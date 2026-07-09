ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden 8 Temmuz’da 84.86 milyon dolar çıkarken, spot Ethereum ETF’lerine girişler beşinci gününde sürdü

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri 8 Temmuz’da yeniden net çıkış bölgesine geçti. Günlük veriler, bu ürünlerden 84.86 milyon dolar çıktığını gösterdi. Haftanın başında görülen sınırlı toparlanma işaretlerine rağmen tablo, kurumsal yatırımcıların Bitcoin tarafında temkinli duruşunu koruduğuna işaret etti.

Bitcoin ve Ethereum fonlarında ayrışma derinleşti

Aynı gün spot Ethereum ETF’leri ise 70.48 milyon dolar net giriş çekti. Böylece Ethereum odaklı fonlardaki pozitif seri beş işlem gününe ulaştı. Son veriler, kısa vadede kurumsal sermayenin Bitcoin’e kıyasla Ethereum’a daha güçlü ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

8 Temmuz verileri, spot Bitcoin ETF’lerinde 84.86 milyon dolarlık net çıkışa karşılık spot Ethereum ETF’lerinde 70.48 milyon dolarlık net giriş yaşandığını ve Ethereum tarafındaki giriş serisinin beş güne çıktığını gösterdi.

Ürün 8 Temmuz net akış Kısa vadeli eğilim Spot Bitcoin ETF’leri 84.86 milyon dolar çıkış Dalgalı ve zayıf Spot Ethereum ETF’leri 70.48 milyon dolar giriş Beş gündür pozitif

ETF, borsada işlem gören fon anlamına geliyor ve yatırımcılara ilgili varlığı doğrudan saklamadan fiyat hareketine erişim imkanı sunuyor. Spot ETF’ler ise vadeli sözleşmelere değil, doğrudan dayanak varlığın piyasa fiyatına bağlı ürünler olarak öne çıkıyor.

Bitcoin fonlarında geçen haftaki zayıflık sürüyor

Bitcoin yatırım ürünleri için son dönemdeki görünüm zaten baskı altındaydı. Geçen hafta spot Bitcoin ETF’lerinde toplam net çıkış 526 milyon doların üzerine çıkmıştı. Bu seri, yılın en zayıf dönemlerinden birinin ardından birkaç gün süren yeni girişlerle kısa süreliğine yavaşlamıştı. Ancak 8 Temmuz’daki geri çekilme, yatırımcıların piyasaya güçlü biçimde dönmekten uzak kaldığını gösterdi.

Bitcoin tarafındaki dalgalı seyirde makroekonomik belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. Faiz beklentileri, küresel jeopolitik riskler ve genel risk iştahındaki değişim, son haftalarda fon akışlarının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Kurumsal ilgi Ethereum tarafında güç kazandı

Ethereum son günlerde kurumsal yatırımcı akışlarında daha güçlü bir ivme sergiledi. Son 70.48 milyon dolarlık giriş, art arda gelen pozitif günlerin üzerine eklendi. Bu tablo, piyasa oynaklığı sürse de bazı yatırımcıların ETH pozisyonlarına daha fazla alan açtığını düşündürüyor.

Piyasa katılımcıları, Ethereum’un tokenizasyon, merkeziyetsiz finans ve kurumsal blokzincir altyapısındaki genişleyen rolünü talebi destekleyen etkenler arasında sayıyor. Varlık yönetim şirketlerinin Ethereum tabanlı ürünlere artan ilgisi de Bitcoin fonlarındaki dalgalanmaya karşın girişlerin sürmesine katkı sağladı.

Spot ETF hareketleri, dijital varlıklara yönelik kurumsal eğilimi ölçmek için en yakından izlenen göstergelerden biri olmayı sürdürüyor.

ETF akışları piyasanın yönü için izleniyor

Spot ETF verileri, profesyonel yatırımcıların dijital varlıklara bakışını gösteren en açık ölçütlerden biri haline geldi. Güçlü girişler güvenin arttığına işaret ederken, kalıcı çıkışlar daha savunmacı bir yaklaşımın öne çıktığını gösteriyor.

Bitcoin ETF’leri bir gün daha çıkış yazsa da, son çekilmenin önceki haftalara göre daha sınırlı kalması satış baskısının hızlanmak yerine dengeleniyor olabileceğine işaret etti. Buna karşılık Ethereum’daki beş günlük giriş serisi, sermayenin kısa vadede daha güçlü fırsat görülen alanlara seçici biçimde yöneldiğini gösterdi.

Bitcoin 62.000 dolar civarında işlem görürken, ekonomik gelişmelere duyarlılığı yüksek piyasa koşullarında ETF akış verilerinin önümüzdeki haftalarda da kurumsal katılımın ana göstergelerinden biri olması bekleniyor.