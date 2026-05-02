ABD Senatosunda stablecoin faiz yasağı için uzlaşma metni hazırlandı

  • 🚨 ABD Senatosu, stablecoin faizine yasak getiren uzlaşma metnini açıkladı.
  • Sektörden destek gelse de yeni yasa, tüm kripto piyasası katılımcılarını kapsayacak şekilde genişletildi.
  • Kripto ödülleri artık “al ve tut” yerine işlem temelli olacak, şirketler modellerini güncellemeye hazırlanıyor.
  • 🔥 En kritik gelişme: Stablecoin yasasında getirilerdeki yeni sınırlar, $USDC ve benzeri varlıkları yakından ilgilendiriyor.
COINTURK
COINTURK

ABD Senatosu’ndaki iki milletvekili, dijital varlık pazar yapısını düzenlemeye yönelik önemli bir hüküm olan stablecoin getirisine ilişkin yeni bir uzlaşma metni yayımladı. Cuma günü duyurulan bu metin, Dijital Varlık Pazarına Açıklık Yasası içinde yer alan en büyük tartışma konularından birini çözmeyi amaçlıyor. Kripto sektöründen çeşitli ticaret birlikleri, metnin açıklanmasından saatler sonra yasama sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

İçindekiler
1 Stablecoin getirilerine kısıtlama
2 Yasa tasarısına sektörden farklı tepkiler
3 Kripto şirketlerinde yeniden yapılandırma gerekliliği

Stablecoin getirilerine kısıtlama

Yeni metinle birlikte, kripto para şirketlerinin stablecoin bakiyeleri üzerinden bankacılık mevduatlarına benzer şekilde faiz veya getiri ödemesi uygulaması yasaklandı. Bu yasak, yalnızca bankalarla sınırlı tutulmayıp tüm dijital varlık piyasası aktörlerini kapsıyor. Buna karşılık metin, gerçek ve şeffaf işlemlere bağlı olarak sağlanan ödül programları için bir istisna getiriyor. ABD Hazine Bakanlığı ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonuna ise, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde ayrıntılı kuralları hazırlama yetkisi verildi.

Blockchain Association’ın yöneticisi Summer Mersinger, yeni metni sektör için “doğru yönde bir adım” şeklinde değerlendirdi. Özellikle yasal boşlukların devam etmesinin, yenilikçi şirketler ve sermaye üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

“Her gün net bir yasal çerçeve olmadan geçiyor; yetenekli kişilerin ve sermayenin yurtdışına gitmesine davetiye çıkarıyor,” açıklamasında bulundu.

Yasa tasarısına sektörden farklı tepkiler

Kripto ekosistemindeki kuruluşlar yasa tasarısını genel olarak desteklese de bazı çekincelerini paylaştı. The Crypto Council for Innovation CEO’su Ji Hun Kim, yeni ifadenin geçen yılki GENIUS Act’e göre çok daha kapsamlı bir yasak getirdiğini belirtti. Bu yasa yalnızca stablecoin ihraççılarını kapsarken, son öneri metni tüm dijital varlık piyasası aktörlerini içine alacak şekilde genişletildi.

Ji Hun Kim, “CCl olarak, stablecoinlerin yaygınlaşmasının banka mevduatlarında kaçış yaratacağı iddiasını desteklemiyoruz… Metin GENIUS Act’in ötesine geçiyor,” yorumunu yaptı.

Kim ayrıca komitenin yasa teklifini ilerletmesini istedi ve ABD’nin bu alanda önder olması gerektiğini vurguladı.

Circle şirketinin strateji şefi Dante Disparte ise uzlaşma için koşulsuz destek verdi. Disparte, Circle’ın ihraç ettiği USDC ve EURC stablecoin’lerin sınır ötesi ödemelerde ve teminat işlemlerinde hızla büyüdüğüne dikkat çekerek “ABD dijital varlıklarda yön belirlemeli, bugünkü adım bu yönde bir sinyal” ifadesini kullandı.

Kripto şirketlerinde yeniden yapılandırma gerekliliği

Öne çıkan bir başka unsur ise, şirketlerin ödül programlarında yapması gereken değişiklikler. Yeni kurallara göre, “al-tut” modeline dayalı pasif kazanç yerine, gerçek işlem ve faaliyetlere bağlı ödüller ön plana çıkacak. Kripto platformlarının bu dönüşüme uyum sağlaması gerekecek.

Coinbase, tasarı görüşmelerinin en kritik oyuncularından biri oldu. Şirket CEO’su Brian Armstrong, yeni metnin yayınlanmasının ardından desteğini açıkladı. Coinbase’in hukuk şefi Paul Grewal ise önerinin aktif katılıma dayalı ödülleri koruduğu ve bunun bankacılık lobisinin talepleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Daha önce ABD Senato Bankacılık Komitesi, Dijital Varlık Pazarına Açıklık Yasası’nın işaretlemesini ocak ayında ertelemişti. Getiriyle ilgili düzenlemelerin, şimdiye kadar en tartışmalı konulardan biri olduğu görülüyor. Tasarıda bazı pazarlık başlıkları hâlâ netleşmemiş olsa da, özellikle stablecoin getirisiyle ilgili pürüzlerin büyük oranda aşıldığı aktarılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
