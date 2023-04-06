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  •   Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!

Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!

ABD kripto paralarla alakalı yeni bir rapor yayınladı. Direkt olarak bir kategori hedefleniyor.
17:24
6 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralara karşı son zamanda ABD’li yetkililer kucaklayıcı bir yaklaşım benimsemiyor. Yağmur gibi soruşturma yağıyor. Peş peşe davalar açılıyor ve sürekli olarak endişeler ifade ediliyor. LUNA ve UST çöküşünün ardından gelen “stablecoinlar acil düzenlenmeli” söylemleri aradan geçen 9 ayın ardından unutuldu.

DeFi Uyarısı 580 Altcoin

DeFi alanında faaliyet gösteren tam 580 farklı popüler altcoin bulunuyor. ABD yönetiminin son raporu DeFi kategorisini sert biçimde suçluyor. Eğer bu bakış açısı değişmezse bu alandaki altcoinlere yaptırım uygulanabilir. Veya bu alandaki kripto girişimlere katı kurallara getirilebilir. Peki ABD’nin son hamlesi neydi? ABD Hazine Bakanlığı’nın teknolojiden kaynaklanan tehlikelere ilişkin ilk analizine göre, kara para aklama ve terör finansmanı kurallarıyla uyumlu olmayan merkezi olmayan finans (DeFi) hizmetleri, kripto dünyasındaki “mevcut en önemli yasadışı finans riskini” oluşturuyor.

Bugün yayınlanan beklenen bir risk değerlendirmesinde Hazine, hırsızların, dolandırıcıların, fidye yazılımı siber suçlularının ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) aktörlerinin suçtan elde edilen gelirleri aklamak için DeFi hizmetlerinden yararlandığını iddia ediyor. Ancak zaten yasakladıkları Tornado Cash ve diğer kripto mikserler hali hazırda izi kaybettirmek için var.

Katı Kripto Önlemleri

Hazine Bakanlığı yetkilileri eldeki bulgulara dayanarak DeFi hizmetlerine uygulanmaları gerektiği için ABD kara para aklamayı önleme (AML) gerekliliklerine ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) kurallarına “olası iyileştirmelerin” değerlendirilmesini öneriyor. 40 sayfalık raporda alınabilecek önlemlere ayrı bir başlık ayrılıyor. Hazine’nin terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson açıklamasında şunları söylüyor;

“Özel sektör bu değerlendirmenin bulgularını kendi risk azaltma stratejilerini bilgilendirmek için kullanmalıdır. DeFi hizmetlerinin şu anda genellikle müşterileri tanımlamak için AML / CFT kontrolleri veya diğer süreçleri uygulamadığı ve gelirlerin katmanlaşmasının anında ve takma adla gerçekleşmesine izin verdiğini görüyoruz”.

Rapor, DeFi projelerinin “AML/CFT kontrollerinin eksikliğini merkeziyetsizleştirmenin birincil hedeflerinden biri olarak olumlu bir şekilde lanse ettiği” birkaç örneğe atıfta bulunuyor.

580 altcoini tehlikeye atan en önemli detaylardan biri şu;

“Bu kuruluşlar ilgili düzenleyici kuruma kaydolmadığında, yeterli AML/CFT kontrollerini oluşturup sürdürmediğinde veya yaptırım yükümlülüklerine uymadığında, suçluların ABD ve BM yaptırımlarını atlatmak da dahil olmak üzere hizmetlerini başarılı bir şekilde kullanma olasılığı daha yüksektir”.

Bu senaryoda DeFi altcoinleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Tornado Cash yasağı bunun en iyi örneğidir.

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