Önce gözaltı haberi sonra ise delist şoku ile karşılaşan Justin Sun'a bir darbe de SEC tarafından geldi. Bakın SEC nasıl bir hamle yaptı.

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Tron’un kurucusu Justin Sun’a, rap sanaçtısı Soulja Boy’a ve YouTube müzik yıldızı Austin Mahone’a 22 Mart’ta New York Güney Bölgesi’nde açılan SEC davasına yanıt vermesi için bir celp gönderildiği bildirildi.

Justin Sun Son Durum

The Straits Times’a göre, Sun’ın Singapur’daki bir konut ve ofis adresine postalanan celbe yanıt vermek için 21 günü bulunuyor. Orijinal SEC dosyasına göre, Sun’ın Singapur veya Hong Kong’da yaşadığına inanılıyor.

SEC, Sun’ı TRX için ikincil piyasayı kapsamlı olarak ticaret yoluyla hileli bir şekilde manipüle etmekle suçladı. Yani alım satımların gerçek sahiplikte bir değişiklik olmadan yapıldığı iddia ediliyor. SEC’in iddiasına göre, BTT ve TRX’in dağıtımı ve satışı, Sun’ın satışları ajansa kaydettirmesini gerektiriyordu çünkü menkul kıymet olarak satıldıkları iddia ediliyordu.

Ajans ayrıca Sun’ın TRX ve BTT’yi tanıtmaları için ünlülere ücretlerini açıklamadan ödeme yaptığı ve böyle bir düzen kurduğu iddia etti. Kurum ayrıca soruşturmasında sekiz ünlünün adını verdi, ancak aralarında Lindsay Lohan ve Akon olarak da bilinen Aliaune Thiam’ın da bulunduğu bu taraflarla anlaşmaya vardığını söyledi.

Sun iddialara ilk olarak Mart ayında yanıt verdi ve bunun blockchain ve kripto alanındaki tanınmış oyunculara karşı aldığı önlemlerin sadece son örneği olduğunu söyledi. Şikayetin haklılık payı olmadığına inandığını ve bu arada en merkezi olmayan finansal sistemi inşa etmeye devam edeceğini belirtti.

Ancak, kripto para birimi endüstrisini düzenlemek için şeffaf yönergeler oluşturmaya adanmış düzenleyiciler ve hükümetlerle işbirliği yapmaya istekli olduğunu da belirtti ancak konu ile ilgili yorum yapmak konusunda hala sessizliğini koruyor.

TRX Fiyatında Son Durum

Geçtiğimiz günlerde Justin Sun’ın gözaltına alındığına dair haberler bomba etkisiyle piyasaya düşmüştü. Hemen ardından ise Justin Sun’ın elinde bulunan TRON ağının yerel token’ı olan TRX kelimenin tam anlamıyla düşüşü net bir biçimde hissetmişti. Fiyatı bir anda 0.067 seviyelerinden 0.063 seviyelerine gerilemişti.

Hemen ardından ise Justin Sun Twitter aracılığıyla “4” yazan bir paylaşımda bulunmuş ve Binance borsası CEO’su CZ’nin de desteğini almıştı. Bunun ardından kripto para biraz toparlanmıştı. O andan sonra Binance.US tarafından delist edileceğine ilişkin açıklama da yapılmasına rağmen altcoin bir miktar daha toparlanma yaşadı ve 0.065 dolar seviyesine geri döndü.