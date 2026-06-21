Dogecoin uzun vadeli destek çizgisinde tutunursa geçmiş döngülerdekine benzer bir yükseliş görülebilir

Dogecoin, uzun vadeli destek bölgesine yakın seyrediyor. İki analistin paylaştığı değerlendirmelere göre mevcut teknik yapı, önceki piyasa döngülerinde sert yükselişlerden önce görülen bazı formasyonlarla benzerlik taşıyor. Buna karşın olası bir yukarı hareket için fiyatın bu bölge üzerinde kalmayı sürdürmesi kritik önem taşıyor.

Geçmiş döngülerle benzer üçgen formasyonu

Trader Tardigrade tarafından paylaşılan analize göre Dogecoin, geçmişte güçlü yükselişlerle aynı döneme denk gelen uzun vadeli bir trend çizgisine yeniden yaklaştı. Analist, 2017 ve 2020 döngülerinde de görülen üçgen formasyonuna dikkat çekti. Bu yapıda fiyatın giderek sıkıştığı ve üçgenin tepe noktasına yaklaşmasının ardından yukarı yönlü kırılmaların geldiği aktarıldı.

Trader Tardigrade’ın değerlendirmesine göre Dogecoin, üçgen formasyonunun tepe noktası ile yükselen destek çizgisinin kesiştiği bölgeye yeniden ulaştı; geçmiş döngülerde bu alan, güçlü rallilerin başlangıcına karşılık geldi.

Analizde, üçgen formasyonlarının tepe noktaları ile yükselen uzun vadeli destek çizgisinin çakışmasının öne çıktığı görüldü. Önceki döngülerde Dogecoin fiyatı benzer bir sıkışma sürecinin ardından yukarı yönlü güçlü hareketler sergilemişti. Mevcut görünümün de bu eski yapılarla yakından örtüştüğü belirtildi.

Bununla birlikte piyasada asıl izlenen unsur, fiyatın mevcut yatay sıkışma alanından çıkıp çıkamayacağı olacak. Yukarı yönlü bir kırılma, olumlu beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık uzun vadeli trend çizgisinin altına inilmesi, beklenen toparlanmayı ileri bir tarihe öteleyebilir.

RSI göstergesi tarihi düşük seviyelere yaklaştı

Bir diğer değerlendirme ise Cryptollica’dan geldi. Analiste göre Dogecoin, çok yıllı yükselen destek çizgisinin hemen üzerinde işlem görürken, Göreceli Güç Endeksi olan RSI da varlığın tarihindeki en düşük seviyelerden birine yakın bulunuyor. Bu görünüm, piyasa ilgisinin zayıfladığını ancak uzun vadeli teknik yapının henüz bozulmadığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle düşük RSI değerleri zayıf momentuma işaret ederken, bazı analistler bu seviyeleri dip oluşumu ihtimali açısından da izler.

Paylaşılan grafikte, Dogecoin’in birkaç piyasa döngüsü boyunca çalıştığı belirtilen yükselen destek çizgisinin üzerinde kaldığı görüldü. Aynı anda RSI göstergesinin aşırı düşük seviyelere inmesi, geçmişte büyük döngü diplerine yakın dönemlerde de görülmüştü. Bu nedenle bazı piyasa gözlemcileri mevcut tabloyu olası bir toparlanma zemini olarak değerlendiriyor.

Cryptollica’nın analizinde, zayıf piyasa algısı ve azalan ilginin çoğu zaman daha güçlü teknik yapıların geri dönüşünden önce ortaya çıktığı, Dogecoin’in uzun vadeli desteği koruması halinde düşük momentum döneminin daha geniş bir toparlanmaya dönüşebileceği vurgulandı.

İzlenen ana seviye uzun vadeli destek çizgisi

Dogecoin, 2013’te bir internet esprisi etrafında ortaya çıkan ve zamanla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlıklardan biri haline gelen bir dijital varlık olarak biliniyor. Son analizlerde ortak nokta, fiyatın uzun vadeli destek hattı üzerindeki davranışı oldu. Her iki analist de bu seviyenin korunmasının, olumlu senaryonun geçerliliği açısından belirleyici olduğunu düşünüyor.

Analist İzlenen gösterge Öne çıkan mesaj Trader Tardigrade Aylık üçgen formasyonu ve yükselen trend çizgisi Geçmiş döngülerdekine benzer bir kırılma ihtimali Cryptollica İki haftalık grafik, uzun vadeli destek ve RSI Düşük momentum sonrası toparlanma olasılığı

Kısa vadede yatırımcıların odağında, DOGE fiyatının destek çizgisi üzerinde kalıp kalamayacağı bulunuyor. Bu hattın korunması, önceki döngülere benzer bir teknik senaryoyu gündemde tutabilir. Destek seviyesinin kaybedilmesi halinde ise olası yukarı hareketin daha geç bir dönemde ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.