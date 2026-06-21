Michael Saylor, Bitcoin topluluğunu kuantum tartışmaları sürerken birlik içinde kalmaya çağırdı

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in küresel benimsenmede yeni bir aşamaya girdiği dönemde topluluğa birlik çağrısı yaptı. Saylor, Bitcoin etrafında oluşan geniş uzlaşının korunması gerektiğini belirtirken, tartışmaların büyük resmin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Topluluk içindeki uzlaşının korunması çağrısı

Saylor’a göre Bitcoin topluluğu, varlığın temel değerleri, işleyiş anlayışı ve genel yönü konusunda büyük ölçüde aynı noktada duruyor. Ona göre asıl önem taşıyan alanlarda güçlü bir fikir birliği bulunuyor, ancak daha dar bir görüş ayrılığı son dönemde ayrışmayı derinleştirme riski taşıyor.

Bitcoin sahipleri, önem taşıyan kısmın yüzde 99’unda ortaklaşıyor. Saylor, dünya sermayesinin çok büyük bölümünün henüz Bitcoin’in parasal ağına girmediğini hatırlatarak, fırsatın tartışmadan daha büyük olduğunu savundu.

ABD merkezli yazılım ve Bitcoin yatırımlarıyla tanınan Strategy’nin başındaki Saylor, Bitcoin’in küresel ölçekte halen erken bir benimsenme döneminde olduğunu ifade etti. Bu çerçevede, dünyadaki sermayenin kayda değer bölümünün henüz ağa dahil olmamış olmasının, gelecekte büyüme alanı bıraktığını dile getirdi.

Kuantum tartışmaları öne çıkıyor

Saylor’ın açıklamaları, Bitcoin ekosisteminde kuantum kaynaklı olası risklere ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Bu başlık altında özellikle, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın açık anahtarı görünür hale gelmiş bir adresten özel anahtar türetip türetemeyeceği konusu öne çıkıyor. Saylor ise bu görüş ayrılığının, Bitcoin’in daha geniş hedefini gölgelememesi gerektiğini düşünüyor.

Mini sözlük: Kuantuma dayanıklı kriptografi, klasik bilgisayarların yanı sıra gelecekte güçlü kuantum sistemlerine karşı da güvenli kalması hedeflenen şifreleme yöntemlerini ifade eder. Açık anahtarın görünür olduğu adresler ise teorik olarak bu tartışmaların odağında yer alır.

Mart ayında yayımlanan Google Quantum AI araştırması, Bitcoin topluluğunda bu tartışmayı hızlandırdı. Söz konusu çalışmada, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın açık anahtarı ifşa olmuş bir adresten özel anahtarı yaklaşık dokuz dakikada çıkarabileceği öne sürüldü. Bunun ardından, açık anahtarı görünür durumdaki adreslerde tutulan yaklaşık 6,9 milyon BTC ile Bitcoin’in kuantum sonrası geçiş planına dair eksiklikler daha sık gündeme gelmeye başladı.

Top cryptography uzmanlarının dahi ortak bir görüşte buluşamadığı bu başlıkta, tartışmanın merkezinde Bitcoin’in kuantum sorusu yer alıyor.

Öneriler arasında BIP 361 ve PACTs bulunuyor

Tartışmanın merkezinde birden fazla teknik öneri bulunuyor. Geliştirici Jameson Lopp ve diğer isimler tarafından sunulan BIP 361, geçiş yapan sahiplerin belirlenen tarihten sonra anahtarlarını açığa çıkarmadan, kuantuma dayanıklı bir kanıtla mülkiyet göstermesine imkan tanımayı amaçlıyor. Paradigm’den Dan Robinson tarafından geliştirilen PACTs yaklaşımı ise sahiplerin bugün zaman damgalı özel bir hak iddiası oluşturup varlıklarını daha sonra, ek bilgi açıklamadan taşımasına olanak vermeyi hedefliyor.

Öneri Amaç Öne çıkan özellik BIP 361 Geçiş sonrası mülkiyet kanıtı Anahtar açıklamadan kuantuma dayanıklı kanıt PACTs Önceden hak iddiası oluşturma Zaman damgalı özel kayıtla daha sonra taşıma

Bitcoin topluluğundaki bu tartışmalar teknik ayrıntılar etrafında yoğunlaşsa da Saylor’ın mesajı daha çok öncelik sıralamasına odaklanıyor. Ona göre topluluk, sınırlı görüş ayrılıklarının ötesine bakarak Bitcoin’in küresel ölçekte daha geniş kabul görmesi hedefine odaklanmalı.