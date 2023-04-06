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  •   XRP- SEC Davasında Flaş Gelişme! Ölüm Kalım Mücadelesinde Yeni İddialar Ortada! Dava Ne Zaman Bitecek?

XRP- SEC Davasında Flaş Gelişme! Ölüm Kalım Mücadelesinde Yeni İddialar Ortada! Dava Ne Zaman Bitecek?

XRP ile SEC arasında gerçekleşen davada yeni bilgiler ortaya çıkmış görünüyor. Yeni bilgiler davanın seyrinde önemli rol oynayabilir.
18:00
6 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda cevabı bulunamamış olan bir bilmece sona doğru yaklaşıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple Labs diğer davalılarla birlikte, XRP’nin bir menkul kıymet olup olmadığına karar verecek olan Bölge mahkemesinin Davada Özet Kararını bekliyor. Ripple ile Amerika’nın SEC davasında XRP sahibinin avukatı John Deaton, yatırım sözleşmesi iddiasıyla ilgili davaları belirtti.

Ripple ABD SEC’in Teorisini Reddetti

Mahkeme dosyalarına göre, Ripple özet yargı talebinin ön açıklamasında, ABD SEC’in iddiasının yatırım sözleşmesi teriminin yorumlanmasının gerektiğini belirtti. Dava teorisi, birisinin para kazanmayı bekleyerek bir varlık satın alması durumunda, çıkarlarının ve satıcıların kısmen de olsa onunla aynı fikirde olduğunu öne sürüyor. Bu arada, Ripple bunun yasa olmadığını iddia ediyor.

Uzman, Ripple’ın SEC’in dava teorisinin mahkemenin taraflar arasında bir sözleşme, haklar ve hatta yükümlülükler olmaksızın bir yatırım sözleşmesi olabileceğini kabul etmesini içereceğini belirttiğini öne sürüyor. Ancak davalı, Howey öncesi ya da sonrasında yatırımcılarla bir sözleşme/satış sonrası sözleşme anlaşması olmayan hiçbir dava olmadığını belirtiyor.

XRP davasında Amicus Curiae olan John Deaton, 2. bölüm içtihadının diğer bölümlere karşı olduğunu belirtti. Ripple’ın 2. bölüm argümanının 1., 5. ve 9. bölümlerden daha güçlü olduğunu iddia ediyor. İkinci devre dışındaki davalarda, temel bir sözleşme olmaksızın bir yatırım sözleşmesi bulunmuş durumda.

Bazı davaların, bir yatırım sözleşmesinin yatırımcılara gönderilen ve vaatlerde bulunan bir reklam olabileceğini ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi. Bu arada, tüm bölümlerde bir yatırım sözleşmesinin ortaya çıktığı tek bir dava bile bulunmuyor.

XRP Fiyat Analizi

XRP’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra keskin bir düşüş yaşamış ve sonrasında dönem dönem yükselişlere ev sahipliği yapmıştı. Gerek SEC davasından gelebilecek olumlu haberler gerekse borsalardan gelen geri dönüş sinyalleri fiyat hareketi üzerinde geçici yükselişler yaşanmasını sağlamıştı.

Gelinen 6 Nisan gününde ise fiyat incelendiğinde son 24 saatte yaşanan %2.62’lik düşüşe bağlı olarak fiyat 0.50 dolar seviyesinde seyretmeye devam ediyor. SEC davasından ve borsalardan gelebilecek olumlu habeler fiyatı bir anda yukarı yönlü hareketlendirebilir.

Bunun yanı sıra şirket yetkilileri ve XRP avukatları davanın bu yıl sonu gelmeden bitebileceği konusunda sahip oldukları iyimserliği korumaya devam ediyormuş gibi görünüyor.

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