Hafta başında bir miktar satış baskısı altında kalan Bitcoin (BTC) 30 bin dolar desteğinin altına düşerek 29 bin dolar civarına çekildi. Bitcoin’in görece güçsüz görünümüne rağmen bazı zincir üzeri göstergeler en büyük kripto para için ileriye dönük olarak potansiyel yükselişine işaret ediyor.

Bitcoin’de 2 Zincir Üzeri Gösterge Yükseliş Beklentisini Destekliyor

Olumlu işaretlerden biri, daha fazla Bitcoin’in kripto para borsalarından çekilerek kendi kendine saklanmaya başlaması. Kripto para borsalarındaki BTC arzı son 5 yılın en düşük seviyesine ulaştı ve şu anda kripto para borsalarında 1.17 milyon ile Kasım 2018’den bu yana en düşük miktarda BTC tutuluyor. Bitcoin’i kendi kendine saklanma hareketi uzun vadeli yatırımcıların artma eğilimine işaret ederken, varlığa olan güveni yansıtıyor.

Bitcoin fiyatındaki yaptığı son düşüşe rağmen hala 28 bin ile 31 bin 800 dolar arasında bilinen bir aralıkta işlem görüyor. Bu dar aralık, en büyük kripto paranın 2020 ve 2022 yılları arasında yaptığı önemli fiyat hareketleri göz önüne alındığında oldukça dikkate değer. Yatırımcıların BTC’nin 30 bin doların altına düşmesine ciddi tepkiler vermemiş ve nispeten dar bir aralığın korunmasının devam ediyor oluşu potansiyel piyasa istikrarı için olumlu bir işaret olarak görülebilir.

Dahası, zincir üzeri veri platformu Glassnode‘dan alınan veriler Bitcoin ağında günlük oluşturulan yeni cüzdan adresi sayısının bir kez daha arttığını gösteriyor. Ağ kullanımındaki bu artış, daha sağlıklı bir ağa ve artan kullanıma işaret eden bir yükseliş sinyali olarak kabul ediliyor. Yeni cüzdan adreslerinin aylık ortalaması yıllık ortalamayı aştığında Bitcoin ağının genel sağlığı için olumlu olan zincir üzeri aktivitenin arttığına işaret eder.

Bitcoin Yatırımcıları Sakinliğini Koruyor

Bu iki zincir üzeri göstergeler Bitcoin için potansiyel olumlu sinyaller gösterirken yatırımcıların da ihtiyatlı hareket etmeye devam ettikleri görülüyor. Bitcoin fiyatındaki son düşüşe ve 30 bin dolardaki psikolojik destek seviyesinin üzerinde kalınamamış olmasına rağmen piyasada düşüşten çok yükseliş çağrıları ile daha fazla iyimserlik var gibi görünüyor. Yatırımcılar arasındaki endişenin düşük olması, duyarlılıkta potansiyel bir geri dönüşe işaret ediyor olabilir.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin 568.13 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte yüzde 0,48 yükselişle 29 bin 238 dolardan işlem görüyor. Veriler, en büyük kripto paranın son 7 günde yüzde 2,93, son 30 günde ise yüzde 3,19 düştüğünü gösteriyor.