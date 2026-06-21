Bitcoin 62.200 dolar desteği üzerinde tutunursa 68.000 ile 72.000 dolar aralığını yeniden hedefleyebilir

Bitcoin, 64.000 dolar civarında dengelenirken piyasa katılımcıları kısa vadede 62.200 dolar seviyesini izliyor. Analistlere göre bu bölgenin korunması, yeni bir toparlanma denemesi için zemin hazırlayabilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi halinde daha aşağıdaki seviyelerin gündeme gelmesi beklenebilir.

62.200 dolar seviyesi kısa vadeli yön açısından öne çıkıyor

CRIPTOWZRD tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre Bitcoin, günlük grafikte kararsız bir kapanış yaptı. Bu görünüm, fiyatın 62.200 doların üzerinde kalıp kalamayacağını daha kritik hale getirdi. Analize göre olası bir geri çekilmenin bu bölgeye inmesi ve burada alım ilgisinin güçlenmesi, yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini destekleyebilir.

Analistlere göre 62.200 dolar bölgesi korunursa Bitcoin’de tepki alımı görülebilir, bu seviyenin altı ise daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.

Grafikte, Bitcoin’in önceki yükselen trend çizgisinin altına sarktıktan sonra 64.000 dolar civarında işlem gördüğü aktarılıyor. Fiyatın şu aşamada 72.000 dolar direnç bölgesinin altında sıkıştığı, 62.200 doların ise kısa vadede bir sonraki önemli destek olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Bu destek üzerinde kalıcılık sağlanması ve alıcıların yeniden devreye girmesi halinde piyasa 68.000 ile 72.000 dolar bandına doğru bir toparlanma deneyebilir. Ancak zayıf seyrin sürmesi ve 62.200 doların aşağı kırılması durumunda düşüş eğiliminin korunabileceği, bu senaryoda 57.000 dolar bölgesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Yatay seyir altcoinler için alan açabilir

Bir diğer değerlendirmede XForceGlobal, Bitcoin’de son tepki yükselişinin ardından piyasanın doğrudan yeni bir trend başlatmaktan çok, daha uzun süreli bir yatay bant içine girme olasılığının ağır bastığını belirtti. Bu yaklaşım, yılın kalan bölümünde fiyatın geniş bir aralıkta dalgalanabileceğine işaret ediyor.

XForceGlobal, temel senaryoda ani bir yön değişiminden çok konsolidasyon beklendiğini, Bitcoin sakin kaldığı takdirde altcoinlerin görece daha güçlü bir performans gösterebileceğini aktardı.

Analize göre sert düşüşün ardından oluşabilecek istikrarlı ya da yatay Bitcoin görünümü, oynaklığın azalmasıyla birlikte altcoinlere görece avantaj sağlayabilir. Piyasada sık görülen bu yapıda, Bitcoin’in dar bantta hareket etmesi halinde yatırımcı ilgisinin alternatif kripto varlıklara kayabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte daha olumsuz senaryo tamamen masadan kalkmış değil. XForceGlobal, ek düşüş sinyallerinin ortaya çıkması halinde Bitcoin’in 40.000 ile 50.000 dolar aralığındaki destek bölgelerine yeniden çekilebileceğini, daha uzun vadeli dip oluşumunun da ancak bu süreçten sonra netleşebileceğini öngörüyor.

Senaryo İzlenen seviye Olası sonuç Destek korunur 62.200 dolar üzeri 68.000 ile 72.000 dolar aralığına toparlanma denemesi Destek kırılır 62.200 dolar altı 57.000 dolara doğru geri çekilme riski Uzayan yatay seyir Yılın kalan bölümü Altcoinlerde görece güçlü performans ihtimali Daha olumsuz tablo 40.000 ile 50.000 dolar aralığı Uzun vadeli dip arayışı

Piyasa yön için yeni sinyal bekliyor

Mevcut tabloda temel beklenti, ani bir trend dönüşünden çok sıkışık bir fiyat hareketi etrafında şekilleniyor. Bu nedenle bir sonraki güçlü hamlenin, ya destekten gelecek belirgin bir tepkiyle ya da bu bölgenin aşağı kırılmasıyla ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Kısa vadede piyasanın odağında yine Bitcoin’in 62.200 dolar çevresindeki davranışı bulunuyor.