DOGE fiyatı Elon Musk’ın Pazar günü harekete geçmesiyle gecikmeli bir yükselişe başlamıştı. Şimdiyse durulmuş görünüyor. Genel piyasa belirsizlik altcoinlerdeki pozitif ayrışmaları bile olumsuz etkileyecek düzeyde. Genel olarak Bitcoin fiyatının 29.700 doları aşmadığı senaryoda altcoinlerin devasa ralliler yapma ihtimali zayıflıyor. BTC ise daha sıkıcı bir dar aralıkta seyir için yola çıkmış görünüyor.

Dogecoin Son Durum

Meme coinlerin kralı DOGE muzip milyarderin X App planlarını hatırlatmasıyla yükselişe geçmişti. Elon Musk profiline işlediği DOGE simgesiyle sosyal medyayı hareketlendirmeyi başardı. DOGE yatırımcılarının en iyi bildiği şey eğer Twitter hareketleniyorsa fiyatın da yakında yükseleceğidir. Böyle de oldu. Şimdi Twitter, X App’e dönüşüm için daha fazla adım attıkça DOGE yatırımcılarının da yüzü gülebilir.

Elon Musk kripto paralarla ilgilenmekten vazgeçtiğini söylemiş olsa da Temmuz ayında yaptığı paylaşımlar ve son X App hamlesi bunun tersini söylüyor. DOGE ise güne yaklaşık %3 kayıpla 0,076 dolardan devam ediyor.

Dogecoin Yorum

Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan DOGE 10,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle sekizinci sırada bulunuyor. Haftalıkta kazanımlarının önemli bölümünü iade eden altcoin 7 gün öncesine göre halen kabaca %4 yukarıda bulunuyor. Aynı dönemde BTC ve ETH yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. XRP Coin ise %8’in üzerinde eridi.

Dört saatlik grafikte 0,073 dolar üstü kapanışlar yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Ancak fiyat 0,083 dolar üstünde kapanışlar yapamadığı için ralli erken sona erdi. Şimdi iki şeyden birine ihtiyaç var. Ya Elon Musk sürpriz bir açıklamayla DOGE ödemelerinin sisteme entegre edildiğini duyuracak ve fiyatın birkaç kat yükseldiğini göreceğiz. Ya da BTC 29.700 dolar üstü kapanışlar yaparak yeniden 32.000 doları hedefleme niyetini gösterecek. Bu senaryoda da X App heyecanı fiyatın 0,1 dolara kadar yükselmesine yardımcı olabilir.

Önümüzdeki 20 günlük süreç makro cephede son derece hareketli geçecek. Bu da Bitcoin fiyatının beklenen yükselişe mesafeli kalmaya devam edebileceğini gösteriyor. O halde Twitter için yapılacak heyecan verici duyurular şimdilik 0,1 hedefi için tek seçenek gibi görünüyor.