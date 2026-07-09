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ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden 8 Temmuz’da 84.86 milyon dolar çıkarken, spot Ethereum ETF’lerine girişler beşinci gününde sürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinden 8 Temmuz'da 84.86 milyon dolar çıkış yaşandı.
  • 📈 Spot Ethereum ETF'leri aynı gün 70.48 milyon dolar giriş alırken $ETH tarafındaki pozitif seri beş güne çıktı.
  • 🧭 Geçen hafta Bitcoin ETF'lerinden 526 milyon doların üzerinde para çıkışı yaşanması, temkinli görünümü güçlendirdi.
  • 📊 Kurumsal yatırımcı eğilimini izlemek için ETF akışları, önümüzdeki haftalarda da en kritik göstergelerden biri olacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri 8 Temmuz’da yeniden net çıkış bölgesine geçti. Günlük veriler, bu ürünlerden 84.86 milyon dolar çıktığını gösterdi. Haftanın başında görülen sınırlı toparlanma işaretlerine rağmen tablo, kurumsal yatırımcıların Bitcoin tarafında temkinli duruşunu koruduğuna işaret etti.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Ethereum fonlarında ayrışma derinleşti
2 Bitcoin fonlarında geçen haftaki zayıflık sürüyor
3 Kurumsal ilgi Ethereum tarafında güç kazandı
4 ETF akışları piyasanın yönü için izleniyor

Bitcoin ve Ethereum fonlarında ayrışma derinleşti

Aynı gün spot Ethereum ETF’leri ise 70.48 milyon dolar net giriş çekti. Böylece Ethereum odaklı fonlardaki pozitif seri beş işlem gününe ulaştı. Son veriler, kısa vadede kurumsal sermayenin Bitcoin’e kıyasla Ethereum’a daha güçlü ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

8 Temmuz verileri, spot Bitcoin ETF’lerinde 84.86 milyon dolarlık net çıkışa karşılık spot Ethereum ETF’lerinde 70.48 milyon dolarlık net giriş yaşandığını ve Ethereum tarafındaki giriş serisinin beş güne çıktığını gösterdi.

Ürün8 Temmuz net akışKısa vadeli eğilim
Spot Bitcoin ETF’leri84.86 milyon dolar çıkışDalgalı ve zayıf
Spot Ethereum ETF’leri70.48 milyon dolar girişBeş gündür pozitif

ETF, borsada işlem gören fon anlamına geliyor ve yatırımcılara ilgili varlığı doğrudan saklamadan fiyat hareketine erişim imkanı sunuyor. Spot ETF’ler ise vadeli sözleşmelere değil, doğrudan dayanak varlığın piyasa fiyatına bağlı ürünler olarak öne çıkıyor.

Bitcoin fonlarında geçen haftaki zayıflık sürüyor

Bitcoin yatırım ürünleri için son dönemdeki görünüm zaten baskı altındaydı. Geçen hafta spot Bitcoin ETF’lerinde toplam net çıkış 526 milyon doların üzerine çıkmıştı. Bu seri, yılın en zayıf dönemlerinden birinin ardından birkaç gün süren yeni girişlerle kısa süreliğine yavaşlamıştı. Ancak 8 Temmuz’daki geri çekilme, yatırımcıların piyasaya güçlü biçimde dönmekten uzak kaldığını gösterdi.

Bitcoin tarafındaki dalgalı seyirde makroekonomik belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. Faiz beklentileri, küresel jeopolitik riskler ve genel risk iştahındaki değişim, son haftalarda fon akışlarının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Kurumsal ilgi Ethereum tarafında güç kazandı

Ethereum son günlerde kurumsal yatırımcı akışlarında daha güçlü bir ivme sergiledi. Son 70.48 milyon dolarlık giriş, art arda gelen pozitif günlerin üzerine eklendi. Bu tablo, piyasa oynaklığı sürse de bazı yatırımcıların ETH pozisyonlarına daha fazla alan açtığını düşündürüyor.

Piyasa katılımcıları, Ethereum’un tokenizasyon, merkeziyetsiz finans ve kurumsal blokzincir altyapısındaki genişleyen rolünü talebi destekleyen etkenler arasında sayıyor. Varlık yönetim şirketlerinin Ethereum tabanlı ürünlere artan ilgisi de Bitcoin fonlarındaki dalgalanmaya karşın girişlerin sürmesine katkı sağladı.

Spot ETF hareketleri, dijital varlıklara yönelik kurumsal eğilimi ölçmek için en yakından izlenen göstergelerden biri olmayı sürdürüyor.

ETF akışları piyasanın yönü için izleniyor

Spot ETF verileri, profesyonel yatırımcıların dijital varlıklara bakışını gösteren en açık ölçütlerden biri haline geldi. Güçlü girişler güvenin arttığına işaret ederken, kalıcı çıkışlar daha savunmacı bir yaklaşımın öne çıktığını gösteriyor.

Bitcoin ETF’leri bir gün daha çıkış yazsa da, son çekilmenin önceki haftalara göre daha sınırlı kalması satış baskısının hızlanmak yerine dengeleniyor olabileceğine işaret etti. Buna karşılık Ethereum’daki beş günlük giriş serisi, sermayenin kısa vadede daha güçlü fırsat görülen alanlara seçici biçimde yöneldiğini gösterdi.

Bitcoin 62.000 dolar civarında işlem görürken, ekonomik gelişmelere duyarlılığı yüksek piyasa koşullarında ETF akış verilerinin önümüzdeki haftalarda da kurumsal katılımın ana göstergelerinden biri olması bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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