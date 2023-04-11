Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin‘in bugün erken saatlerde 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından piyasa uzmanları ve analistleri BTC’nin daha da yükseleceği yönünde görüş bildirmeye başladı. Son yükselişi bilen Ali Martinez de BTC için sırada ne olduğunu paylaştı.

Bitcoin’in 34.000 Bin Dolara Doğru İlerlediğine İnanıyor

Kripto para trader’ı ve analisti Ali Martinez, Bitcoin fiyatının yükseleceğine dair daha önceki tahmininin bir yükseliş formasyonu olan megafon formasyonu sayesinde gerçekleşmeye devam ettiğini belirtti. Bir dizi tepe ve dip seviyeden sonra grafik üzerinde oluşan bu formasyon, tepe ve dip sınırları boyunca bir çizgi çekildiğinde bir megafona benziyor.

Martinez, geçtiğimiz hafta bu formasyon sayesinde Bitcoin’de yükseliş dolu bir hafta sonu beklediğini belirtmişti. Nitekim birkaç gün gecikmeyle de olsa analistin beklentisi gerçekleşti ve en büyük kripto paranın fiyatı 10 ayın ardından ilk kez 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Analist, yükseliş formasyonu olan megafon formasyonunun BTC’nin yörüngesini belirlemeye devam ettiğini de ekledi.

Bitcoin İçin Muhtemel Yol Haritası: 34 Bin -> 30 Bin -> 42 Bin

King Finance’in kurucu ortağı Travladd Crypto, kripto para influencer’ı ve Gokhshtein Media’nın kurucusu David Gokhshtein ile yakın zamanda yaptığı bir yorum alışverişinde, Bitcoin fiyatının bir sonraki hareketine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bitcoin’in 34 bin dolara doğru yükselmeye devam edeceğine inandığını, ardından 30 bin dolar seviyesine geri dönmesini beklediğini söyledi. Ardından fiyatın 42 bin dolar seviyesini aşmasını beklediğini de ekledi.

Gokhshtein, BTC’nin 30 bin dolara yaklaşmasından kısa süre önce yatırımcılara seslenmiş, fiyatın öncelikle geri çekilmesini beklediğini belirtse de kripto para influencer’ının beklentisi gerçekleşmedi.

CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,37’lik yükselişle 30 bin 108 dolardan işlem görüyor.