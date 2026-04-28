Solana kritik dirençte sıkıştı fiyat 88 dolar eşiğinde

Kripto para piyasasında son dönemin dikkat çeken varlıklarından Solana, kısa vadeli grafiklerde giderek sıkışan bir fiyat yapısıyla takip ediliyor. Piyasada hareketliliğin azaldığı şu günlerde Solana’nın 87 ila 88 dolar bandındaki ana direnci test etmesi, fiyatın kısa vadeli yönü açısından belirleyici olarak görülüyor. Yatırımcılar hem yükseliş hem de satış baskısının yaklaşık aynı şiddette hissedildiği bu aralıkta olası bir kırılımı yakından izliyor.

Hareketli ortalamalar ve sıkışan üçgen formasyonu

Teknik analiz platformlarında son saatlik grafikler, Solana’nın daralan bir üçgen formasyonunda hareket ettiğine işaret ediyor. Özellikle Ali Charts tarafından paylaşılan güncel grafikte, fiyatın 85,82 dolar seviyelerinde gidip geldiği görülüyor. Üçgenin taban ve tavan noktalarının giderek birbirine yaklaştığı bu yapı, genellikle büyük fiyat hareketleri öncesi ortaya çıkıyor. Uzmanlar, volatilitenin düşük kalmasını ve fiyatın üçgenin zirvesine yaklaşmasını, kısa vadede yön arayışının netleşmediği bir süreç olarak değerlendiriyor.

Ali Charts’ın incelemesine göre, Solana fiyatında yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmesi halinde 89 – 92 dolar aralığına hızlı bir atak gündeme gelebilir. Bu olasılık, üçgen formasyonunun standart ölçümleriyle de uyumlu. Aksi durumda, fiyatın 83 dolar altına gerilemesi ise 82 dolara kadar yeni bir destek arayışına yol açabilir. Yani kısa vadede fiyat, sıkışmanın sona ereceği yönü net şekilde göstermeden yatırımcıları beklemede bırakıyor.

Ali Charts tarafından paylaşılan grafiklerde, “Bir saatlik üçgende yükseliş kırılımı halinde yüzde 10’luk bir hareket olasılığı öne çıkıyor. Ancak aşağı yönlü bir hareket fiyatı kısa sürede 82-83 dolar bandına çekebilir” görüşü dikkat çekti.

Yatay seyir ve direnç bölgesinde tutunma mücadelesi

Solana fiyatındaki sıkışmanın bir diğer nedeni, Binance borsasında 4 saatlik grafiklerde görülen yatay konsolidasyon süreci. BitGuru adlı teknik analizci, Solana’nın nisan ayı başındaki 78 dolarlık dip seviyeden toparlandıktan sonra 90,95 dolarla yerel zirveyi bulduğunu, ancak bu seviyenin geçilemediğini aktardı.

Gözler şimdi, fiyatın 83 dolar altına sarkıp sarkmayacağında veya 87-88 dolar bandının aşılmasında. Teknik olarak yukarı yönlü kırılım gerçekleşirse marttaki zirve olan 90,95 dolar bir kez daha hedefe girecek. Ancak direnç kırılamaz ve fiyat aşağı yönelirse 82-80 dolar bölgesi kritik destek olarak öne çıkacak.

Mevcut sıkışma süreci, fiyatın yönünü netleştirecek büyük hamleyi bekleyen yatırımcıların hâkimiyetinde seyrediyor. Solana’nın kısa vadede yeni bir kırılım yaşaması bekleniyor.