RIPPLE (XRP)

XRP ETF’lerinde kurumsal alımlar rekor kırdı, toplam varlıklar 1 milyar doları geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP ETF'lerinde tek günde 11,87 milyon dolarlık girişle toplam varlıklar 1,08 milyar doları aştı.
  • Kurumsal yatırımcılar, $XRP fonlarına artan bir şekilde yöneliyor.
  • 💡 Günlük işlem hacmi 26 milyon dolar seviyesinde, yatırımcı ilgisi rekor seviyede.
XRP bağlantılı yatırım fonlarına olan ilgi son haftalarda hızla arttı. Gözle görülür miktarda yeni sermaye, bu ürünlere yönelirken fonların toplam büyüklüğünün de eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Kurumsal sermaye ile büyüme ivmesi
2 Yatırımcı ilgisinde ciddi artış
3 Duyarlılık değişimi ve düzenleyici ortam

Kurumsal sermaye ile büyüme ivmesi

Piyasa analisti Xaif Crypto’nun açıkladığı verilere göre, XRP ETF’leri tek bir günde 11,87 milyon dolar net girişle karşılaştı. Kısa sürede toplam net varlıklar 1,08 milyar doları geçti. Bu da kurumsal yatırımcıların XRP odaklı finansal ürünlere bakışının belirgin biçimde değiştiğini ortaya koyuyor.

Sektörde özellikle Bitwise Asset Management ve Canary Capital öne çıkıyor. Bitwise’ın yönettiği XRP ETF’inde şu anda 313,69 milyon dolar bulunuyor. Canary Capital’in kontrolündeki fon ise yaklaşık 287 milyon dolara ulaştı. İki kuruluşun piyasadaki etkisi, kurumsal sermayenin kripto varlıklara nasıl yöneldiği konusunda güçlü bir gösterge niteliğinde.

Yatırımcı ilgisinde ciddi artış

Sadece net varlık büyüklüğüyle sınırlı kalmayan hareketlilik, günlük işlem hacminde de kendini gösteriyor. XRP ETF’lerinde yakın zaman önce günlük işlem hacminin 26 milyon doların üzerine çıkması, likiditenin de derinleştiğini ve yatırımcıların artık bu fonları daha aktif biçimde portföylerine dahil ettiğini işaret ediyor. Bu tablo, XRP fonlarının pasif birer yatırım aracı olmaktan çıkıp kalıcı ve dinamik finansal ürünler haline geldiğini gösteriyor.

Geçen ay Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu 107 sayfalık yıllık raporda, fonlara 267 milyon dolarlık yeni pay yaratıldığını açıkladı. Raporda yer verilen bu rakamlar, piyasaya giren doğrudan yeni paranın hızını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Duyarlılık değişimi ve düzenleyici ortam

Bitwise’ın raporu ve fonlara giren taze sermaye miktarı, XRP ETF’lerinin sektör için farklı bir noktaya geldiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre daha önce düzenleyici belirsizliklerle anılan XRP, artık düzenlenen ve kurumsal yatırımcılara hitap eden bir finansal ürün olarak konumlanmaya başlıyor.

1 milyar dolar sınırının aşılması, XRP ETF’lerini kripto yatırım ürünü pazarında apayrı bir konuma taşıyor. Bu büyüme ile birlikte XRP fonlarının önümüzdeki dönemde daha geniş portföy stratejilerinin bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Kripto sektöründe kurumsal katılım arttıkça, XRP gibi geleneksel olarak tartışmalı varlıklar da yeni bir yatırımcı tabanı ile buluşmaya başladı. Yatırımcı güvenindeki olumlu değişim, hem işlem hacmi hem de fon büyüklüğü açısından önemli rakamlara ulaşılmasını sağladı.

Düzenleyici yapıdaki netleşme ve kurumsal fonların ilgisinin sürmesi halinde, XRP ETF’lerinin kripto para yatırım ürünleri arasında kalıcı olabileceği öngörülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
