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Solana (SOL)

Solana kritik desteği test ederken 97 dolar direnci izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, kısa vadeli yönü belirleyebilecek kritik destek bölgesini test ediyor.
  • 📈 Analistler, bu seviye korunursa $SOL için 97 dolar direncinin yeniden gündeme gelebileceğini aktarıyor.
  • 💸 Son yedi günde Solana ağına 26 milyon dolarlık çapraz zincir varlık girişi gerçekleşti.
  • 🌐 Artan likidite akışı, ağ etkinliği ve yatırımcı ilgisindeki toparlanmayı destekliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, kısa vadeli yön açısından kritik görülen bir destek bölgesini test ediyor. Piyasada son 24 saatte görece dengeli bir görünüm öne çıkarken, ağ tarafındaki sermaye girişleri ve teknik yapı, yatırımcıların odağını yeniden SOL üzerine çevirdi. SOL fiyatı 76,17 dolar seviyesinde bulunurken, 24 saatlik işlem hacmi 1,8 milyon dolar, piyasa değeri ise 44,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 97 dolar seviyesi öne çıkıyor
2 Ağa giren sermaye artışı dikkat çekiyor
3 Piyasa eğilimi SOL için destekleyici olabilir

Teknik görünümde 97 dolar seviyesi öne çıkıyor

Daan Crypto Trades, Solana fiyatının yüksek zaman dilimlerinde belirleyici sayılabilecek bir teknik alana yaklaştığını belirtiyor. Analiste göre alıcıların mevcut seviyeyi koruması ve daha yüksek bir dip oluşturması, mevcut yükseliş yapısının bozulmaması açısından önem taşıyor.

Analistler, mevcut desteğin korunmasının Solana’da yükseliş görünümünü güçlendirebileceğini ve fiyatı işlem aralığının üst bandına yakın 97 dolar direncine yeniden taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Bu desteğin korunması halinde piyasanın güven tazelemesi ve fiyatın 97 dolar bölgesine doğru yeniden atak yapması mümkün görülüyor. Buna karşılık destek alanının kaybedilmesi, satış baskısını artırabilir ve son günlerde oluşan yapıyı zayıflatabilir.

Uzmanlar, aşağı yönlü kırılma halinde fiyatın 60 doların orta bandına kadar gerileyebileceğine dikkat çekiyor. Söz konusu bölge, daha önce talebin görüldüğü alanlardan biri olarak izleniyor.

Ağa giren sermaye artışı dikkat çekiyor

Solana Floor verileri, son yedi günde farklı zincirlerden Solana ağına 26 milyon dolarlık kripto varlık girişi olduğunu gösteriyor. Bu tablo, ağ ekosistemine yönelik ilginin yeniden canlandığına işaret ediyor.

Söz konusu girişler, yatırımcıların hızlı işlemler, düşük ücretler ve ağ üzerindeki DeFi uygulamalarıyla merkeziyetsiz uygulama çeşitliliği nedeniyle Solana’yı daha fazla kullandığını düşündürüyor. Çapraz zincir köprüleri, farklı blokzincirler arasında varlık transferi sağlayan altyapılar olarak biliniyor.

Mini sözlük: Çapraz zincir köprüsü, bir blokzincirdeki varlığın başka bir blokzincire taşınmasını sağlayan sistemdir. Bu araçlar, ağlar arasında likidite akışını kolaylaştırdığı için ekosistem faaliyetinin önemli göstergeleri arasında yer alır.

Solana ağına son yedi günde giren 26 milyon dolarlık varlık, ekosistemde likidite akışının sürdüğünü ve yatırımcı ilgisinin güç kazandığını ortaya koyuyor.

Piyasa eğilimi SOL için destekleyici olabilir

Analistler, zincirler arası girişlerin istikrarlı biçimde sürmesinin DeFi alanındaki etkileşimi ve ağ aktivitesini artırabileceğini öngörüyor. Bu hareketliliğin piyasa algısını desteklemesi de bekleniyor.

SOL’deki yukarı yönlü beklenti, yalnızca ağ verileriyle sınırlı kalmıyor. Bitcoin‘deki toparlanma eğilimi de daha geniş kripto piyasasında risk iştahını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Mevcut destek korunur ve zincirler arası varlık akışı artmaya devam ederse, alım iştahı güçlenebilir ve fiyat daha yüksek direnç bölgelerine yönelebilir. Buna karşılık destek seviyesinin aşağı kırılması durumunda geri çekilme riski yeniden öne çıkabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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