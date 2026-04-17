Kripto-Yapay Zeka

World ID’den yapay zekâya karşı en büyük güncelleme: Gerçek insanlar için tam kimlik doğrulama geliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ World ID, insan ve yapay zekâ ayrımı için kapsamlı güncelleme getirdi.
  • 🌍 Kullanıcılar Orb cihazlarıyla yüz ve iris taraması sonucu benzersiz kimlik oluşturabiliyor.
  • 💡 Zoom ve Tinder gibi platformlarla entegrasyon sayesinde bot tespiti kolaylaşıyor.
  • 🔎 Kritik veri: World ID, biyometrik doğrulama ile güven ve gizlilik dengesini yeniden tanımlıyor.
COINTURK

Yapay zekâ ve dijital kimlik alanında faaliyet gösteren World, Cuma günü düzenlediği etkinlikte World ID sisteminin bugüne kadarki en kapsamlı güncellemesini duyurdu. Şirket, bu yeni versiyonun internet üzerindeki insan ve yapay zekâ ayrımını belirginleştirmek için tasarlandığını belirtti. World ID, özellikle kullanıcılar, işletmeler ve yapay zekâ tabanlı otomasyonlar için “insan olduğunun kanıtı” işlevi görecek yeni mimarisiyle öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Yeni nesil biyometrik doğrulama ve gizlilik
2 Tinder’dan Zoom’a: Kapsamlı entegrasyon planı
3 Geliştiriciler ve otomasyon için yeni araçlar

Yeni nesil biyometrik doğrulama ve gizlilik

World ID’nin temelinde, şirketin kendi geliştirdiği Orb adlı cihazlar yer alıyor. Kullanıcılar, bu cihazlara bizzat giderek yüz ve iris taraması yaptırıyor; sistem her kişiye özgü kriptografik bir kod üretiyor. Şirkete göre, bu işlemde elde edilen görseller işlendikten sonra hemen siliniyor ve yalnızca anonimleştirilmiş kod parçaları dağıtık bir ağ üzerinden doğrulama için kullanılıyor. Böylece, kişi kimliğini veya özel bilgilerini ifşa etmeden internette tekil bir insan olduğunu kanıtlayabiliyor. Ancak Orb’un biyometrik tarama özelliği, bazı uzmanlar tarafından tartışmalı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcıların kimlik bilgilerini güvenli ve merkeziyetsiz şekilde yönetebilmesi amacıyla World ID’nin özel bir mobil uygulaması da beta olarak yayınlandı. Bu uygulama, kullanıcıların farklı platformlarda sorunsuz şekilde kimlik doğrulaması yapabilmesini hedefliyor. Şirket, bu sistemi sosyal medya profiline giriş yapmak kadar kolay ve hızlı bir deneyim olarak konumlandırmak istiyor.

Tinder’dan Zoom’a: Kapsamlı entegrasyon planı

World, World ID protokolünün yeni güncellemesiyle birlikte çok sayıda iş birliği ve platform entegrasyonunu da açıkladı. Şirket, bireysel kullanıcılar için Tinder gibi platformlarla iş birliğini büyütüyor; burada kullanıcıların profillerinde “doğrulanmış insan” rozeti gösterebilmesi sağlanacak. Ayrıca, biletleme alanında hayata geçirilen “Concert Kit” ile sanatçılar, onaylı gerçek kullanıcılara özel bilet ayırabilecek ve otomatikleştirilmiş botların önüne geçilecek.

Oyun ve çevrim içi topluluklar da World’ün odağında. Şirket, Razer ve Mythical Games gibi markalar ile entegrasyon üzerinde çalışıyor. Reddit ise bot tespiti için benzer dijital kimlik araçlarını araştırdığını açıkladı.

Kurumsal alanda ise World, Zoom ile “Deep Face” adlı yeni bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu özellik, toplantıya katılan kişilerin gerçek insan olup olmadığını kontrol ediyor ve deepfake girişimlerini engellemeyi amaçlıyor. Benzer şekilde Docusign ile yapılan iş birliğinde de dijital sözleşmelerde insan doğrulaması devreye alınacak.

Geliştiriciler ve otomasyon için yeni araçlar

Şirket bunun yanında “AgentKit” adı verilen yeni geliştirici araçlarını tanıttı. Bu araçlar sayesinde, yazılım geliştiricileri insan olduğunu kanıtlayan kimlik bilgilerini yapay zekâ tabanlı uygulamalara entegre edebilecek. Böylece, hassas işlemlerin ve gerçek kişiler adına yapılan dijital ticaretin güvenliği artırılacak.

World, bu doğrulama altyapısının Vercel, Okta ve Browserbase gibi teknoloji şirketleriyle uyumlu çalışmasını sağlamak için iş birliklerine ağırlık veriyor. Amaç, otomatikleşen dijital süreçlerde ek bir güven katmanı oluştururken kişisel verilerin gizliliğini de korumak.

World’un kurucu ortaklarından Sam Altman, duyuru etkinliğinde şunları söyledi:

“World ID, internet için gerçek insanlardan oluşan bir ağ olma yolunda hızla ilerliyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinstats AI agent, açık kaynak kripto derin araştırma karşılaştırmasında gemini, claude ve chatgpt’yi geride bıraktı

Yapay zeka destekli sistemler arbitraj piyasalarında avantaj sağlıyor

Google ve Anthropic ortaklığıyla Texas’ta dev veri merkezi projesi hız kazandı

Yapay Zeka Kaynaklı İşten Çıkarmalar 90 Bini Aştı

Nvidia konuşması sonrası yapay zekâ odaklı kripto paralarda yükseliş

Güney Kore Kripto Piyasasında Yapay Zekâ Destekli Takip Başlattı

Bitcoin Madenciliğinde Kâr Marjları Düşerken, Yapay Zekâ Hamlesi ve Varlık Yönetimi Tartışılıyor

