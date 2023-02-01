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XRP Fiyatında Son Durum: XRP Yorumları Ne Diyor? 

Ripple ile SEC arasında uzun soluklu olarak devam eden dava süreci sebebiyle popüler kripto XRP üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. 
13:26
1 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında uzun soluklu olarak devam eden dava süreci sebebiyle XRP üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. Pek çok uzman isim 2023’ün ilk yarısında artık davanın sonuçlanmasını bekliyor. Peki, bu durum XRP fiyatını nasıl etkileyebilir ve XRP’de son teknik görünüm nasıl? 

XRP Fiyatı 

XRP yazının yayına hazırlandığı sırada 0,40 dolardan işlem görüyor. Nispeten piyasa ile birlikte hareket eden kripto para birimi 20,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile ilk ondaki yerini koruyor ve en büyük altıncı kripto para birimi olarak karşıma çıkıyor.  

Bunlara ek olarak analist yorumlarına göre XRP 0,38 doların üzerinde bir taban oluşturduktan sonra dolar karşısında istikrarlı bir artışa başladı. Fiyat, Bitcoin ve Ethereum’a benzer şekilde pozitif bir bölgeye geçerek 0,40 dolarlık direnç bölgesinin üzerine yükseldi ve 0-42 doları gördü. 

23 Ocak’ta 0,43 dolar üzerini gören XRP’nin 0,42 dolar ve  100 basit hareketli ortalamanın üzerine çıkması olumlu bir sinyal gibi görünse de son geri çekilme analistlerin kafasını karıştırmış olabilir.  

Son düşüş sırasında XRP, 0,385 doları test etti ve burada boğaların aktif olması fiyatın yeniden 0,40 dolar üzerine yükselmesini sağladı. Ayrıca kripto para birimi, 0,4329 dolardan 0,3861 dolara kadar olan son düşüşün %23,6 Fib geri çekilme seviyesinin üzerinde işlem görüyor.  

XRP Yorumları 

Analistlere göre  XRP/USD çiftinin 4 saatlik grafiğinde 0,410 dolar civarında dirençle oluşan bir düşüş kanalı var. Ayrıca XRP’de 0,39 dolar, 0,36 dolar ve 0,32 doların önemli destek seviyeleri olduğu görülüyor. 

Yükseliş eğilimine bakıldığında ise bir sonraki kilit direncin 0,422 dolar seviyesine yakın olduğu ifade ediliyor. 0,422 dolar direncinin üzerinde başarılı bir kırılmanın ise  fiyatı 0,450 dolar direncine doğru yükseltebileceği ifade ediliyor. Yükselişin devam etmesi halinde ise XRP fiyatının 0,50 dolar test edebileceği düşünülüyor. 

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