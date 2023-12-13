Cardano Cephesinde Neler Yaşanıyor? Üç Ana Başlıkta ADA İçin Olası Senaryolar

Cardano‘nun ADA fiyatı bugün dikkat çeken bir düşüşe tanık oldu ve son 24 saatte %7,75 düştü. Ancak ADA, 13 Aralık’ta EMA 7 seviyesi olan 0.5385 dolar seviyesine geriledikten sonra önemli bir destek alarak yazının yazıldığı sırada 0,6095 dolar seviyesine kadar yükseldi. Son zamanlarda Cardano fiyatında görülen volatilite faktörlerini birlikte inceliyoruz.

ADA Neden Düşüyor?

Teknik açıdan bakıldığında, ADA cephesinde yaşanan bugünkü fiyat düşüşü 9 Ekim’de ADA’nın fiyatı 18 ayın en yüksek seviyesi olan 0,64 dolara ulaştığında başlayan bir düzeltme döngüsünün parçası olarak dikkat çekti. Cardano’nun kısa zaman dilimli grafiklerdeki göreli güç endeksi (RSI) 70’i geçtikten sonra aşırı alım seviyesine geldiği için yatırımcılar kar almayı tercih etti.

RSI değerinin 70’in üzerinde olması işlem gören varlığın aşırı değerlendiği ve trendin tersine dönebileceği ya da düzeltici bir geri çekilme yaşayabileceği anlamına geliyor. ADA, dört saatlik grafikte üçgen bir yapı içindeki sınırlı ve destek ile direnç çizgilerine bağlı hareketi ile teyit edilen bir düzeltme geri çekilmesini yaşadı. Bu dönem ne alıcıların ne de satıcıların kontrolde olduğu piyasanın kararsızlığını bizlere gösteriyor.

Balinalar Kar Satışına Başladı

Cardano’nun 13 Aralık’ta gerçekleşen volatilite artışı, 1 milyon token’dan fazla bakiyeye sahip adresler tarafından tutulan ADA arzında gerçekleşen mütevazı bir düşüşle aynı zamana denk geldi. Özellikle, balina topluluğunun ADA arzı üzerindeki kontrolü Aralık ayında şu ana kadar 21,62 milyardan 21,66 milyar token’a yükseldi.

Bu artışın Cardano’nun aynı dönemde yaşanan %50’lik fiyat artışına denk gelmesi ise bu balinaların ADA’nın kısa vadeli fiyat trendlerini etkilediğini ve 13 Aralık’ın da bundan farklı olmadığını gösteriyor.

ADA Grafik Analizi

Cardano’nun dört saatlik grafikte görülen flama yapısı önümüzdeki süreçte bir yükseliş devam döngüsüne de işaret ediyor. Özellikle, boğa flamaları yükseliş trendi sırasında oluşan üçgen benzeri formasyonları olarak biliniyor. Özetle, ADA fiyatı, boğa flamasını yukarı yönde kırarsa yıl sonuna kadar 0,81 dolar seviyesine veya önümüzdeki iki hafta içinde yaklaşık %40 artışa ulaşmak için iyi bir konuma sahip.

Ayrıca, ADA’nın 0,528 dolar yakınındaki 50-4H üstel hareketli ortalaması (kırmızı çizgi) da toparlanma potansiyelini 0,81 dolar doğru artırıyor. Bunun aksine düşüş senaryosunda ise fiyatın 0,42 dolar yakınındaki 200-4H EMA’ya (yeşil çizgi) doğru itme riskini doğuracak 0,528 doların altında belirleyici bir kırılmayı ortaya koyabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.