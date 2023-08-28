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  •   Devlerin Savaşı! 5 Yıl Önce 100 Dolarlık XRP Yatırım Yapan Mı Daha Çok Kazandırdı Yoksa Tesla Mı? İşte Cevap!

Devlerin Savaşı! 5 Yıl Önce 100 Dolarlık XRP Yatırım Yapan Mı Daha Çok Kazandırdı Yoksa Tesla Mı? İşte Cevap!

Özet

  • Tesla, Apple ve Microsoft gibi devler inovasyonla yatırımcılara büyük kâr sağladı.
  • Son 5 yılda, Tesla ve Apple yatırımı XRP'yi geride bıraktı.
  • XRP fiyatında yaşanan düşüş devam ederken belirsizlik yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:40
28 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Hızla gelişen teknoloji ve finans dünyasında, seçkin bir grup şirket gerçek devler olarak ortaya çıktı. Bunlar olurken sektörlerinin kurallarını yeniden yazdı ve yatırımcılar için benzeri görülmemiş bir serveti hanelerine yazdırdılar.

Tesla, Apple ve Microsoft Göz Doldurdu

Tesla (NASDAQ: TSLA), Apple (NASDAQ: AAPL) ve Microsoft (NASDAQ: MSFT) gibi teknoloji devlerinin eşsiz yükselişi, inovasyonun ve oyunun kurallarını değiştiren ürünlerin gücünün bir kanıtı olarak gösterilebilir. Bu sektör öncüleri, elektrikli araçlardan (EV) şık akıllı telefonlara kadar hayatımızı yeniden şekillendirdi ve hisse senetleri birçok portföyün sevgilisi haline geldi.

Aşağıdaki analizde, sektör devleri Apple ve Tesla’ya yapılan 100 dolarlık bir yatırım ile dünyanın önde gelen kripto para birimlerinden XRP‘ye yatırılan aynı tutar arasındaki yatırım getirisi (ROI) oranları hesaplandı.

XRP 5 yıllık ROI vs Apple ve Tesla

Basitçe söylemek gerekirse, Ağustos 2018’de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi haline gelen Tesla’ya sadece 100 dolar yatıran birinin yatırımı bugün yaklaşık 1.108 dolar değerinde olacaktı. Bu, TSLA’nın son 5 yıldaki yıllık getiri oranının %61’den fazla olduğu ve toplam kârın 1.000 doların üzerinde olduğu anlamına geliyor.

Benzer şekilde, Ağustos 2018’de Apple’ın hisselerine 100 dolar yatıranlar, yatırımlarının son 5 yılda 345 doların üzerine çıktığını, yıllık getiri oranının %28 ve toplam kârın yaklaşık 245 dolar olduğunu gördü.

Son olarak, CoinStats’a göre, 5 yıl önce XRP’ye aynı miktarda yatırım yapan kripto yatırımcıları, Ağustos 2018’de 100 dolardan Ağustos 2023’te yaklaşık 147 dolarlık hafif bir yatırım getirisine sahip olacaktı.

Analiz ışığında, AAPL ve TSLA hissesine yatırım yapan yatırımcıların, XRP’yi seçenlere kıyasla son 5 yılda daha sağlam yatırım getirisi oranlarına sahip olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte, bu oranların yalnızca bu döneme ait olduğunu ve daha uzun zaman dilimlerinin ROI açısından farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini kabul etmek çok önemli olabilir.

Tüm bunlar olurken, XRP gün içinde %1,34 düşüşle 0,52 dolardan işlem görüyordu. Kripto para birimi geçtiğimiz hafta %0,88, ay boyunca ise yaklaşık %27 oranında geriledi. Yaşanan mahkeme olayları ve belirsizliklerin fiyat üzerinde ne gibi etkileri olacağı ise hala yatırımcılar arasında tartışılmaya devam ediliyor.

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