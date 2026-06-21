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Kripto Para

SEC’de kritik ayrılık netleşti! Kripto düzenlemelerinde şimdi neler yaşanacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC üyesi Hester Peirce, kasım ayında görevden ayrılacağını açıkladı.
  • 📌 2025 başında SEC Kripto Görev Gücü’nün başına geçen Peirce’ın ayrılığı, kurumda dikkat çeken bir boşluk yaratabilir.
  • 🧭 Peirce, dijital varlıklar için konuşulan innovation exemption adımının henüz yayımlanmadığını ve bunun $XRP gibi varlıklarla bağlantılı sentetik menkul kıymetleri kapsamadığını belirtti.
  • 🏛️ Yasal olarak Aralık 2026’ya kadar kalabilecek olan Peirce, bu süreyi beklemeden hukuk fakültesinde akademisyenliğe geçecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu üyesi Hester Peirce, Rollup podcast yayınında yaptığı açıklamada bu yıl kasım ayında kurumdan ayrılacağını doğruladı. Dijital varlık sektöründe uzun süredir “Crypto Mom” lakabıyla anılan Peirce, yaklaşık 30 yılın ardından Washington’daki görevini bırakacağını belirtti.

İçindekiler
1 Ayrılık takvimi ve yeni görevi
2 SEC içinde oluşacak tablo
3 Kripto çerçevesi ve öncelikler
4 “Innovation exemption” tartışması

Ayrılık takvimi ve yeni görevi

Peirce, görev süresinin resmen 5 Haziran 2025’te sona erdiğini, ancak ABD yasalarının halef atanıp Senato onayı alınana kadar SEC üyelerine 18 aya kadar görevde kalma imkanı tanıdığını hatırlattı. Bu düzenleme, Peirce’ın görevini Aralık 2026’nın başına kadar sürdürmesine imkan veriyordu. Buna karşın son açıklaması, bu uzatmayı beklemeden kasım ayında ayrılacağını ortaya koydu.

Peirce’ın ayrılık sonrası Regent University School of Law bünyesinde doçent olarak görev alacağı açıklandı. Açıklamasında yeni kuşak hukukçularla çalışmaktan heyecan duyduğunu ve gelecek neslin çözmesi gereken sorunlara hazırlık sürecine katkı vermek istediğini söyledi.

Peirce, hukuk fakültesinde ders vereceğini belirterek, gelecek nesille çalışmaktan heyecan duyduğunu, bugün çözülemeyen birçok sorunun yarına kaldığını ve bu sorunları üstlenecek kişilerin yetişmesine katkı sunmak istediğini ifade etti.

SEC içinde oluşacak tablo

Peirce’ın ayrılığıyla birlikte SEC’de aktif görev yapan üye sayısı ikiye düşecek. Kurumda yalnızca Başkan Paul Atkins ile Komisyon Üyesi Mark Uyeda kalacak. Haberde aktarıldığına göre, ajans bünyesinde Demokratlar tarafından atanmış aktif bir üye de bulunmuyor.

Bu gelişme, özellikle kripto para sektörü açısından dikkat çekiyor. Peirce, 2025’in başlarında SEC’in Kripto Görev Gücü başına getirilmişti. Bu nedenle ayrılığının, dijital varlıklara yönelik düzenleme çalışmalarında önemli bir liderlik boşluğu oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Kripto çerçevesi ve öncelikler

Peirce’ın son dönem öncelikleri arasında, daha fazla şirketin daha erken halka açılmasına imkan tanıyacak düzenleme değişiklikleri, trade through kuralının kaldırılması ve en önemlisi kripto varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin önünün açılması yer alıyor.

Peirce, SEC’de ilk olarak Ocak 2018’de göreve başladı. Daha sonra 2020’de yeniden aday gösterildi ve aynı yıl ağustosta ABD Senatosu tarafından onaylandı. Kurumdaki görev süresi boyunca özellikle dijital varlıklara ilişkin daha net ve uygulanabilir kurallar çağrısıyla öne çıktı.

“Innovation exemption” tartışması

Piyasada son dönemde SEC’in dijital varlıklara yönelik “innovation exemption” adımıyla ilgili yoğun spekülasyonlar bulunuyor. Peirce ise beklentileri sınırlayan bir mesaj verdi. Söz konusu muafiyetin henüz yayımlanmadığını vurgulayan SEC üyesi, bunun sentetik menkul kıymetlerin alım satımını desteklemek için tasarlanmadığını söyledi.

Mini sözlük: Innovation exemption, düzenleyici kurumların yeni ürün veya teknolojilerin sınırlı koşullarla test edilmesine izin veren geçici muafiyet yaklaşımını ifade eder. Haberdeki bağlamda bu kavram, dijital varlıklara yönelik daha geniş kapsamlı kurallar gelmeden önce dar kapsamlı bir esneklik alanı olarak anılıyor.

Peirce, innovation exemption düzenlemesinin henüz yayımlanmadığını vurgulayarak, bunun sentetik menkul kıymet işlemlerini desteklemek amacıyla düşünülmediğini ve bu tür araçların planlanan kapsamda yer almadığını söyledi.

Peirce’ın değerlendirmesine göre bu girişim, blokzincir teknolojisine koşulsuz destek anlamına gelmiyor. Yine de dijital varlıklara ilişkin düzenleme yaklaşımında kayda değer bir adım olarak görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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