Block ilk çeyrekte 114 bitcoin ekledi, toplam varlık 9.000 BTC’ye yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 💰 Block, yılın ilk çeyreğinde varlıklarını 114 bitcoin artırdı.
  • 28.355 BTC’lik toplam rezervle şirket, müşteriler ve kendi varlıklarıyla 2,2 milyar dolara ulaştı.
  • 📊 Şirket, cüzdan adreslerini ve on-chain verileri paylaşarak şeffaflığı öne çıkardı.
  • 🛡️ En önemli nokta: $BTC ’de şeffaflık adımlarına sektör genelinde ilgi artıyor.
Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Block, yılın ilk çeyreğinde kurumsal varlığına 114 bitcoin daha eklediğini açıkladı. Şirketin kamuya açık rezerv kanıtı panosuna göre bu artışla birlikte Block’un elindeki bitcoin miktarı yaklaşık 9.000 BTC’ye ulaştı. 2023’ün sonunda bu rakam 8.883 BTC olarak kayıtlara geçmişti.

İçindekiler
1 Şirketin Bitcoin varlıkları ve müşteri bakiyeleri
2 Şeffaflık ve güvenilirlik için adımlar
3 Fiyat bilgileri ve şeffaflık uygulamaları

Şirketin Bitcoin varlıkları ve müşteri bakiyeleri

Block, kendi rezervinin yanı sıra müşterileri adına da önemli miktarda bitcoin barındırıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, müşteriler adına yönetilen toplam 19.357 BTC olduğu belirtildi. Şirketin elinde tuttuğu ve yönetimini sağladığı toplam bitcoin miktarı bu verilerle beraber 28.355 BTC’ye yükseldi. Güncel fiyatlar üzerinden hesaplandığında toplam varlığın değeri yaklaşık 2,2 milyar dolara ulaşıyor.

Şirketin kurucuları arasında eski Twitter CEO’su Jack Dorsey de yer alıyor. Block, aynı zamanda dijital ödemeler alanında tanınan Square ve Cash App gibi platformların da sahibi olarak biliniyor. Block, kripto varlık yönetimi şeffaflığını artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Şeffaflık ve güvenilirlik için adımlar

Finansal verilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda şirketin yayınladığı rezerv kanıtı panosu sadece o ana ait bir görüntü sunuyor. Block, bunun tam kapsamlı bir mali denetim olmadığının altını çizdi. Yine de, ileride bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan düzenli raporların yayımlanması planlanıyor.

Bu rezerv kanıtı panosu, Mart 2026 tarihli bakiyelere dayanıyor. Şirketin verdiği bilgiye göre, rakamlar hem harici denetimlerle hem de kriptografik imzalar aracılığıyla doğrulanabiliyor. Böylece, bitcoin sahipleri ve şirketin müşterileri kurumun elindeki miktarları bağımsız olarak teyit etme imkânına sahip oluyor.

Ayrıca Block, blockchain üzerinde cüzdan adreslerini ve imzalanmış mesajları kamuoyuyla paylaştı. Bu yöntemle, herhangi bir kişi özel anahtar bilgisine ihtiyaç duymadan hem rezervlerin hem de sahipliğin doğruluğunu inceleyebiliyor.

Fiyat bilgileri ve şeffaflık uygulamaları

Block’un 28.355 BTC’lik toplam varlığı, mevcut piyasa değeriyle yaklaşık 2,2 milyar dolar büyüklüğünde. CryptoAppsy verilerine göre bu tutar, şirketin hem kurumsal hem de müşteri varlıklarını içeriyor.

Şirketin gelecekte bağımsız denetçi raporlarıyla şeffaflığını artırması bekleniyor. Böylece hem yatırımcılar hem de kamuoyu, Block’un mali yapısını daha yakından izleyebilecek. Şirket, kullanıcıların güvenliğini ve doğrulanabilirliğini ön planda tuttuğunu bir kez daha göstermiş oldu.

“Şirket cüzdan adreslerinin ve imzalanmış mesajların on-chain olarak yayımlanması sayesinde, herkes rezerv sahipliğini ve bakiyelerin doğruluğunu kendi başına teyit edebiliyor.”

Block’un yeni adımları, sektörde şeffaflık konusunun önem kazandığı bir dönemde hayata geçti. Özellikle kurumsal yatırımcıların kripto alanına ilgisinin arttığı görülürken, şirketlerin rezervlerini kamuya açık şekilde sunmaları daha büyük güven ortamı oluşturuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
