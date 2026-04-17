World ID’den yapay zekâya karşı en büyük güncelleme: Gerçek insanlar için tam kimlik doğrulama geliyor

Yapay zekâ ve dijital kimlik alanında faaliyet gösteren World, Cuma günü düzenlediği etkinlikte World ID sisteminin bugüne kadarki en kapsamlı güncellemesini duyurdu. Şirket, bu yeni versiyonun internet üzerindeki insan ve yapay zekâ ayrımını belirginleştirmek için tasarlandığını belirtti. World ID, özellikle kullanıcılar, işletmeler ve yapay zekâ tabanlı otomasyonlar için “insan olduğunun kanıtı” işlevi görecek yeni mimarisiyle öne çıkıyor.

Yeni nesil biyometrik doğrulama ve gizlilik

World ID’nin temelinde, şirketin kendi geliştirdiği Orb adlı cihazlar yer alıyor. Kullanıcılar, bu cihazlara bizzat giderek yüz ve iris taraması yaptırıyor; sistem her kişiye özgü kriptografik bir kod üretiyor. Şirkete göre, bu işlemde elde edilen görseller işlendikten sonra hemen siliniyor ve yalnızca anonimleştirilmiş kod parçaları dağıtık bir ağ üzerinden doğrulama için kullanılıyor. Böylece, kişi kimliğini veya özel bilgilerini ifşa etmeden internette tekil bir insan olduğunu kanıtlayabiliyor. Ancak Orb’un biyometrik tarama özelliği, bazı uzmanlar tarafından tartışmalı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcıların kimlik bilgilerini güvenli ve merkeziyetsiz şekilde yönetebilmesi amacıyla World ID’nin özel bir mobil uygulaması da beta olarak yayınlandı. Bu uygulama, kullanıcıların farklı platformlarda sorunsuz şekilde kimlik doğrulaması yapabilmesini hedefliyor. Şirket, bu sistemi sosyal medya profiline giriş yapmak kadar kolay ve hızlı bir deneyim olarak konumlandırmak istiyor.

Tinder’dan Zoom’a: Kapsamlı entegrasyon planı

World, World ID protokolünün yeni güncellemesiyle birlikte çok sayıda iş birliği ve platform entegrasyonunu da açıkladı. Şirket, bireysel kullanıcılar için Tinder gibi platformlarla iş birliğini büyütüyor; burada kullanıcıların profillerinde “doğrulanmış insan” rozeti gösterebilmesi sağlanacak. Ayrıca, biletleme alanında hayata geçirilen “Concert Kit” ile sanatçılar, onaylı gerçek kullanıcılara özel bilet ayırabilecek ve otomatikleştirilmiş botların önüne geçilecek.

Oyun ve çevrim içi topluluklar da World’ün odağında. Şirket, Razer ve Mythical Games gibi markalar ile entegrasyon üzerinde çalışıyor. Reddit ise bot tespiti için benzer dijital kimlik araçlarını araştırdığını açıkladı.

Kurumsal alanda ise World, Zoom ile “Deep Face” adlı yeni bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu özellik, toplantıya katılan kişilerin gerçek insan olup olmadığını kontrol ediyor ve deepfake girişimlerini engellemeyi amaçlıyor. Benzer şekilde Docusign ile yapılan iş birliğinde de dijital sözleşmelerde insan doğrulaması devreye alınacak.

Geliştiriciler ve otomasyon için yeni araçlar

Şirket bunun yanında “AgentKit” adı verilen yeni geliştirici araçlarını tanıttı. Bu araçlar sayesinde, yazılım geliştiricileri insan olduğunu kanıtlayan kimlik bilgilerini yapay zekâ tabanlı uygulamalara entegre edebilecek. Böylece, hassas işlemlerin ve gerçek kişiler adına yapılan dijital ticaretin güvenliği artırılacak.

World, bu doğrulama altyapısının Vercel, Okta ve Browserbase gibi teknoloji şirketleriyle uyumlu çalışmasını sağlamak için iş birliklerine ağırlık veriyor. Amaç, otomatikleşen dijital süreçlerde ek bir güven katmanı oluştururken kişisel verilerin gizliliğini de korumak.

World’un kurucu ortaklarından Sam Altman, duyuru etkinliğinde şunları söyledi:

“World ID, internet için gerçek insanlardan oluşan bir ağ olma yolunda hızla ilerliyor.”