Cashtags özelliğiyle X’te 1 milyar dolarlık rekor işlem hacmi

  • 🚨 X’in yeni “Cashtags” özelliği, 1 milyar dolarlık global işlem hacmini kısa sürede aştı.
  • ABD ve Kanada’daki iPhone kullanıcıları hisse ve kripto verilerine direkt erişiyor.
  • 📊 Nikita Bier, platformun doğrudan borsa işlevi olmayacağını açıkladı.
  • 💡 Yeni özellik, $BTC ve diğer dijital varlıklar için finansal veri sunuyor.
ABD merkezli sosyal medya platformu X, geçtiğimiz hafta başında iPhone kullanıcıları için “Cashtags” adını verdiği yeni bir özelliği devreye aldı. Platform, bu sayede ABD ve Kanada’daki kullanıcıların doğrudan zaman akışı üzerinden hisse senedi ve kripto para fiyatlarına ulaşabilmesini sağlamaya başladı. X’in Ürün Müdürü Nikita Bier, özelliğin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ve “Cashtags” üzerinden global ölçekte toplam işlem hacminin 1 milyar doları bulduğunu açıkladı.

Elon Musk’ın süper uygulama hedefi güçleniyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, son dönemde finansal teknoloji alanında yaptığı adımlarla dikkat çekiyor. Platformun yeni Cashtags uygulaması, Musk’ın X’i kapsamlı finansal hizmetler sunan bir süper uygulamaya dönüştürme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, doğrudan akışlarında tek bir tıklamayla kripto paralar ve borsadaki hisse senetlerinin fiyat grafiklerini inceleyebiliyor.

Musk geçen ay yaptığı duyuruda, “X Money” isimli dijital cüzdan hizmetinin erken erişim sürecini nisan ayında hayata geçirmeyi planladıklarını söylemişti. Bu cüzdan, kullanıcılar arasında para gönderip almayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Fakat, X Money üzerinden dijital varlık transferlerinin ne zaman destekleneceği henüz netleşmiş değil.

Düzenleyici engellere dikkat çekildi

Kriptoya olan ilgisiyle bilinen X topluluğu, yeni özelliklerin dijital varlıklar için kullanılmasını doğal bir adım olarak görüyor. Ancak finansal düzenleyici kurumların, sosyal medya platformları üzerinden yapılacak kripto para işlemlerine karşı nasıl bir tutum sergileyeceği konusu netliğini koruyor. Mizuho araştırmacıları, X Money’nin kripto paralarla işlem imkanı sunması halinde özellikle mevcut ödeme hizmetlerine ciddi bir rekabet getirebileceğini belirtirken, aynı zamanda önemli yasal engellerle karşılaşabileceğini de vurguladı.

Bu gelişmelerin, X’in uzun vadeli olarak finansal teknoloji alanındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Şirket, doğrudan alım-satım işlemi veya aracı kurum gibi rol üstlenmeyi düşünmediğini, bunun yerine finansal veri araçları ve bağlantı hizmetleri sağlamaya odaklandığını duyurdu.

Nikita Bier kimdir?

X’in Ürün Müdürü olan Nikita Bier, daha önce Solana Labs’ta danışman olarak görev yaptı. Haziran 2023’te X ekibine katılan Bier, sosyal medya teknolojileri ve finansal araçlar konusunda deneyimli bir girişimci olarak biliniyor.

Yeni Cashtags özelliğinin tanıtımında Bier, X’in yatırımcılar ve işlem yapanlar için finansal haberlerin en önemli kaynaklarından biri haline geldiğini ve her gün milyarlarca doların, platformda paylaşılan içeriklere göre yön bulduğunu vurguladı.

X üzerinde “Cashtags” pilot uygulamasına ait toplanan verilere göre, platformun salı gecesi devreye alınmasından bu yana dünyada toplam 1 milyar dolarlık işlem gerçekleşti.

Öte yandan Bier, X’in alım-satım platformu olma niyetinin bulunmadığının altını çizdi ve kullanımda sadece finansal veri sunma ve bağlantı kurma hizmetlerinin amaçlandığını tekrar anımsattı.

Platformun finansal haberlerdeki rolüne dikkat çeken Bier, kripto para piyasasında son dönemde yaşanan zorluklara karşı X ekosisteminde yenilikçi adımlar planlandığını da belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

