalı olarak kullanmasının önünü kapatıyor.

Etkilenen şirketler ve piyasa dinamikleri

Düzenlemeden özellikle Wise, Nomad ve Braza Bank gibi uluslararası ödemelerde stablecoin teknolojisine dayanan şirketler etkilendi. Nomad, Brezilya ile ABD arasındaki transferlerde Ripple blokzincirini kullanıyor ve işlemleri stablecoin ile sonlandırıyordu. Braza Bank ise XRP Ledger üzerinde real destekli stablecoin çıkarmıştı. Bu firmalar artık kripto tabanlı ödeme altyapılarını sınırlandırmak zorunda kalacaklar.

Brezilya kripto piyasası aylık 6 ile 8 milyar dolar arasında hacim üretiyor; bunun yaklaşık %90’ı stablecoin işlemlerinden oluşuyor ve ülkede 25 milyon kişi kripto para kullanıyor.

Brezilya, kripto adaptasyonunda 2025 yılında küresel çapta beşinci sıraya yükseldi. Bu artış, stablecoinlerin ülkedeki ödemelerde hızla benimsenmesinin etkisiyle sağlandı.

eFX sektörüne getirilen yeni şartlar

Yeni düzenlemeyle birlikte artık eFX hizmetlerini yalnızca Brezilya Merkez Bankası’ndan yetki almış kurumlar—bankalar, Caixa Econômica Federal, menkul kıymet ve döviz aracılık şirketleri ile ödeme kuruluşları—sunabilecek. Yetkisiz firmaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için ise 31 Mayıs 2027’ye kadar başvuru yapmaları gerekecek. Ayrıca müşteri fonlarının banka dışında ayrı tutulması ve ayrıntılı aylık raporların sunulması zorunlu oldu.

Düzenleme eFX alanında yeni bir genişlemeye de imkan tanıyor. Artık sağlayıcılar, hem yurtiçinde hem de uluslararası finans ve sermaye piyasası yatırımlarına bağlı transferlerde, işlem başına 10 bin dolar ile sınırlı olmak kaydıyla aracılık edebilecek. Dijital ödeme çözümleri için de bu limitleme geçerli olacak.

Karar, daha geniş çaplı bir finansal regülasyon dalgasının ikinci adımı olarak değerlendiriliyor. Mart ayında 850’den fazla şirketi temsil eden sektör dernekleri, stablecoin işlemlerinde IOF isimli finansal işlem vergisinin kapsamının genişletilmesine karşı çıkmıştı.

Sonuç olarak, Brezilyalı düzenleyiciler kripto paraların ülkedeki finansal sistemde var olmasına izin verirken, bunları eFX işlemlerinin ödeme altyapısı olarak kullanmaya net bir şekilde karşı çıkmış oldu.