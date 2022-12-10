Kripto para tarihinin en büyük davası olarak kabul edilen XRP-SEC davası için iki taraf akıl almaz bir şekilde orta yolu bulmuş görünüyor.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple (XRP) arasındaki yasal savaş henüz tüm kripto dünyasınca en çok beklenen özet kararı alamadı. Ancak, son gelen bilgiler her iki tarafın da mahkemeden özet yargı materyallerinin mühürlenmesi için bir son tarih belirlemesini talep ettiğini gösteriyor. Her iki taraf da davadan sıkılmış gibi görünüyor.

Ripple, XRP Davasında Son Tarih İstiyor

James Filan, Ripple ve ABD SEC’in bölge mahkemesinden özetlerle ilgili bölümlerin mühürlenmesi için 4 Ocak 2023 tarihine kadar bir son tarih belirlemesini istediğini bildirdi. Aksi takdirde, mahkemenin tarafların mühürleme başvurusuna ilişkin kararına yönelik itirazlarından feragat edeceklerini belirtti.

Ripple’ın mektubunda, tarafların mühürleme taleplerinin 22 Aralık 2022 tarihinde sunulması gerektiği belirtilmiş durumda. Tarafların, gizli keşif belgeleri özet karar materyallerinde yer alacak olan bilgilerle ilgili tüm taraf olmayanlara bildirimde bulunulacağı da mektuba ekledi.

Tüm bunlarınla birlikte, mühürleme talebine ilişkin mahkeme tarafından açıklık getirilmesi, onlara bu materyalleri yeniden düzenleme fırsatı verecekmiş gibi görünüyor. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Daubert Hareketleri ile ilgili olarak taraf olmayan mühürleme hareketlerini ele almak için benzer bir süreci daha önce onayladığını da belirtildi.

Balinalar XRP Satın Alma Çılgınlığı Mı Yaşıyor?

WhaleAlert 143 milyon XRP tokeninin (yaklaşık 55 milyon $ değerinde) bilinmeyen bir cüzdana taşındığını bildirdi. Bu hamle, her iki tarafın da XRP davasında süre uzatımı talebinde bulunmasının ardından gerçekleşti. Bununla birlikte, XRP fiyatları son 30 gün içinde artış gösterdi. Bu fiyat sıçraması, kripto piyasasındaki son düşüşün ortasında geldi.

XRP, basın zamanında ortalama 0,387 $ fiyatla işlem görüyor. Ancak, fiyatı son 24 saat içinde yaklaşık %2 oranında düştü. 24 saatlik işlem hacmi 515 milyon dolar seviyesinde. Coingape, Bittrex kripto borsasından birden fazla işlemde 4 milyardan fazla XRP tokeninin taşındığını bildirdi.