Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum, 2022 dip yapısına benzer görünümle 4.000 dolar üzerindeki önceki zirveleri yeniden hedefleyebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 2022 dip yapısına benzer bir görünümle kritik destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor.
  • 📉 Analistlere göre $ETH için RSI, önceki döngü diplerinde görülen tarihsel düşük seviyelere yeniden yaklaştı.
  • 📊 Destek korunursa 4.000 dolar üzerindeki önceki döngü zirveleri yeniden gündeme gelebilir.
  • 🧭 Çok yıllı üçgen desteğinin kaybedilmesi ise toparlanma beklentisini geciktirebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum, uzun vadeli önemli bir destek bölgesine yakın seyrediyor. Analistlere göre göreli güç endeksi olarak bilinen RSI da önceki döngü diplerinde görülen düşük seviyelere yeniden yaklaşmış durumda. Bu yapının korunması halinde son dönemdeki zayıf görünüm, daha geniş çaplı bir toparlanmanın zemini olabilir.

İçindekiler
1 Önceki döngü dipleriyle benzerlik
2 Uzun vadeli destek bölgesi izleniyor
3 Çok yıllı üçgen formasyonunda kritik eşik

Önceki döngü dipleriyle benzerlik

Kamran Asghar’ın değerlendirmesine göre Ethereum, önceki piyasa diplerinde görülen bir örüntüyü yeniden oluşturuyor olabilir. Analist, mevcut piyasa yapısı ile 2022’de oluşan dip arasında benzerlikler bulunduğunu, RSI göstergesinin de yeniden tarihsel olarak düşük kabul edilen seviyelere yaklaştığını belirtti.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve şiddetini ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle düşük RSI değerleri, satış baskısının aşırılaştığı ve piyasanın zayıf göründüğü dönemlerle ilişkilendirilir.

Söz konusu analiz, Ethereum’un mevcut sıkışma dönemini önceki ayı piyasası dibindeki görünümle karşılaştırıyor. Her iki dönemde de fiyatın uzun süren bir birikim aralığına girdiği, RSI’ın ise uzun vadeli destek seviyelerine doğru geri çekildiği görülüyor. Geçmiş örneklerde bu koşulların ardından güçlü toparlanmalar gelmişti.

Kamran Asghar’ın değerlendirmesine göre mevcut yapı, Ethereum’un son genişleme döngüsünün başlangıç evresini andırıyor ve fiyatın mevcut banttan çıkması halinde önceki döngü zirvelerinin yer aldığı 4.000 doların üzeri yeniden gündeme gelebilir.

Analiste göre mevcut kurgu, Ethereum’un son yükseliş döngüsünün erken aşamalarına benziyor. Grafikte, mevcut aralıktan yukarı yönlü bir kırılmanın ardından kalıcı bir yükseliş sürecine işaret eden bir senaryo öne çıkıyor. Bu senaryoda fiyatın zamanla önceki döngü zirvelerini test etmesi ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Uzun vadeli destek bölgesi izleniyor

Kısa vadede odak noktası, Ethereum’un bu destek alanını koruyup koruyamayacağı olacak. Tarihsel örüntü yeniden çalışırsa, piyasadaki mevcut zayıflık daha uzun soluklu bir yükseliş trendinin başlangıç tabanı haline gelebilir.

Çok yıllı üçgen formasyonunda kritik eşik

MikybullCrypto’nun analizine göre Ethereum, uzun vadeli simetrik üçgen formasyonu içinde kritik bir destek seviyesine yaklaşıyor. Grafikte ETH’nin, gelecek ana eğilimi belirleyebilecek çok yıllı bir sıkışma yapısının son aşamasına geldiği öne sürülüyor.

Analiz, Ethereum’un daha düşük zirveler ve daha yüksek diplerle şekillenen büyük bir üçgenin alt sınırına yakın işlem gördüğünü gösteriyor. Fiyatın şu anda destek trend çizgisini test ettiği, bu seviyenin piyasa açısından önemli bir dönüm noktası oluşturabileceği ifade ediliyor.

Analistİzlenen yapıÖne çıkan göstergeOlası sonuç
Kamran Asghar2022 dip yapısına benzer birikim dönemiRSI tarihsel düşük seviyelere yakın4.000 dolar üzerindeki önceki zirveler yeniden test edilebilir
MikybullCryptoÇok yıllı simetrik üçgen desteğiRSI yine düşük seviyelerdeDestek korunursa yön yukarı dönebilir

Yükseliş beklentisini destekleyen bir diğer unsur da RSI’ın yine tarihsel olarak zayıf kabul edilen seviyelerde bulunması. Önceki döngülerde benzer RSI okumaları, piyasa algısının en olumsuz olduğu dönemlerle aynı zamana denk gelmiş ve sonrasında güçlü toparlanmalar yaşanmıştı.

MikybullCrypto’nun değerlendirmesinde, piyasa hissiyatının en zayıf göründüğü anların zaman zaman büyük yön değişimlerinden hemen önce oluştuğu, üçgen desteğinin korunmasının ise uzun vadeli formasyondan çıkışın önünü açabileceği vurgulandı.

Buna karşılık, desteğin aşağı kırılması yükseliş senaryosunu zayıflatabilir ve olası toparlanmayı daha ileri bir tarihe öteleyebilir. Bu nedenle Ethereum için kısa vadede en kritik başlık, çok yıllı destek çizgisinin korunup korunamayacağı olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum’da 7,5 milyon dolarlık şaşırtan kayıp! Bu saldırının arkasında ne var?

MEV botunda 7,5 milyon dolarlık açık ortaya çıktı! Perde arkasında neler yaşandı?

ETH 1.726 dolarda tutundu! Sıradaki seviyelerde neler öne çıkıyor?

Ethereum’da kritik eşik 1.060 dolar oldu! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Ethereum Foundation’da iki üst düzey yönetici koltuğu da Hsiao Wei Wang’ın ayrılığıyla boş kaldı

Ethereum 12 saatlik yükselen kanal desteğini korurken fiyatın 2.000 dolara yönelme ihtimali güçlendi

Arthur Hayes 4 günde aldığı 6.000 ETH’yi 606 bin dolar zararla sattı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da 7,5 milyon dolarlık şaşırtan kayıp! Bu saldırının arkasında ne var?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da 7,5 milyon dolarlık şaşırtan kayıp! Bu saldırının arkasında ne var?
Ethereum (ETH)
HYPE 69,52 dolarda tutundu! Sıradaki hamlede hangi seviye öne çıkıyor?
HYPERLIQUID (HYPE)
TRON fiyatı $0,3241 seviyesinde tutunurken Tron Inc. 155.057 TRX alımı yaptığını açıkladı
Tron (TRX)
Dogecoin aylık grafiğinde 2017 ve 2020’ye benzetilen üçgen yapı yeniden ortaya çıktı
DOGECOIN (DOGE)
Bittensor, 214 dolar ile 220 dolar aralığındaki desteğin korunması halinde 270 dolara yükselebilir
BITTENSOR (TAO)
Lost your password?