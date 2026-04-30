Shinhan Card, Solana ile stablecoin ödemeleri için ileri seviye PoC başlattı

Güney Kore’nin en büyük kredi kartı şirketlerinden Shinhan Card, Solana Foundation ile yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre iki kuruluş, stablecoin ödemeleri ve sorumluluğu kullanıcılarda olan dijital cüzdan teknolojilerinin test edileceği gelişmiş bir pilot proje başlatacak.

Stablecoin için yeni ödeme modeli araştırılıyor

İki şirket arasında daha önce nisan başında tamamlanan ortak pilot çalışmasının ardından başlatılan bu yeni aşamada, stablecoin ödemelerinin hem satıcılar hem de müşteriler için ticari olarak uygulanabilirliği incelenecek. Shinhan Card, projenin perakende ödeme sistemlerinde daha hızlı, güvenli ve dijital dostu bir deneyim sunmayı amaçladığını belirtti.

Ayrıca iş birliği kapsamında, geleneksel finans ve merkeziyetsiz finans altyapısını bir araya getiren hibrit bir finans modelinin de üzerinde durulacak. Böylece blockchain tabanlı ödemelerin yaygınlaştırılması ve reel piyasaya entegrasyonu konusunda yeni çözümler test edilecek.

Shinhan Card sektörde nasıl bir konuma sahip?

Shinhan Card, Güney Kore’de pazarın yüzde 16,9’unu elinde bulunduruyor ve ülkenin en büyük ikinci kredi kartı sağlayıcısı konumunda. Mart ayında liderliği ise Samsung Card şirketi yüzde 17,02’lik pazar payıyla devraldı. Sektördeki rekabetin yanı sıra, Shinhan Card’ın blockchain adımları, şirketin finansal teknolojilerde öncü olma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirket, geçtiğimiz ay Solana Foundation ile birlikte altı farklı alanda başarılı bir ilk kavram kanıtlama (PoC) çalışması gerçekleştirdi. Bu alanda yapılan testler arasında blockchain tabanlı eşler arası ödemeler, dijital varlık entegrasyonlu ödeme altyapısı, stablecoin tabanlı çek ve kredi hibrit ürünleri, sınır ötesi stablecoin transferleri ve dijital cüzdanlar için IC çipli kart çözümleri yer aldı.

Gelişmiş DeFi ve akıllı sözleşme uygulamaları gündemde

Shinhan Card’ın son iş birliği, kendi merkeziyetsiz finans servislerini oluşturma hedefiyle teknoloji geliştirme çabalarını genişletiyor. Şirketten yapılan açıklamada, blockchain oracle’larına dayalı, zincir dışı ve zincir içi veri entegrasyonu sağlayan uygulamaların deneneceği ve bu alanda akıllı sözleşmelerin işlem güvenilirliğinin ayrı bir odak noktası olacağı aktarıldı.

Shinhan Card, mevcut ödeme sistemlerinin dijital varlık ekosistemiyle köprü kurulmasını hedeflediklerini; bunun, yeni iş modelleri geliştirerek müşterilere günlük ödemelerde daha fazla kolaylık sunabileceğini ifade etti.

Dünya genelinde Visa, Mastercard ve BC Card gibi diğer büyük ödeme kuruluşları da son dönemde stablecoin tabanlı ödeme sistemleri üzerinde çalışıyor. Visa, Aralık 2025 itibarıyla ABD merkezli bazı finans kurumları için Solana blockchain üzerinde USD Coin (USDC) ile ödeme hizmetleri başlatmış durumda.