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Cardano (ADA)

Cardano Vakfı Ouroboros Leios halka açık test ağını devreye aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Cardano Vakfı, Ouroboros Leios halka açık test ağını devreye aldı.
  • 📉 Buna karşın $ADA 24 saatte yaklaşık %4.5 gerileyerek 0.1668 dolar civarında kaldı.
  • 🧭 Kısa vadede 0.1775 dolar direnci ve 0.1564 dolar desteği yön arayışında öne çıktı.
  • 🔎 Açık pozisyon büyüklüğünün 500 milyon doların üzerinde kalması piyasadaki ilginin sürdüğünü gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano Vakfı, Ouroboros Leios halka açık test ağını kullanıma açtı. Gelişme, ağın uzun vadeli ölçeklenme planında önemli bir adım olarak görülürken, ADA fiyatı aynı dönemde baskı altında kalmayı sürdürdü. Cardano, kendi blokzincir altyapısını akademik araştırmalarla geliştirmeye odaklanan bir kripto para ağı olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Test ağı geliştiricilere açıldı
2 ADA fiyatında direnç baskısı sürüyor
3 Türev ve zincir üstü veriler izleniyor

Test ağı geliştiricilere açıldı

Vakıf, Musashi Dojo’nun kapılarını açtığını ve Leios halka açık test ağının herkesin denemesine sunulduğunu açıkladı. Yeni test ortamı, işlem kapasitesini güvenlikten veya merkeziyetsizlikten ödün vermeden artırmayı hedefleyen protokolün sahada sınanmasına imkan tanıyor.

Cardano Vakfı, Musashi Dojo’nun kapılarını açtığını ve Cardano’yu ölçeklendirmeye yönelik yıllara yayılan hakemli araştırmaların artık herkes tarafından test edilebildiğini duyurdu.

Bu aşamanın, geliştiricilerin olası hataları erken tespit etmesine ve Leios ana ağ yükseltmesinden önce protokolü iyileştirmesine yardımcı olması bekleniyor. Süreç, Cardano ekosistemi büyürken merkeziyetsiz uygulamalar için daha güçlü bir altyapı kurulmasına da katkı sağlayabilir.

Mini sözlük: Ouroboros Leios, Cardano’nun işlem kapasitesini artırmayı amaçlayan ölçeklenme odaklı bir protokol tasarımıdır. Test ağı ise bu tür yeniliklerin ana ağa geçmeden önce gerçek kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından denenmesini sağlayan açık bir ortamdır.

ADA fiyatında direnç baskısı sürüyor

ADA fiyatı haberin yayımlandığı sırada 0.1668 dolar civarında işlem gördü ve son 24 saatte yaklaşık %4.5 geriledi. Günlük grafikte fiyatın 0.1564 dolar destek bölgesinden tepki verdiği, ancak 0.1775 dolar civarındaki dirençte zorlandığı görüldü.

Alıcılar kısa süreli bir yükseliş denemesi yaptıktan sonra satıcılar yeniden öne geçti ve fiyatı 0.1668 dolar seviyesine çekti. ADA’nın 20, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalması, daha geniş eğilimin zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

GöstergeSeviye
Destek0.1564 dolar
İlk direnç0.1775 dolar
20 günlük EMA0.1687 dolar
50 günlük EMA0.1851 dolar

20 günlük EMA’nın 0.1687 dolar yakınında kısa vadeli direnç oluşturduğu, 50 günlük EMA’nın ise 0.1851 dolar civarında bir sonraki önemli eşik olarak izlendiği belirtiliyor. Son toparlanma sırasında işlem hacmindeki artış da piyasada katılımın yükseldiğini gösterdi.

Türev ve zincir üstü veriler izleniyor

CoinGlass verilerine göre Cardano açık pozisyon büyüklüğü yakın dönemde 500 milyon dolar eşiğini aştıktan sonra yüksek seyrini korudu. Bu tablo, türev piyasasında yatırımcıların pozisyon taşımayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Leios test ağı Cardano’nun uzun vadeli görünümünü desteklese de kısa vadede yönün netleşmesi için alıcıların 0.1775 dolar direncini yeniden kazanması gerekiyor.

DeFiLlama verileri ise Cardano ağındaki kilitli toplam değerin görece istikrarlı kaldığını ortaya koydu. Bu durum, zincir üstü faaliyetin belirgin bir bozulma göstermediğini düşündürüyor. Teknik görünümde 0.1775 dolar üzerinde günlük kapanış kısa vadeli algıyı güçlendirebilir. Buna karşılık 0.1564 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde aşağı yönlü baskı yeniden artabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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