Bitcoin direnç noktasında takıldı 80.000 dolardan gelen satışlar artıyor

Bitcoin, nisan ayı sonunda yüzde 32’lik bir yükselişle 10 haftanın en yüksek seviyesi olan 79.500 dolara kadar çıksa da, bu rallinin ardından 76.000 dolara çekildi. 80.000 dolar seviyesi, fiyat için aşılması zor bir direnç noktası olarak öne çıktı. Son günlerde, özellikle kısa vadeli yatırımcılar ve Bitcoin ETF’ler üzerinden yapılan satışlar fiyat yükselişlerini sınırlıyor.

80.000 dolar üstü kritik direniş bölgesi

Bitcoin’in yükselişinin durmasının ardında, uzmanların belirttiği üzere 78.000 ila 79.000 dolar aralığındaki güçlü direnç etkili oldu. Bu bölge, True Market Mean ve kısa vadeli yatırımcıların maliyet bölgesi ile örtüşüyor. Fiyatın buraya geldiği anlarda, yakın sürede alım yapan yatırımcılar çoğunlukla pozisyonlarını kapatarak karlarını korumayı tercih etti.

Glassnode’un hazırladığı son raporda, bu davranışın genellikle ayı piyasalarında görüldüğüne dikkat çekildi. Şirketin analizine göre, fiyatın hassas yatırımcı kitlesi için başa baş maliyetlere yaklaşmasıyla satış baskısı arttı ve yukarı yönlü ivme yavaşladı.

“Bu davranış, ayı piyasalarındaki klasik örüntüye işaret ediyor; fiyat hassas yatırımcı grubunun maliyet seviyesine yaklaşınca pozisyon kapama isteği, yeni alıcıların talebini aşıyor ve yükselişi zayıflatıyor.”

Zincir üstü veriler, 77.800–80.880 dolar aralığında yaklaşık 475.301 Bitcoin’in ortalama maliyetle elde tutulduğunu ortaya koyuyor. Bu da söz konusu bölgenin önümüzdeki dönem için direncini artırıyor.

Kısa vadeli yatırımcılar ve ETF çıkışlarının etkisi

Yatırımcı davranışları incelendiğinde, kısa vadeli sahiplerin ve ETF yatırımcılarının son ralliyi satış fırsatına çevirdiği görülüyor. BTC/USD paritesinde gözler halen 80.000 doların üzerinde; teknik analistler bu seviyenin güçlü bir destek haline dönüşmesinin daha yüksek zirveler için şart olduğunu vurguluyor. Her ne kadar Bitcoin 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarını geri alsa da, teknik uzmanlar,

“Fiyat üst üste güçlü toparlanma sinyalleri veriyor, ancak kalıcı yükseliş için 80.000 doların aşılması gerekiyor.”

yorumunu paylaşıyor.

Kısa vadeli sahiplerin kâr alımları ise verilerle de destekleniyor. 24 saatlik kısa vadeli sahiplerin gerçekleşen kâr ortalamasının fiyat 80.000 dolara yaklaşınca saatlik 4 milyon dolara ulaştığı gözlemlendi. 15 Nisan’da bu oran, zirvede 7,2 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu da son rallide kısa vadeli yatırımcıların satış baskısını ciddi biçimde artırdığını ortaya koyuyor.

ETFlerden art arda çıkışlar

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde ise son üç gün boyunca 390 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu, 20 Mart’tan bu yana yaşanan en uzun çıkış serisi oldu. O tarihte de benzer biçimde BTC fiyatı 11,5 oranında düşmüş ve 76.000 dolarda dirençle karşılaşmıştı.

Wise Advise’ın analiz ekibi, dokuz gün süren giriş serisinin ardından yeniden ETF’lerde çıkışların yaşanmasını, “yerel zirveye gelindiği” yönünde önemli bir gösterge olarak değerlendirdi. Cointelegraph’ın aktardığına göre, Bitcoin’in 80.000 doları aşması, boğaların kontrolü tam anlamıyla eline alması anlamına gelecek ve bir sonraki önemli direnç noktası olarak 84.000 dolar öne çıkacak.

Uzmanlar, kısa vadede fiyatın bu dirençleri aşamaması halinde yukarı yönlü hareketin gecikebileceğini, piyasada satış baskısının ise sürebileceğini vurguluyor.