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Coinbase CEO’suna Göre Kripto Para Düzenlemeleri Bu Şekilde Olmalı!

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, kripto para düzenlemelerinin nasıl olması gerektiğini açıkladı ve o alandan uzak durulmasını tavsiye etti. 
12:02
20 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, merkezi kripto aktörlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler yapılması gerektiğini ancak  merkezi olmayan protokollerin gelişmesine izin verilmesi gerektiğini söylüyor.

“DEX’leri Rahat Bırakın”

Armstrong, 20 Aralık tarihli Coinbase blogunda kripto para düzenlemelerine ilişkin görüşlerini paylaştı ve burada düzenleyicilerin “güveni yeniden tesis etmeye” nasıl yardımcı olabileceklerini ifade etti. Armstrong açıklamaları esnasında piyasa, FTX‘in verdiği zararı ve şok çöküşünü atlatmaya devam ederken sektörün nasıl ileri taşınabileceği yönünde de açıklamalarda bulundu.

Ancak Coinbase CEO’su, merkezi olmayan protokollerin bu denklemin bir parçası olmadığını vurguluyor. CEO’ya göre merkezi olmayan sistemler, açık kaynak kodu ve akıllı sözleşmeler sayesinde açıklığın en nihai biçimi olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla kriptografik olarak kanıtlanabilir bir şekilde zincir üzerinde şeffaflığın varsayılan olarak yerleşik olduğunu ve bu nedenle büyük ölçüde merkezsiz alanların yalnız bırakılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bunlara ek olarak Coinbase CEO’su, merkezi aktörler için “ek şeffaflık ve açıklama” kontrollerine ihtiyaç duyulduğunu, çünkü işin içinde insanların olduğunu ifade etti. Armstrong FTX’in iflasının, nihayet yeni mevzuatın geçmesi için ihtiyaç olan katalizör olmasını umduğunu da belirtti. Ayrıca Armstrong’a göre borsalar, custodian firmaları ve stablecoin piyasaya süren şirketler, tüketicinin zarar görme riskinin en çok olduğu yerler ve hemen hemen herkes bu düzenlemenin yapılması gerektiği konusunda hemfikir.

Ek olarak Armstrong, ABD’nin standart finansal hizmetler yasaları uyarınca stablecoin düzenlemesiyle başlamasını tavsiye ederek, düzenleyicilerin bir eyalet güven tüzüğünün veya bir OCC ulusal güven tüzüğünün uygulanmasını zorunlu kılmasını önerdi.

Stablecoin Durumu

Armstrong, stablecoin ihraç edenlerin kısmi rezerv istemedikleri veya daha riskli varlıklara yatırım yapmadıkları sürece banka olmak zorunda olmamaları gerektiğini, ancak ihraççıların yine de “temel siber güvenlik standartlarını” karşılamaları ve yaptırım gerekliliklerine uymak için bir kara liste prosedürü oluşturmaları gerektiğini ifade ediyor.

Armstrong, stablecoin düzenlemesi çözüldükten sonra, düzenleyicilerin kripto para borsalarını ve custodian firmalarını hedef almasını öneriyor. Ayrıca Coinbase CEO’su, düzenleyicilerin, tüketiciyi koruma kurallarını güçlendirmenin ve piyasa manipülasyon taktiklerini yasaklamanın yanı sıra, borsaların veya custodian firmalarnın bu pazardaki insanlara yasal olarak hizmet vermelerini sağlamak için federal bir lisanslama ve kayıt rejimi uygulamalarını önerdi.

Uluslararası Erişimler

Kripto para tabanlı işletmelerin uluslararası erişimi göz önüne alındığında Armstrong, tüm ülkelerden düzenleyicileri, yabancı bir işletmenin vatandaşları üzerinde yaratabileceği etkileri göz önünde bulundurmak için kendi iç pazarında olup bitenlerin ötesine bakmaya çağırdı.

Armstrong, “Tüm kripto para şirketlerinin uyması gereken yasaları yayınlayacak bir ülkeyseniz, bunları yalnızca yurt içinde değil, aynı zamanda yurt dışında vatandaşlarınıza hizmet veren şirketlere de uygulamanız gerekir. O şirketin sözüne güvenmeyin. Gerçekten gidip vatandaşlarınızı hedef alıp almadıklarını kontrol edin.” sözlerini kullandı.

Armstrong, sektörün düzgün bir şekilde düzenlenebilmesi için başta G20 ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki finans piyasalarından şirketlerin, politika yapıcıların, düzenleyicilerin ve müşterilerin ortak çabasına ihtiyaç duyulacağını da sözlerine ekledi.

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