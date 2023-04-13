Luna Classic (LUNC) yatırımcılar tarafından 1 dolar umuduyla takip edilmeye devam ediliyor. Peki grafikler bu konuda ne söylüyor?

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Orijinalliğini koruyan ancak artık büyük ölçüde feshedilmiş olan Terra blok zincirine güç veren token Luna Classic (LUNC), Perşembe günü Çarşamba gününün en düşük seviyelerinden güçlü bir toparlanma yaşadı ve CoinGecko’ya göre son 24 saat içinde yaklaşık %3,5 artışla 0,0001250 doların hemen üzerinde işlem gördü.

Kripto para Çarşamba günü 0,00012 dolara kadar düşmüş ve bu süreçte 21 Günlük Hareketli Ortalamasının altına inmişti, ancak o zamandan beri Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto para birimlerindeki artışla birlikte toparlandı.

Luna Classic Yorumları

ABD doları zayıfladıkça ve ABD getirileri düştükçe, Fed’in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığı ve yakında bir kesinti döngüsünün başlayacağı yönündeki tahminler artıyor. Piyasalar, bu haftaki olumsuz ABD enflasyon verisi sürprizleri ve geçen haftaki beklenenden daha zayıf ISM PMI anket sonuçlarının ardından son zamanlarda gevşemenin başlayabileceğine inanıyor.

Bitcoin psikolojik açıdan önemli olan 30.000 dolar seviyesini aşmayı başarırken, Ethereum 2.000 dolar seviyesini aşmayı başardı ve görünüşe göre Çarşamba günkü Shapella yükseltmesinin başarılı bir şekilde uygulanmasından bir destek elde etti.

Bu yükseltme, diğer şeylerin yanı sıra, ilk kez Beacon zincirinden stake edilmiş Ethereum token’larının çekilmesine izin veriyor. Geniş kripto piyasası pozitifliği, son haftalarda LUNC’un yükselmesine yardımcı oldu ve token Mart ayındaki en düşük seviyesinden yaklaşık %9 arttı. Kripto para birimi ayrıca Şubat ayına kadar ilk kez 21 Günlük Hareketli Ortalamasının da üzerinde seyrediyor.

LUNC İçin Şimdi Sırada Ne Var

LUNC, son haftalarda 0,00012 dolar bölgesinde sürekli olarak güçlü bir destek buldu. Bu da önümüzdeki haftalarda 0,00014 dolar bölgesindeki desteğe dönüşen direncin yeniden test edilebileceğini gösteriyor. Bu, kripto alanındaki daha geniş pozitif akışların öngörülebilir gelecekte de devam edeceğini varsayıyor.

0,00014 dolara yükselmek için LUNC’un 50DMA seviyesinin üzerine çıkılması gerekiyor ki bu da Mart ayı başlarında güçlü bir direnç olarak görülen seviye göz önüne alındığında zor bir hedef olabilir. 0,00014 dolara yükseliş, geçtiğimiz Ekim ayına kadar devam eden düşüş trendinden bir kırılımı teyit edecek ve bu da potansiyel olarak 0,00020 dolar civarındaki kilit destek-direnç bölgesine doğru bir yükselişe kapı açabilir. Bu aynı zamanda LUNC’un 100DMA’nın üzerine 0,00015 dolar ve 200DMA’nın üzerine 0,00018 dolardan geri dönmesini gerektirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.