Solana (SOL)

Shinhan Card, Solana ile stablecoin ödemeleri için ileri seviye PoC başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Shinhan Card, Solana ile stablecoin tabanlı perakende ödemelerde yeni bir pilot projeye başlıyor.
  • İki şirket, gelişmiş blockchain teknolojileri ve hibrit finans modelleri üzerine odaklandı.
  • 💡 Shinhan Card, Güney Kore’nin en büyük ikinci kredi kartı sağlayıcısı olarak sektörde önemli bir yeniliğe imza atıyor.
  • 🔎 En dikkat çeken detay, $SOL altyapısıyla gerçek mağazalarda stablecoin ödemeleri test edilecek olması.
COINTURK
COINTURK

Güney Kore’nin en büyük kredi kartı şirketlerinden Shinhan Card, Solana Foundation ile yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre iki kuruluş, stablecoin ödemeleri ve sorumluluğu kullanıcılarda olan dijital cüzdan teknolojilerinin test edileceği gelişmiş bir pilot proje başlatacak.

İçindekiler
1 Stablecoin için yeni ödeme modeli araştırılıyor
2 Shinhan Card sektörde nasıl bir konuma sahip?
3 Gelişmiş DeFi ve akıllı sözleşme uygulamaları gündemde

Stablecoin için yeni ödeme modeli araştırılıyor

İki şirket arasında daha önce nisan başında tamamlanan ortak pilot çalışmasının ardından başlatılan bu yeni aşamada, stablecoin ödemelerinin hem satıcılar hem de müşteriler için ticari olarak uygulanabilirliği incelenecek. Shinhan Card, projenin perakende ödeme sistemlerinde daha hızlı, güvenli ve dijital dostu bir deneyim sunmayı amaçladığını belirtti.

Ayrıca iş birliği kapsamında, geleneksel finans ve merkeziyetsiz finans altyapısını bir araya getiren hibrit bir finans modelinin de üzerinde durulacak. Böylece blockchain tabanlı ödemelerin yaygınlaştırılması ve reel piyasaya entegrasyonu konusunda yeni çözümler test edilecek.

Shinhan Card sektörde nasıl bir konuma sahip?

Shinhan Card, Güney Kore’de pazarın yüzde 16,9’unu elinde bulunduruyor ve ülkenin en büyük ikinci kredi kartı sağlayıcısı konumunda. Mart ayında liderliği ise Samsung Card şirketi yüzde 17,02’lik pazar payıyla devraldı. Sektördeki rekabetin yanı sıra, Shinhan Card’ın blockchain adımları, şirketin finansal teknolojilerde öncü olma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirket, geçtiğimiz ay Solana Foundation ile birlikte altı farklı alanda başarılı bir ilk kavram kanıtlama (PoC) çalışması gerçekleştirdi. Bu alanda yapılan testler arasında blockchain tabanlı eşler arası ödemeler, dijital varlık entegrasyonlu ödeme altyapısı, stablecoin tabanlı çek ve kredi hibrit ürünleri, sınır ötesi stablecoin transferleri ve dijital cüzdanlar için IC çipli kart çözümleri yer aldı.

Gelişmiş DeFi ve akıllı sözleşme uygulamaları gündemde

Shinhan Card’ın son iş birliği, kendi merkeziyetsiz finans servislerini oluşturma hedefiyle teknoloji geliştirme çabalarını genişletiyor. Şirketten yapılan açıklamada, blockchain oracle’larına dayalı, zincir dışı ve zincir içi veri entegrasyonu sağlayan uygulamaların deneneceği ve bu alanda akıllı sözleşmelerin işlem güvenilirliğinin ayrı bir odak noktası olacağı aktarıldı.

Shinhan Card, mevcut ödeme sistemlerinin dijital varlık ekosistemiyle köprü kurulmasını hedeflediklerini; bunun, yeni iş modelleri geliştirerek müşterilere günlük ödemelerde daha fazla kolaylık sunabileceğini ifade etti.

Dünya genelinde Visa, Mastercard ve BC Card gibi diğer büyük ödeme kuruluşları da son dönemde stablecoin tabanlı ödeme sistemleri üzerinde çalışıyor. Visa, Aralık 2025 itibarıyla ABD merkezli bazı finans kurumları için Solana blockchain üzerinde USD Coin (USDC) ile ödeme hizmetleri başlatmış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana grafiğinde kırılma sonrası hedef 77 dolar oldu

Meta içerik üreticilerine USDC ile ödeme seçeneği sundu

Solana Ventures Squads için 18 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı SOL 83 dolar seviyesinde hareket ediyor

Solana fiyatı 81,65 dolar seviyesine geriledi RSI tarihi dipte

Solana son 24 saatte 84,53 dolar seviyelerinde tutunuyor

Solana fiyatında kritik eşik: 83 dolar desteği ve 87 dolar direnci arasında sıkışma sürüyor

Solana fiyatı $80 desteğinde sıkıştı analistler yeni düşüş risklerine işaret etti

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Mayıs ayında herkes Ethereum (ETH)’u konuşacak
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu piyasa sıralamasında 25’inciliği gördü 1.24 yükseldi
Satoshi Nakamoto’nun 1,096 Milyon BTC’lik Varlığıyla Liderliği Sürüyor
BITCOIN (BTC)
XRPL’de tokenize edilen ABD tahvilleri bir yılda sekiz kat arttı
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: Fed’in beklediği enflasyon raporu açıklandı
Ekonomi
Shiba Inu piyasa sıralamasında 25’inciliği gördü 1.24 yükseldi
SHIBA INU (SHIB)
Mayıs ayında herkes Ethereum (ETH)’u konuşacak
Ethereum (ETH)
