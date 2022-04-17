2020 Aralık ayından bu yana SEC ve Ripple’ın hukuk mücadelesini izliyoruz. Özellikle XRP yatırımcıları heyecanla sonucu bekliyor. Token satışıyla Ripple Labs’ın fonlanmasını hukuka aykırı olarak nitelendiren SEC, kayıt dışı menkul kıymet satışından şirketin suçlu bulunmasını istiyor. Tüm bu baskı sebebiyle XRP geçtiğimiz yıl yaşanan büyük ralli de bile ATH seviyesi olan 3 doları aşamadı. Peki davadaki son gelişmeler neler?

Ripple Davası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açtığı davayı takip eden ve analiz eden popüler bir avukat, üst düzey düzenleyicinin davasında beklenmedik bir karar verdiğini söylüyor. SEC, ödeme firmasının XRP‘yi kayıt dışı bir menkul kıymet olarak sattığı iddiasıyla 2020’nin sonlarında Ripple’a dava açmıştı. Avukat Jeremy Hogan, SEC‘in keşif sürecini sona erdirme kararına daha fazla şaşıramayacağını söyledi; “bu, her iki tarafın da başka türlü bilinmeyen veya hazır olmayan bilgi alışverişinde bulunduğu noktayı temsil ediyor” dedi.

Avukat Jeremy Hogan şunları söyledi;

“Neredeyse hiçbir şey beni bundan daha fazla şaşırtamazdı. Ve evet, bu çok iyi bir şey. Geriye kalan tek gecikme, Hinman e-postalarına ilişkin itiraz ve genel olarak yalnızca zamanlamadır. SEC keşfi tamamlandı ve bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım”.

SEC ve Çıkar İlişkisi

SEC Direktörü William Hinman’ın davayı açtığı sırada bir çıkar ilişkisi içinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hinman ayrıca 2018’de Ethereum‘un menkul kıymet olmadığını belirttiği bir konuşma yaptı. Aynı zamanda SEC, Yargıç Sarah Netburn’ün düzenleyicinin Hinmnan’ın konuşmasını kanıt olarak reddetme talebini geçersiz kılma kararına karşı itirazını sunmak için daha fazla zaman istedi.

Avukat Hogan, areketin SEC’in her ne pahasına olursa olsun erteleme stratejisini ortaya çıkardığını söyledi. Ayrıca Hogan, SEC’in Hinman’ın konuşmasıyla ilgili tınısını değiştirerek duruşunu zayıflattığını söylüyor.

Düzenleyici daha önce Himan’ın konuşmasının onun kişisel görüşü olduğunu iddia etmişti. Şimdi Hogan, SEC’in pozisyonunu değiştirdiğini söylüyor. Hogan şunları söyledi;

“SEC, konuşmanın kendi kişisel görüşü mü yoksa belki de tüm bölümün rehberliği olup olmadığını bile doğru dürüst anlayamıyorsa ve çok fazla önseziyle yasal bir savunmada bile doğru dürüst yapamıyorsa, Ripple’a yapılan şey haksızlık değil midir? Ripple neyi bilmeli veya tahmin etmeliydi?”

Ripple kesinlikle davanın neticesini etkileyecek şekilde pozisyonunu güçlendirdi ve SEC artık kaçacak oyun alanı bulamıyor. Davanın önümüzdeki aylarda sona erme ihtimali sıfır değil ve eğer bu olursa XRP fiyatı büyük bir ralli başlatmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.