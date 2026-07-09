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Solana (SOL)

Solana, 79 ila 85 dolar aralığındaki direnci aşarsa 100 dolar hedefi gündeme gelebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da $SOL için 79 ila 85 dolar aralığı kısa vadeli yönü belirleyen ana eşik olarak öne çıktı.
  • 📈 Bu bölgenin aşılması halinde 100 dolar ve ardından 127 dolar hedefi takip ediliyor.
  • 💸 Spot Solana ETF’lerine son 7 günde 5.74 milyon dolar giriş oldu ve toplam net yatırım 1.15 milyar dolara ulaştı.
  • 🌍 Ancak Bitcoin’deki zayıf seyir sürerken olası bir reddin SOL fiyatını 53 dolar desteğine yaklaştırabileceği değerlendiriliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, kısa vadede fiyat yönünü belirleyebilecek kritik bir direnç bölgesini yeniden test ediyor. SOL, haberin hazırlandığı sırada 76.55 dolardan işlem görürken son 24 saatte yüzde 6.84 geriledi. Buna karşın teknik görünüm ile spot Solana ETF’lerine yönelik para girişi, piyasada yukarı yönlü bir dönüş ihtimalinin izlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Kritik direnç bölgesi öne çıkıyor
2 Spot Solana ETF’lerinde para girişi hızlandı
3 Piyasa yönünde Bitcoin etkisi sürüyor

Kritik direnç bölgesi öne çıkıyor

Kripto para analisti Ali Charts, SOL fiyatının 79 ila 85 dolar aralığındaki önemli teknik bölgeye yaklaştığını belirtiyor. URPD verilerine göre bu bantta daha önce yaklaşık 105 milyon SOL el değiştirdi. Bu durum, söz konusu aralığın güçlü bir arz duvarı haline geldiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: URPD, belirli fiyat seviyelerinde ne kadar varlığın el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir dağılım verisidir. Analistler bu veriyi, yoğun alım yapılan bölgelerde oluşabilecek destek ve direnç alanlarını izlemek için kullanır.

Ali Charts, 79 ila 85 dolar aralığının aşılması ve bu bölgenin destek olarak korunması halinde satış baskısının hafifleyebileceğini, böyle bir senaryoda 100 doların ardından 127 dolar seviyesinin izlenebileceğini ortaya koyuyor.

Bu bandın yukarı kırılması ve ardından destek olarak teyit edilmesi halinde, üst bölgelerdeki satış baskısının zayıflaması beklenebilir. Böyle bir senaryoda önce 100 dolar, ardından 127 dolar seviyesi bir sonraki hedef alanları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan 79 ila 85 dolar aralığından gelecek bir reddin kısa vadeli görünümü zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Bu bölgede maliyetlenen yatırımcıların başa baş noktadan çıkış araması, satış baskısını artırabilir. Böyle bir tabloda 53 dolar seviyesi destek olarak izleniyor.

Spot Solana ETF’lerinde para girişi hızlandı

Fiyat cephesindeki baskıya rağmen spot Solana ETF’leri yatırımcı ilgisini koruyor. Solana Floor verileri, son yedi günde bu ürünlere 5.74 milyon dolar giriş olduğunu gösterdi. Bu rakam, son beş haftanın en güçlü dönemlerinden birine işaret etti.

Son haftadaki 5.74 milyon dolarlık girişle birlikte spot Solana ETF’lerine yönelen toplam net yatırım 1.15 milyar dolara ulaştı.

Toplam net girişin 1.15 milyar dolara çıkması, hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden Solana’ya ilgi göstermeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Spot ETF’ler, dayanak varlığı doğrudan izleyen ve geleneksel piyasa altyapısı içinde işlem gören ürünler olarak biliniyor.

Piyasa yönünde Bitcoin etkisi sürüyor

Bununla birlikte SOL fiyatı henüz net bir toparlanma sergilemiş değil. Genel kripto para piyasasındaki zayıf seyir ve Bitcoin’de görülen geri çekilme, Solana üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu nedenle teknik görünüm ile fon akışlarındaki güçlenme, şimdilik fiyat hareketine tam olarak yansımış görünmüyor.

Önümüzdeki dönemde piyasanın odağında 79 ila 85 dolar aralığı bulunacak. SOL bu bölgenin üzerine yerleşirse 100 ve 127 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Aksi halde aşağı yönlü baskının sürmesi ve 53 dolar desteğinin test edilmesi olasılığı masada kalacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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