Bitcoin’de dikkat çeken 5 başlık gündemde! Anthony Scaramucci neden geri adım atmıyor?

SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, piyasa değerine göre en büyük kripto para olan Bitcoin’de son sert düzeltmeye rağmen yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladı. X platformunda yaptığı paylaşımda, bu görüşünü destekleyen beş ana gerekçeyi sıralayan Scaramucci, son satış dalgasını temel göstergelerdeki bozulmadan çok geçici kaldıraç temizliğiyle ilişkilendirdi.

Satış baskısına rağmen görüşünü korudu

Scaramucci’ye göre Bitcoin, para birimlerinin değer kaybına karşı en güçlü koruma araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Yatırımcı, 21 milyonluk arz sınırının kodla belirlenmiş olmasına dikkat çekerek, bunun siyasi kararlarla değiştirilebilen geleneksel para sistemlerinden ayrıştığını savundu. Bu değerlendirme, ABD’nin ulusal borcunun 37 trilyon doların üzerine çıkmasının ardından daha fazla önem kazanmış görünüyor.

Scaramucci, Bitcoin’i “hiçbir hükümetin değerini düşüremeyeceği tek varlık” olarak tanımlarken, 21 milyonluk arz sınırının vaatlerle değil kodla korunduğunu vurguladı.

Haberde öne çıkan bir diğer unsur, mevcut geri çekilmenin nedenine ilişkin değerlendirme oldu. Scaramucci, düşüşün esas olarak zorunlu satışlardan kaynaklandığını belirtti. Ona göre madencilerin giderlerini karşılamak için satış yapması ve kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi, fiyat üzerinde kısa vadeli baskı oluşturdu.

Kurumsal altyapı vurgusu

Scaramucci, 2024’ten bu yana kurulan kurumsal piyasa altyapısının fiyat düşüşüyle ortadan kalkmadığını da söyledi. SkyBridge Capital, alternatif yatırımlara odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor ve Scaramucci uzun süredir özellikle Bitcoin konusunda iyimser açıklamalarıyla öne çıkıyor.

Scaramucci, “2024’ten bu yana inşa edilen kurumsal altyapı, fiyat düştü diye ortadan kaybolmaz. Bu taban kalıcı” ifadesini kullandı.

Yatırımcı ayrıca Bitcoin’in altına kıyasla önemli bir yükseliş alanı taşıdığını ileri sürdü. Değerlendirmesine göre Bitcoin, altının küresel portföylerde üstlendiği rolün yalnızca küçük bir bölümünü bile üstlense, ortaya çıkacak etki sınırlı bir artıştan daha büyük olabilir.

Korku dönemini fırsat olarak görüyor

Scaramucci’nin beşinci başlığı ise piyasa duyarlılığıyla ilgili oldu. Yatırımcı, en yüksek karamsarlık dönemlerinin çoğu zaman cazip giriş noktaları sunduğunu savundu. Bu yaklaşım, son düşüşün ardından risk iştahı zayıflayan piyasada yeniden tartışılmaya başladı.

Daha önce Bitcoin’in 2026 ortasına kadar 170 bin dolara ulaşacağını öngören Scaramucci, düzenleyici netliğin artması halinde 2026 içinde 200 bin dolar seviyesinin de görülebileceğini söylemişti. Bitcoin’in son zirvesinden yaklaşık yüzde 50 gerilemiş olması nedeniyle bu hedefler şu aşamada oldukça iddialı görünse de, Scaramucci yakın vadede daha sınırlı bir toparlanma bekliyor.

Temmuz sonu için 70 bin dolar beklentisi

All Things Markets podcast’inin yakın tarihli bir bölümünde Scaramucci ile Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in temmuz sonuna kadar 70 bin dolar eşiğini yeniden kazanabileceğini dile getirdi. Galaxy Digital, dijital varlıklar ve blokzincir odaklı finansal hizmetler sunan kurumsal bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.

Bu senaryo gerçekleşirse, son düzeltmenin ardından zayıflayan yükseliş beklentilerinin yeniden güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşın haberde yer alan görüşler, piyasa hareketlerinin yönüne ilişkin kesin bir sonuç ortaya koymuyor; yalnızca Scaramucci’nin mevcut tabloyu nasıl okuduğunu yansıtıyor.