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Nefesler Tutuldu Şimdi Açıklandı! Kripto Para, Altın, Gümüş, Dolar, Borsa Hepsinin Gözü Bundaydı!

Kritik veriler henüz açıklandı ancak daha bitmedi. Kripto para yatırımcılarını bugün hareketli bir gün bekliyor.
15:31
12 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün Nisan ayının en önemli günü ve heyecanla beklenen veriler nihayet açıklandı. Peki piyasalar nasıl etkilendi? Kripto para yatırımcıları Bitcoin fiyatının yeniden ATH seviyesine doğru yolculuğuna başlamasını istiyor. Ancak bunun için Fed’in faiz indirimlerine geçmesi ve parasal genişlemeye dönmesi gerekiyor. Bunun için de enflasyon düşmeli.

ABD Enflasyon Verisi Detayları

Bugün 15:30’da ABD enflasyon verisi açıklandı. Kripto para yatırımcıları için son derece kritik olan bu veri aylardır devam eden düşüşü teyit etmeliydi. Fed’in faiz indiriminde artık tavana yaklaştığını ima etmesinin en temel sebeplerinden biri istikrarlı biçimde düşen enflasyondur. Üstelik faizler ve enflasyon artık başa baş gelmek üzere. Peki bugün enflasyon verisi nasıl açıklandı. Piyasaları bu veri olumlu etkiler mi?

  • Çekirdek Enflasyon (Aylık) Açıklanan:0,4% (Beklenti:0,4% Önceki:0,3%)
  • Çekirdek Enflasyon (Yıllık) Açıklanan: 5,6% (Beklenti: 5,6% Önceki: 5,5%)
  • Enflasyon (Yıllık) Açıklanan: 5% (Beklenti: 5,2% Önceki: 6%)

Bu verilerle birlikte akşam 21:00’da açıklanacak Fed tutanakları da volatiliteyi katlayabilir. Veriler beklendiğinden çok daha iyi geldi ve akşam gelecek tutanaklarla desteklenirse Bitcoin fiyatının 32.000 dolara doğru hareket ettiğini çok rahat görebiliriz. Artık çekirdek enflasyon Fed faizine çok daha yakın ve enerji fiyatındaki artışa rağmen enflasyondaki bu geri çekilmeyi gördük. Bu minvalde önemli bir gelişmeydi.

Kripto Paralar Yükseliyor

Haziran ayında %9,1 ile tarihi zirvesine ulaşan enflasyon nihayet Mart ayında %5 seviyesine kadar düştü. Fed’in agresif faiz artışları enflasyonu dizginleme noktasında başarısını devam ettiriyor. Son 12 aylık dönemdeki en küçük artışı gördük. Fakat barınma, motorlu taşıt sigortası, havayolu ücretleri enflasyondaki artışa katkıda bulundu. Enflasyonun düşüşünü destekleyen kalemler ise Tıbbi bakım endeksi ve yeni araç endeksi ikinci el otomobiller ve kamyonlardı.

Kripto paralar pozitif gelen verinin ardından yükseldi ve Mayıs başındaki toplantıda Fed’in 25bp artış daha yapıp tavanı ilan etme ihtimali artıyor.

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