SOL, XRP, AVAX üçlüsüne hafta sonunda dikkat

Bu hafta sonu kripto paralar için kritik bir dönemeç var ve eğer işler yolunda giderse daha büyük zirveler görebiliriz. Trump göreve geldiğinden bugüne grafikler lunapark treni gibi hareket ediyor. Bunun artısı kısa vadeli traderların oyun alanının genişlemesi ancak yatırımcıların çoğu süreç boyunca zarar etti. Peki SOL, XRP ve AVAX için beklenen ne?

Solana (SOL)

İran görüşmeleri hafta sonunda gerçekleşecek ve yazı hazırlandığı sırada Axios Trump’ın “1-2 içinde anlaşma bekliyorum” açıklamasını paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi Hürmüz Boğazı için müjdeyi verdikten sonra BTC 78 bin doları geri alırken SOL Coin bugün 90 doları kazandı. Kripto paraların çoğu kayıplarını telafi edip günlükte %3’ün üzerinde kazanç elde etti.

Sosovalue verilerine göre Solana ETF ürünlerine dün 15,5 milyon dolarlık giriş oldu. Mart başından bugüne bu kadar büyük bir giriş olmamıştı. Dahası bugünkü heyecanla girişlerin artması bekleniyor 8 farklı SOL ETF’i milyonlarca müşterinin erişimine açık durumda.

Peki fiyat kaç doları hedefliyor? BTC ve birçok altcoin oyalandığı kanaldan kurtulsa da SOL Coin henüz (Drift Protocol hack olayının da etkisiyle) 96 dolarlık dirence ulaşamadı. Hafta sonunda iştahın güçlü kalması halinde ilk hedef olarak buranın kırılması ve 105 doların hedeflenmesi bekleniyor. Sonraki süreçte 119 dolar tabanı ve 148 dolar direnci arasında dalgalanma görebiliriz.

XRP ve AVAX

Ripple (XRP) lanmandan bugüne ETF’lerde en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Son 3 iş gününde de 10 milyon doların üzerinde net girişler gördük. Pazartesi günü gelecek haftalık kurumsal yatırımcı raporu XRP Coin için moral verici olacak. Toplam net varlıklar 1 milyar doları aşarken bugün de girişlerin güçlü kalması bekleniyor. İran ile anlaşmaya dair umutlar XRP, SOL gibi varlıklara ilgiyi artırdı. Risk piyasalarında dönüş olacağını öngören yatırımcılar bu sayede kaldıraçlı kazaçn elde ediyor.

Yukarıda bahsettiğimiz kanal XRP Coin’de de var ve SOL Coin’in aksine burada kanal kırılıyor. Fiyat 1,5 doları kazanıp üzerinde kapanışlara başlayabilirse sıradaki hedef 1,63 ve 1,84 dolar olacak. Ardından kolayca 2 dolarlık psikolojik eşik aşılabilir.

22,24 doları her kaybedişinde 16 doların altına gerileyen AVAX savaşa dayanamadı ve bu yıl tek haneli rakamları bile gördük. Ağın yeterince ilgi çekememesi, rakiplerine göre zayıf kalması elbette AVAX grafiğini de etkiliyor. Buna rağmen AVAX da kanalın direncini kırmak üzere. Başarılı olursa 10,7 dolar üstü kapanışlarla 11,37 dolar desteği kazanılabilir. Ardından hedef 14,8 dolar direnci olacak.